Resident Evil di Netflix: l'abbiamo vista in anteprima, merita?

La saga horror partorita dalla mente di Shinji Mikami, uno dei massimi esponenti della scena videoludica da quasi trent'anni, ha sempre faticato ad allontanarsi dal medium originale nonostante il suo genere di appartenenza sembri così attuabile anche in altre forme. L'apocalisse zombie è ormai uno dei leitmotiv preferiti dagli showrunner moderni, i quali si sono ispirati ai classici del cinema targati George Romero per calare la fine del mondo nel catalogo seriale, con l'adattamento di The Walking Dead a spadroneggiare tra i titoli di riferimento (uno dei tanti show portati in Italia dalla defunta rete satellitare che abbiamo omaggiato nel nostro speciale dedicato alla Fox), mentre altre proposte godono di fortune alterne a seconda dei vari toni utilizzati, come vi dicevamo nella recensione di Daybreak e nella recensione di Non siamo più vivi.



L'ambizione di creare un format televisivo dedicato a Resident Evil ha spinto Netflix a plasmare un'opera sospesa tra il materiale originale e quello cinematografico, ma le già bassissime aspettative dei fan - scottati negli anni da terribili proposte marchiate con il pesante nome della saga - non sembrano avere numerosi motivi per decollare, perché i primi episodi dello show (che trovate tra le serie Netflix di luglio 2022) faticano sia sul fronte narrativo che su quello dell'intrattenimento spicciolo, incapaci di trovare lo stile unitario che possa dare un'identità concreta a questo complicato prodotto.



Benvenuti a New Raccoon City

La Londra del 2036 è una landa desolata, con i suoi cieli grigi ad ammantare di sconforto le strade vuote di una metropoli che non è sopravvissuta all'apocalisse.

Il silenzio della capitale inglese è squarciato dai lamenti degli infetti, esseri ormai dimentichi della loro umanità che soddisfano l'unico istinto del nutrimento raggruppandosi in orde disomogenee, nascondendosi nel buio degli edifici abbandonati per sfuggire alla fastidiosa luce diurna. Le nuvole plumbee seguono Jade Wesker (Ella Balinska), una ricercatrice solitaria che ha lasciato in un rifugio sicuro suo marito e la bambina nata dalla loro unione per studiare il comportamento dei non morti e cercare un modo per contenere il virus, ma dopo sei mesi di indagini non sembra affatto più vicina all'agognata scoperta. Quattordici anni prima, nel 2022 che la vede varcare le soglie di New Raccoon City, la catastrofe non era ancora avvenuta. Jade (Tamara Smart) è adesso una ragazzina che si trasferisce in una nuova città insieme a suo padre Albert (Lance Reddick) e alla sorella Billie (Siena Agudong): il conglomerato sudafricano che li accoglie è una comunità costruita dalla Umbrella per alloggiare i suoi dipendenti, un'oasi di purezza persa nel caldo torrido del continente nero dove l'azienda può portare avanti lo sviluppo di Joy, un farmaco che punta a travolgere il mercato degli antidepressivi.



Il dottor Wesker è a capo del dipartimento che studia questo nuovo medicinale, ma è anche un padre che fatica a trovare il tempo da dedicare alle figlie, le quali hanno grossi problemi di inserimento all'interno della nuova cerchia sociale. Come se non bastassero i grattacapi familiari, il ricercatore deve anche trovare il modo di gestire i pericolosissimi effetti indesiderati di Joy, che ricollegano il farmaco sperimentale all'arma biologica responsabile della distruzione di Raccoon City.



Avanti e indietro nel tempo

La serie di Andrew Dabb porta avanti le due linee temporali alternandole a proprio piacimento, cercando di spiazzare lo spettatore non solo attraverso il cambio di data ma anche con il tono del racconto.

Nel 2036 la narrazione di Resident Evil si veste dei classicismi post-apocalittici, con la società umana ridotta in frantumi e costretta a vivere nascosta dagli infetti, mentre l'adolescenza a New Raccoon City porta in dote una sorta di dramma giovanile, tra le difficoltà ad inserirsi delle ragazze e le scoperte sul misterioso lavoro del padre. Nel corso delle prime quattro puntate, però, nessuna delle due tonalità riesce a spiccare per concretezza o capacità di intrattenere, perché la sceneggiatura si affida agli abusati stereotipi di entrambi i generi per ricreare un prologo non troppo efficace, rimanda alla saga videoludica di appartenenza soltanto per sparuti richiami senza reale importanza. Lo scopo della serie tv è quello di collocarsi come prosieguo diretto del franchise Capcom, analizzando gli eventi che avvengono durante la prima apparizione di Ethan Winters in Biohazard e dando per certi gli avvenimenti del filone principale, ma non tutto sembra combaciare e gli ultimi minuti del quarto episodio mettono finalmente in luce gli interrogativi che assillano i conoscitori della saga alimentando così un discreto interesse per il prosieguo del racconto.



Il colpo d'occhio non è dei migliori

Fino a quel momento, purtroppo, riesce faticoso trovare aspetti positivi per un'opera che non brilla per consistenza, persa tra le sue anime sfaccettate a causa di un difficile inquadramento tematico: la serie Netflix approccia l'horror senza particolare convinzione, galleggiando tra lo splatter e il b-movie di scene che non raccapricciano né incutono timore, unendolo alle tinte thriller di una storia ampiamente pronosticabile nelle prime evoluzioni.

Lo spirito scherzoso che contraddistingue il materiale originale fa capolino attraverso battute e reazioni fuori luogo, ma proposte in modo così poco convinto da risultare imbarazzanti, incapaci di colorare con la dovuta autoironia una trama banale che - al contrario - sembra prendersi dannatamente sul serio. Non affascina per il momento la resa visiva, soprattutto a causa di scenografie posticce che incorniciano una messa in scena anonima, mentre colpisce in positivo l'imprevista peculiarità dei non morti: le orde si dimostrano fin da subito incapaci di costruire tensione, ma ogni zombie ha un viso deforme e particolare, costruito magistralmente da un trucco realistico che lo differenzia dal cliché del classico volto insanguinato.