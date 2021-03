Quiz: la truffa a Chi vuol essere milionario? diventa una serie

A oltre venti anni dalla sua creazione, Chi vuol essere milionario? continua a essere uno dei quiz televisivi di maggior successo, grazie anche alle innovazioni che ha portato in un genere esistente praticamente dagli albori del medium - basti pensare che la prima esplosione dei quiz show avvenne negli Stati Uniti durante gli anni Cinquanta. Il format originale venne ideato da David Briggs, Mike Whitehill and Steven Knight (sì, proprio il creatore di Peaky Blinders) per la ITV, emittente britannica che nel corso del 2020 ha trasmesso Quiz, una miniserie in tre episodi che racconta sia la nascita dello show, sia uno dei più grandi scandali legati ad esso, ossia la famigerata vicenda dei coniugi Ingram, avvenuta durante l'apice di popolarità del programma.



Il maggiore dell'esercito britannico Charles Ingram, infatti, riuscì a vincere l'ambito montepremi, ma presto emersero dubbi sulle modalità che avevano reso possibile l'impresa: la casa di produzione Celador sospettò che Ingram fosse stato aiutato da dei colpi di tosse del professore universitario Tecwen Whittock, il quale gli avrebbe suggerito le risposte esatte, per quella che si configura come una truffa ai danni del programma. Anche se la vincita venne sospesa e i tre vennero portati a processo e giudicati colpevoli, gli Ingram hanno continuato a professarsi innocenti e nel corso degli anni ci sono state anche tesi che sostengono questa versione.



Ora Quiz si appresta ad arrivare su TimVision, dove verrà pubblicata a partire dal 16 marzo a cadenza settimanale e ci permetterà di ricostruire una vicenda che all'epoca fece tanto scalpore. Abbiamo avuto l'occasione di vedere il primo episodio della serie e di iniziare così ad addentrarci nell'esperienza di Charles e Diana Ingram nel celebre game show. In attesa di entrare nel vivo della storia e di dare un giudizio definitivo, scopriamo dunque com'è andata con l'esordio di Quiz.



L'accendiamo?

Siamo nel 1998 e negli uffici della ITV si è alla ricerca di un nuovo programma, di quelli capaci di tenere incollati alla televisione, di quelli vissuti come un evento collettivo da parte della popolazione. Però, c'è bisogno di qualcosa di davvero nuovo, non dell'ennesimo format importato dagli USA. Quel che serve è un'evoluzione della formula classica dei game show. Gli autori sanno che la tensione è uno degli ingredienti fondamentali per la riuscita del progetto, ma come generarla in un quiz dove vengono date quattro possibili opzioni come risposta e non ci sono limiti di tempo? Facile, mettendo a disposizione il più grande premio mai visto fino a quel momento.

Rispondere alle quindici domande previste dal regolamento equivale a una scalata durissima - non è un caso che all'inizio si pensò al titolo di Cash Mountain - perché man mano che ci si avvicina al traguardo, la portata delle decisioni si fa sempre più grande, al punto che potrebbe sconvolgere la vita del concorrente. Il rischio, infatti, è di ritrovarsi senza nulla, fatta eccezione per due checkpoint al di sotto dei quali non è possibile scendere.



La scenografia del set gioca un altro ruolo importantissimo: la scelta delle sedie, delle luci, delle musiche sono tutte fatte per aumentare quel senso di tensione e per mettere sotto pressione i concorrenti. Infine, serve un conduttore abile sia nell'interagire con gli ospiti che nell'intrattenere i telespettatori. Nel caso dell'edizione inglese si tratta di Chris Tarrant, impersonato da Michael Sheen (Good Omens).

Buona parte dell'episodio si concentra proprio sulla creazione di Chi vuol essere milionario?, mette in luce le peculiarità che lo distinguono dagli altri quiz e mostra l'immediato riscontro di pubblico ottenuto, che alla seconda edizione del 1999 raggiunse la ragguardevole cifra di 19 milioni di spettatori, in pratica circa un terzo della popolazione britannica.



Muovendoci dietro le quinte dello show, assistiamo dunque a un buon compendio che permette di comprendere la presa della trasmissione sul pubblico britannico - visto che, citando le parole di Paul Smith (Mark Bonnar), dirigente della Celador, "unisce la due nostre più grandi passioni: bere e cercare di avere ragione" - e in più serve a contestualizzare e ad introdurre i coniugi Charles e Diana Ingram, interpretati rispettivamente da Matthew Macfadyen (Succession) e Sian Clifford (Fleabag).



La grande truffa

Diana e il fratello Adrian Pollock (Trystan Gravelle), in effetti, hanno le passioni descritte da Paul Smith poco sopra. Frequentano i pub nelle serate con quiz e ovviamente sono colpiti dall'esordio di una trasmissione che mette a disposizione un premio così imponente. Così, mentre Charles guarda il tutto con una certa dose di indifferenza, i due fratelli cominciano a organizzarsi per provare a partecipare al programma, in particolare Adrian, il quale ha anche altre ragioni per cercare di vincere una buona cifra, a causa di alcuni problemi economici.

Che i quiz siano una cosa seria per gli inglesi, diventa ancora più evidente quando si scopre l'esistenza di una rete di esperti di quiz che cercano di supportarsi a vicenda per riuscire a superare le selezioni e andare il più avanti possibile nella scalata al milione. Queste manovre per forzare le regole del gioco suscitano qualche sospetto negli autori di Who wants to be a millionaire?, che hanno i sensi allertati quando sulla sedia di fronte a quella del conduttore Trennant si siede Charles Ingram.



Insomma, queste sono le basi su cui si svilupperanno i restanti episodi. La prima quarantina di minuti, infatti, mette subito in chiaro che i coniugi Ingram e il loro complice sono andati a processo e ci catapulta velocemente nel pieno del boom della trasmissione, tratteggiando con pochi tocchi quella voglia (talvolta anche bisogno) di parteciparvi, il tutto mantenendo una certa ambiguità sulla posizione degli Ingram.



Hanno imbrogliato davvero o c'è dell'altro? Non sappiamo se Quiz propenderà per una o l'altra versione o se sceglierà di restare nel mezzo, ma al momento possiamo dire che il primo episodio ci ha invogliato a proseguire. Il ritmo è buono e alterna con sapienza le due parti (le vicende degli Ingram e quelle dei produttori del programma), in più la recitazione è convincente, soprattutto grazie a due bravi attori come Macfadyen e Clifford. Vista la durata complessiva della miniserie, dubitiamo che quest'ultima possa fornire nuove informazioni a chi già conosceva lo scandalo, ma per tutti gli altri la storia di uno dei più grandi imbrogli televisivi può essere senza dubbio intrigante e al momento ci sentiamo di consigliarla.