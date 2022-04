Roar: su Apple TV+ il femminismo come non lo avete mai visto

Roar è la nuova serie sperimentale targata Apple TV+, tra le piattaforme streaming in ascesa del vasto panorama del mondo dell'intrattenimento e sempre in prima linea nel proporre contenuti qualitativamente ottimi e lontani dai soliti standard (a tal proposito vi consigliamo di dare un'occhiata alle uscite Apple TV+ di aprile 2022). In particolare, l'opera, che trae ispirazione dalla raccolta omonima di racconti brevi redatta dalla scrittrice irlandese Cecelia Ahern, esplora a tutto tondo una tematica profondamente attuale come il femminismo, declinandolo, puntata dopo puntata, in modo diverso ma tenendo sempre come punto fermo uno stile atipico e surreale.



Non a caso le ideatrici del progetto sono Liz Flahive e Carly Mensch, le menti dietro GLOW, show Netflix dai toni sfavillanti e sgargianti dal punto di vista visivo e non solo (vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di GLOW 3). La macrostruttura che guida l'opera, disponibile dal 15 aprile 2022, è di stampo antologico, una formula che ben si adatta al materiale letterario originale e che è stata relativamente poco usata dalla compagnia di Cupertino (a memoria giusto Storie incredibili riprende tale linea). L'analisi dei primi due episodi già mette in evidenza pregi e difetti di un'opera dal grande potenziale, ma complicata da portare alla luce per il suo contenuto straripante e complesso, con una grammatica visiva e narrativa parecchio difficile da tenere a bada.



Visivamente audace e fuori dagli schemi

Roar, come molti altri prodotti da Apple TV+, fornisce agli spettatori un impianto visivo di pregevole fattura, che esprime fin da subito il suo massimo potenziale.

Certo, non stiamo parlando di storie che toccano un mondo fantasy e fantascientifico delirante e immaginifico (come fanno Black Mirror, Loop o Philip K. Dick's Electric Dreams per fare dei paragoni sensati), ma l'audacia registica e fotografica è raggiunta con dei piccoli accorgimenti. Da un lato viene utilizzata una vivida palette dai colori brillanti, dall'altro si sfruttano effetti scenici stranianti e fuori dall'ordinario con una delicatezza che contribuisce a rendere l'immersione in questo universo più fluida e meno difficoltosa. A livello progettuale, inoltre, è molto ambiziosa l'idea di parlare di un argomento contemporaneo così tanto scottante confrontandosi in modo diretto e senza fronzoli, disturbando e per certi versi sconvolgendo, portando all'estremo delle riflessioni immediate e sensate sull'argomento. Tale approccio non è per nulla scontato e richiede una visionarietà e un coraggio che è opportuno rendere conto alla produzione, specialmente nell'ottica di un racconto antologico, un formato quasi nostalgico (vi basti pensare che Ai confini della realtà già seguiva questa direzione negli anni '60) che comunque ha saturato il mercato delle serie televisive con progetti quasi del tutto similari.



Nonostante questo, già vedendo le prime, deliranti pennellate del titolo (rispettivamente La donna che scompariva con Issa Rae e La donna che mangiava fotografie con Nicole Kidman), ci si rende conto che la linea seguita specialmente dal punto di vista narrativo crea non poche difficoltà agli spettatori.



Una distanza tra autrici e pubblico difficile da colmare

Roar sembra già sfruttare tutte le armi in suo possesso per stupire e ipnotizzare, calcando però fin da subito la mano sul tema del femminismo in modo esageratamente surreale.

Per quanto ci siano degli ovvi e fondamentali legami con la realtà odierna, dagli scandali del MeToo alle le lotte femministe che perdurano da secoli, il linguaggio televisivo adottato nella sceneggiatura è talmente tanto artificiale (almeno in queste due prime puntate) da allontanare troppo l'immedesimazione e creare un varco piuttosto insormontabile tra pubblico e pensiero delle autrici. Se è vero che le storie che abbiamo visto fanno riflettere, non sembrano appartenerci fino in fondo, ci appaiono in qualche modo come dei prodotti creati ad hoc per stupire e rivoluzionare, senza però toccare corde fondamentali delle nostre emozioni più pure e profonde, grattando solo la superficie. Manca quindi, a questo inizio di stagione, la sostanza con idee e spunti di riflessione che sicuramente non mancano, ma che non sono stati tradotti adeguatamente per risultare più accessibili e leggibili dal pubblico.



Sulle interpretazioni di Issa Rae e Nicole Kidman c'è ben poco da dire, in realtà: le due attrici, in modi diversissimi tra loro, si calano perfettamente nei panni di personaggi fragili ma tenaci che, seppur evanescenti nella loro costruzione narrativa, donano quelle vivide emozioni che purtroppo non riesce ad offrire tutto il contorno. Andando nel dettaglio, senza farvi troppe rivelazioni, la Rae incarna una giovane donna che è stata contattata da Hollywood per l'adattamento del suo romanzo d'esordio, ma improvvisamente viene dimenticata dai suoi datori di lavoro, come se fosse invisibile.

La Kidman, in modo ancora più stravagante e bizzarro, presta il volto ad una donna che, per preservare i ricordi della sua famiglia con la madre malata di Alzheimer e il padre deceduto, mangia le sue fotografie per rivivere, in un attimo, frammenti importanti e intensi della sua infanzia. Entrambe le artiste sono calate in una dimensione magica, ma le loro interpretazioni danno quella concretezza che è difficile da individuare nel progetto fino a quel momento.