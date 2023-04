Il Premio del Destino: una serie intrigante su Apple TV+

Le prime impressioni su Il premio del destino lasciano perplessi esattamente come lo sono i protagonisti dello show Apple TV+ quando si ritrovano davanti alla macchina da gioco Morpho e a quello che riesce a fare - non perdete la line-up dei film imperdibili su Apple TV+ nel 2023 e, ovviamente, le serie Apple TV+ di aprile 2023. Comparso assolutamente dal nulla, emanante una luminosità blu come la farfalla da cui prende il nome, l'aggeggio recapitato nel market più frequentato della città indica qual è il massimo del potenziale che può raggiungere una persona nella vita, che sia uno stato dell'essere, un mestiere, un'attitudine, qualcosa che senz'altro ti riguarda o di cui, forse, non sei neanche consapevole. È ben chiaro che ci vorrà pochissimo tempo prima che la macchina diventi l'argomento principale dell'intera comunità, a cui anche l'insegnante Dusty (Chris O'Dowd) finirà per cedere. Ma attenzione a cosa può riportare il cartellino con sopra scritto il proprio potenziale, perché non sempre è ciò che si desidera o che si credeva di poter essere.



Ma tu, sei felice?

Senza dubbio intrigante e con delle puntate iniziali che stabiliscono già un tono tra commedia e mistero, in cui a vincere è soprattutto la prima con un approfondimento legato all'animo umano, Il premio del destino si stabilisce da subito come riflessione su chi siamo nella vita di tutti i giorni e chi abbiamo smesso di voler diventare. Di esserci intorpiditi, forse, adagiati su un'idea di noi che eravamo troppo pigri o spaventati per cambiare; con l'arrivo di una macchina che ci dice invece che non è tardi, possiamo ancora farlo.

A volte, però, il cartellino può dare anche una conferma inaspettata, magari deludente, che rimette in prospettiva le sicurezze che avevamo, facendoci interrogare su cosa effettivamente siamo, vogliamo essere o se ci si è solamente arenati. Fermati non potendo più crescere, cambiare. Aver assunto una forma - da cui anche il nome e la definizione di Morpho - e averla cristallizzata. Doversi perciò domandare: sono veramente felice? Aspettando che la risposta sia positiva, avendo però il terrore di guardarsi dentro.



Chris O'Dowd e uno show corale

Pur ponendo al centro del racconto l'attore Chris O'Dowd, Il premio del destino ruota ad ogni puntata concentrandosi su di un personaggio diverso e mostrando come ha inciso su di lui la scoperta (o non) del proprio potenziale.

Una serie costruita in maniera corale, che mantiene come nucleo centrale quella cittadina sconvolta e affascinata dall'arrivo della macchina e da ciò che è in grado di fare; impegnata a leggere quei cartellini che rilascia, su cui c'è scritto quello che potrebbe essere da una parte il proprio destino o, vista da un'altra prospettiva, la propria condanna, non potendo fare a meno di mettere in crisi chiunque andrà ad usarla e mostrandone gli effetti nella stesura degli episodi. Pur non manifestando ancora alcun guizzo nella scrittura, ma convincendo proprio per quella sua via di mezzo tra un tenore più leggero e smaccatamente ironico a confronto con una riflessività che esce fuori in modo pronunciato, lo show di Apple TV+ potrebbe presentare anche lui, nel corso del suo proseguimento, un autentico potenziale o potrebbe rischiare di fare un tonfo nell'acqua spegnendo ogni speranza. Un'opera che cerca di guardare nell'interiorità delle persone e comprendere cosa significa per loro veder influenzato il proprio cammino da agenti esterni. Cosa dice il bigliettino di me? Sono davvero quello che c'è scritto? Voglio diventarlo? Svariati quesiti per una serie che ci aspettiamo sappia rispondere a tutti e che spinge perciò a continuarla con discrezione, vedendo come influenzerà i personaggi e se avrà lo stesso effetto sugli spettatori.