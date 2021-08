Il Suo Regno: anteprima della nuova promettente serie Netflix argentina

Quando religione e politica si mescolano raramente ne esce qualcosa di buono, un dato che la storia ha ben chiarito più e più volte. Ovviamente in questa sede, nonché nelle nostre competenze, non rientra un'analisi né tantomeno un giudizio di simili fenomeni, ma da amanti del medium seriale - ed anche cinematografico - ci sentiamo di affermare che quel connubio può formare un mix intrigante sullo schermo, grande o piccolo che sia: ambientazioni affascinanti, iconografie e rimandi religiosi, corruzione che si fonde inscindibilmente con dilemmi di natura esistenziale e psicologica; il potenziale è a dir poco immenso. E Il Suo Regno, nuova produzione Netflix argentina che debutterà il 13 agosto, vuole attingere a piene mani proprio da questo potenziale.



Abbiamo visto in anteprima le prime puntate e, sebbene strutturalmente la serie prenda una direzione molto classica, a dominare è un fascino quasi macabro dato dai numerosi e scandalosi segreti che i protagonisti nascondono e che vanno ad arricchire il ventaglio di emozioni regalate dalle uscite Netflix di agosto 2021.



Un pio uomo di Dio?

Il Suo Regno, infatti, ha una premessa piuttosto ammaliante: durante l'ultimo raduno prima delle elezioni presidenziali argentine il candidato Armando Badajoz (Daniel Kuzniecka) viene improvvisamente assassinato a coltellate da un folle. Nel caos più totale che ne consegue, l'esito delle elezioni risiederà nelle mani dell'uomo che sarebbe dovuto diventare il vice-presidente di Armando, il celebre predicatore Emilio Vazquez Pena (Diego Peretti), una delle più influenti personalità ecclesiastiche non solo dell'Argentina, ma dell'intera America Latina. Nel frattempo, però, le indagini portate avanti dalla procuratrice distrettuale Roberta Candia (Nancy Duplaa) sembrano svelare pian piano sempre più segreti inquietanti sulla chiesa del "santo" Emilio ed oltre.

In poche parole, Il Suo Regno ha tutti i requisiti di una buona serie, che propone esattamente ciò che uno si aspetterebbe da una trama del genere e quindi un insieme di poliziesco e un forte thriller politico dalle tinte psicologiche. Come già anticipato, a livello strutturale è un telefilm molto classico, non inventa nulla preferendo più che altro qualcosa di più semplice e quadrato, capace tuttavia di risplendere grazie alla sua trama, vera forza motrice della produzione.



Una strategia che per ora sembra pagare: almeno nelle prime puntate l'aspetto che ci ha sorpreso più piacevolmente sono proprio i dettagli nelle reazioni, nelle espressioni facciali, nelle linee di dialogo che stonano un po' con il resto, lasciando intendere sia con chiarezza sia con un giusto tocco di sottigliezza quanto in profondità possa essersi spinto il marcio nella chiesa di Emilio. È una maniera ottimale per introdurre, senza eccessivi ritardi dovuti magari ad un atto introduttivo troppo lento e macchinoso, un degno senso di suspence e di conseguenza il fondamentale interesse dello spettatore.

Insomma, evitando di puntare alle stelle, Il Suo Regno fa il suo dovere in questo primo scorcio di stagione, a parte per un singolo e critico dettaglio: i personaggi. Se la trama è il cuore della serie, ad un certo punto l'intreccio dovrà essere sostenuto da protagonisti carismatici e ambivalenti, ambigui e contrastanti, che ad ora faticano tremendamente ad emergere. I protagonisti svolgono tutti il loro ruolo nelle vicende, senza infamia e senza lode, ma nulla di più. Ed è una problematica acuta tanto quanto sono stupefacenti le potenzialità di questa serie.