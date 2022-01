Queens Regine dell'Hip Hop: una grintosa serie musicale su Disney+

Vi capita mai di fermarvi a pensare a che fine hanno fatto alcuni idoli del passato? Meteore passeggere, icone da un successo e via, stelle che hanno raggiunto nel giro di una hit il firmamento per sprofondare il secondo dopo nello spazio più profondo. È il caso di tanti fenomeni improvvisi che si sono succeduti nel corso degli anni dello show business, sfruttando tutto il potenziale che avevano bruciando presto e non facendo più sentir parlare di sé per i decenni a venire. La nostalgia, però, ci ha insegnato che ciclicamente tali comete che hanno attraversato il cielo dello star system sono destinate a ripassare una seconda volta splendendo nuovamente del clamore del passato, pronte magari a sostare un altro po' nel cosmo delle celebrità.



Una possibilità che abbiamo visto accadere diverse volte nella vita reale e che si ripete allo stesso modo nelle sorti della serie televisiva Queens - Regine dell'Hip Hop, andata in onda da ottobre 2021 su ABC in America e destinata a far parte del catalogo di gennaio 2022 su Disney+ (Avete già visto altro? Noi vi consigliamo la nostra recensione di Better Things 2).



Il ritorno delle regine della musica

Operazione che vede come capisaldi del racconto Brandy, Naturi Naughton, Nadine Velazquez e Eve J. Cooper, protagoniste che portano la loro esperienza dal mondo della musica e dello spettacolo per inserirla all'interno di una narrazione che le vede dividersi tra un passato di successo, un presente nell'anonimato e l'occasione di poter far sentire ancora una volta la propria voce.

Un ritorno ad effetto quello che si può constatare con le prime impressioni di Queens - Regine dell'Hip Hop, un gruppo di donne diventate mogli, madri, osservanti cattoliche e lavoratrici che rispolverano le loro catene d'oro al collo e le loro rime ad effetto per ritornare ad esibirsi come delle mine sul palco. È una messinscena semplice quella che viene offerta ai personaggi. La solita atmosfera da serie generalista che, per riuscire a fuoriuscire da quella dimensione televisiva piatta e sempre uguale, deve saper esprimere per proprio conto un temperamento che non passa magari per la regia o l'originalità, ma può puntare sulla simpatia e la dimostrazione del proprio carattere.



Il carattere delle Nasty Bitches



E di personalitàne ha davvero da vendere, non dimenticando il tempo che ormai è trascorso da quando le protagoniste erano quelletutte dinamite e diamanti al collo, abbandonati per una maturità che le vuole comunque ancora donne talentose, divertenti e incredibilmente sensuali.

Il mondo dei videoclip alla MTV su spiagge e barche si è chiuso per le rapper e cantanti, ma una seconda opportunità le aspetta per poter dimostrare ancora di aver qualcosa da dire e di poterlo fare non nascondendosi più nella normalità della loro vita. Il non dover reprimersi in quanto mogli fedeli, il non celare più la propria sessualità e l'amore per la persona che si ama, anche quando è dello stesso sesso. E può manifestarsi anche come il voler rincorrere le proprie ambizioni senza aver paura di chiedere il permesso a nessuno, tirando fuori le unghie glitterate e efferrando ciò che si vuole. Quella che dimostra inoltre da subito Queens - Regine dell'Hip Hop è un'ironia bonaria tutta espressa grazie alla presenza scenica e alla recitazione delle sue attrici. Una simpatia che le interpreti offrono senza fare alcuno sforzo, intrattenendo e facendo compagnia durante la visione allo spettatore, che avrà l'impressione di sedere assieme ad alcune amiche conosciute anni addietro e a cui si finisce per volere bene nonostante il tempo che passa.



Il tutto nonostante anche le tensioni e i conflitti che si potrebbero creare e che la serie pone da subito alla base della storia, pronti per scoppiare al momento necessario nel corso delle undici puntate. Con musiche orecchiabili, testi da ragazzacce e il contrasto tra la bolla del rap e quella della vita quotidiana, Queens - Le regine dell'Hip Hop è pronto per partire con il suo tour mondiale. Accendete perciò la radio e spegnete i pensieri, le cattive ragazze sono tornate.