La Ruota del Tempo 2, la serie Amazon Prime Video è migliorata?

Come trasportare un enorme e complesso mondo letterario, tra popoli immaginari, culture millenarie ed innumerevoli credenze, all'interno di una serie tv senza perdersi tra le maglie di un contesto vastissimo? È questo il grande quesito che ha accompagnato la prima stagione de La Ruota del Tempo, il mastodontico progetto a firma Amazon Prime Video di portare in vita la saga fantasy di Robert Jordan, uno show dalla portata immaginifica ed economica ai tempi senza pari, superata soltanto dallo show "fratello" dedicato al genio di Tolkien (qui la nostra recensione de Gli Anelli del Potere).



Come sottolineato dalla recensione de La Ruota del Tempo, lo showrunner ed il suo team di sceneggiatori non hanno saputo trovare una risposta precisa a questa fatidica domanda e, sebbene il fascino dell'epopea del Drago Rinato fosse palpabile in ogni scena, i ritmi narrativi hanno a lungo boccheggiato all'interno di un tortuoso worldbuilding. A quasi due anni di distanza dai primi otto episodi, il catalogo di Settembre 2023 di Amazon Prime Video riaccoglie Moiraine ed i suoi compagni di viaggio per la seconda stagione de La Ruota del Tempo: abbiamo visto in anteprima i tre episodi iniziali, saldi all'interno di un universo storico finalmente dettagliato e coinvolgente, sebbene la pesantezza di alcune sequenze narrativamente povere faccia risorgere le vecchie paure riguardo il ritmo del racconto.



Non si cancella il male

Che lo scontro infinito tra le forze del Bene e quell'oscura e sempiterna entità nota come il Tenebroso potesse terminare dopo un semplice confronto interlocutorio era un'ipotesi quantomeno ottimistica, e infatti le forze del Male non si sono arrestate nemmeno con la sconfitta del loro padrone all'interno dell'Occhio del Mondo. Rand (Jasha Stradowski), scopertosi Drago Rinato e quindi perno centrale di una Ruota che continua a girare imperterrita, è riuscito a resistere alle lusinghe del nemico e ha rinsaldato le catene del Tenebroso canalizzando l'Unico Potere, un'abilità che soltanto le donne sembrano capaci di sfruttare senza piombare in una follia omicida.

Il ghigno che ha accompagnato la scomparsa del malvagio lasciava presagire una vittoria soltanto momentanea, annunciata dalle parole preoccupate di una Moiraine (Rosamund Pike) adesso priva di poteri magici: la grande guerra contro il Male è appena cominciata, ma Rand - terrorizzato dall'effetto che l'uso dell'Unico Potere possa avere sulla sua mente - abbandona i suoi compagni chiedendo alla Aes Sedai di dichiararlo morto. In attesa di un conflitto inevitabile, Nynaeve (Zoë Robins) ed Egwene (Madeleine Madden) si sottopongono all'addestramento della Torre Bianca per imparare a gestire il loro enorme potenziale magico, mentre Perrin (Marcus Rutherford) segue le tracce che portano al Corno di Valere, l'antico manufatto che si è lasciato malamente scippare da un alleato del Tenebroso.



Il gruppo che Moiraine aveva prelevato dai Fiumi Gemelli, frammentato ma ancora disposto a combattere per il Bene, si prepara così ad una guerra che sembra poterli travolgere da un momento all'altro, palesandosi nella forma di un immenso esercito proveniente da terre lontane. Chi sembra aver completamente abbandonato il campo di battaglia è per assurdo proprio il Drago Rinato, reinventatosi comune mortale per sfuggire alle terrificanti voci che gli sussurrano nella mente, ma il destino ha in serbo per lui una dolorosa sorpresa, un incontro che lo costringerà ad accettare il suo ruolo principale in una storia ben lontana dal termine.



L'ambizione smodata

La trama di questa seconda stagione riparte a pochi mesi di distanza dallo scontro nell'Occhio del Mondo, consegnandoci un manipolo di protagonisti conscio di dover affrontare nuovamente il Tenebroso, preparandosi alla catastrofe annunciata in base alle proprie immani abilità.

Come era già successo all'interno della prima tornata di episodi, la separazione fisica dei personaggi principali permette agli sceneggiatori non solo di tratteggiare con maggior attenzione le inclinazioni personali dei singoli, ma anche di raccontare diversi luoghi del grande continente immaginario, cesellando in questo modo quell'enorme mosaico narrativo che Robert Jordan ha imbastito all'interno di una saga lunga 11 libri (diventati in seguito 14 con il prezioso contributo di Brandon Sanderson). L'ambizione dello showrunner Rafe Judkins si manifesta così nella volontà di restituire in maniera più concisa e diretta un lavoro di worldbuilding decisamente vasto, riuscendoci con relativa brillantezza al netto di alcune ovvie mancanze: il continente raccontato dallo show Amazon, forte di un pregresso narrativo già ben avviato con la prima stagione, è solido ed intrigante nelle sue mille sfaccettature, dalle tradizioni popolari alle grandi verità custodite dai ceti più elevati, a loro volta divisi al loro interno in correnti che sembrano perseguire scopi del tutto personali e ancora da decifrare.



Il contesto visionario dello show, con la sua lotta eterna tra il Bene ed il Male che coinvolge disparati gruppi sociali, sembra ancora una volta soffrire a livello visivo a causa di una direzione artistica forse troppo fedele ai canoni del classico fantasy, ma l'arrivo di una nuova tirannia proveniente dal mare - annunciata proprio dalla scena conclusiva dell'ultimo episodio della prima stagione - potrebbe rinvigorire l'impatto scenico con un colpo d'occhio peculiare, nel quale l'oro degli abiti si lega alla pomposità di un impero all'apparenza maestoso, la cui emanazione nel continente è guidata con mano ferma dalla nobile ed assetata di sangue Lady Suroth.

L'immaginario riscritto (e ristretto) da La Ruota del Tempo affascina con le sue roboanti promesse, lasciando intuire le intricate vicissitudini che modellano questo mondo di fantasia, restituendo anche attraverso le immagini il senso di vastità con un'azzeccata propensione alle inquadrature dall'ampio respiro, tra panoramiche e campi lunghi che valorizzano location incantevoli (i nuovi episodi sono stati girati anche in Italia, oltre che in Repubblica Ceca e Marocco).



La solita lentezza

Se la grandezza del contesto viene trasmessa con discreta eleganza dall'esosa produzione, purtroppo l'intreccio non raggiunge queste altezze e rimane - almeno nei primi episodi - a galleggiare placido tra eventi poco degni di nota, ricollegandosi pericolosamente alle problematiche capaci di affossare la prima stagione:

ancora una volta la gestione del ritmo narrativo risente di svariate sequenze prive di reale importanza, le quali reiterano discorsi già affrontati in precedenza senza proporre nulla di nuovo agli occhi dello spettatore. Il rapporto incrinato tra Moiraine ed il suo Guardiano Lan (Daniel Henney), così come l'invidia che brucia il cuore di Nynaeve nei confronti di Egwene - la quale, nonostante il suo spaventoso potenziale, non riesce a canalizzare l'Unico Potere - e le trame ancora da decifrare di Liandrin (Kate Fleetwood) sono dinamiche molto intriganti, ma vengono presentate a più riprese senza alcuna aggiunta di spessore nel corso dei primi due episodi. Lunghi dialoghi espositivi, conditi da frasi fatte ed un'ampollosità non del tutto giustificata dal genere di appartenenza, rendono numerose sequenze a dir poco dimenticabili, diluendo un minutaggio che appare eccessivo in più di un'occasione. A risentirne è un ritmo narrativo molto compassato, a tratti soporifero, che si ridesta in sporadici eventi in grado di rinvigorire il racconto e risvegliare la curiosità dello spettatore.



Potremmo forse trovarci al cospetto di puntate introduttive, utili a circoscrivere i nuovi orizzonti della storia, perché (con non poca sorpresa) il terzo episodio si presenta fin da subito spigliato e veloce, carico di situazioni capaci di far avanzare la trama: foriera di un avvenire appassionante, l'ultima ora passata in compagnia de La Ruota del Tempo 2 ci ha lasciato ben disposti nei confronti di un prosieguo che deve ancora palesare le sue reali intenzioni perché, quando riesce a gestire il flusso dell'intreccio, nonostante le dovute differenze con la sua controparte cartacea la creatura di Rafe Judkins riesce davvero a manifestare l'immensità dell'opera firmata dal compianto Robert Jordan.