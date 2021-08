Post Mortem: prime impressioni sulla dramedy norvegese di Netflix

Rimuoviamo immediatamente qualunque dubbio: sì, Post Mortem - Nessuno muore a Skarnes, la nuova serie norvegese su Netflix, utilizza l'ormai particolarmente abusato topos del non-morto, simile a iZombie o Santa Clarita Diet per intenderci. Ed è un trend che negli ultimi anni ha spopolato in lungo e in largo, con prodotti - sia seriali che cinematografici - che hanno provato a coglierne ogni angolo, ogni sfumatura, ogni ramificazione.

Ne hanno in poche parole esaurito la forza dirompente, è uno di quegli argomenti che presto potrebbe andare in burnout; sarebbe una naturale conseguenza dell'eccessiva attenzione che ha ricevuto.



Ecco, almeno nelle sue prime puntate, Post Mortem sembra essere chiaramente un invitato arrivato troppo tardi alla festa: tante idee ma confuse, toni non messi a fuoco, mancanza di una direzione precisa, sono classici sintomi della situazione che abbiamo descritto.

Un insieme confusionario

Ma procediamo con ordine: protagonista di Post Mortem è Live Hallangen (Kathrine Thorborg Johansen), giovane donna che viene ritrovata morta in un campo, apparentemente di cause naturali.

Non presenta ferite né lividi, eppure viste le circostanze inusuali la polizia del piccolo paese di Skarnes ordina un'autopsia, durante la quale Live si risveglia. Uno stato di morte apparente probabilmente causato dall'ipotermia, questa è la spiegazione che le dà il medico.

Tornata a casa viene accolta con entusiasmo dal fratello Odd (Elias Holmen Sorensen), ovviamente sollevato dopo una giornata a dir poco tragica ma evitata con forza dal padre Arvin (Terje Stromdahl) nelle maniere più bizzarre. Arvid, infatti, non è convinto della spiegazione del medico e inizia a rivivere un incubo già affrontato con la madre di Live.

Ed è questa, la trama, la parte potenzialmente più intrigante di Post Mortem, che riesce a trattare con una suspense e un senso di mistero sufficienti.

Nonostante ciò, almeno nelle prime puntate, rimane di una prevedibilità, se non proprio di una banalità, piuttosto allarmanti, pur in una generale piacevolezza.



I problemi sorgono principalmente quando si guarda all'insieme costruito intorno alla trama, che per ora sembra non centrare qualunque bersaglio prefissato. Post Mortem cerca di ispirarsi a delle dramedy, mancando però in entrambe le componenti: il dramma, specialmente familiare, non riesce a emergere a causa della piattezza dei protagonisti e del modo distaccato e freddo con cui viene trattato tutto - forse escluso solo Odd.

La comicità è relegata a poche sequenze, allungate innaturalmente e soprattutto distrutte da spiegazioni eccessive.

E sono problematiche che si riflettono direttamente anche sulla struttura della serie, incapace al momento di trovare il bandolo della matassa tra un dramma familiare, un assaggio di poliziesco, una comedy un po' kitsch e l'elemento sovrannaturale.



Post Mortem, insomma, mescola tanti elementi e trae ispirazione da una miriade di esperienze per cercare di trovare una propria identità, ma nei primi episodi il risultato è un ginepraio confusionario privo di una direzione precisa.