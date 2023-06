Secret Invasion visto in anteprima: non la solita serie Marvel

Già nel 2016, con Captain America: Civil War, i Marvel Studios ebbero il gravoso compito di riadattare in versione cinematografica uno dei crossover supereroistici più importanti e ambiziosi di sempre. Al netto di inevitabili rinunce che la guerra civile tra gli Avengers comportarono nella loro versione per il grande schermo, il cinecomic firmato dai fratelli Russo riuscì comunque nel suo intento, come testimonia nella nostra recensione di Captain America Civil War. Stavolta, con Secret Invasion, il Marvel Cinematic Universe si è trovato di fronte ad una sfida ancora maggiore: confezionare in una miniserie per la TV un prodotto ispirato ad un racconto epocale e sconvolgente, riscrivendone la mitologia e concentrando il fulcro della narrazione su personaggi che finora hanno svolto ruoli di contorno, seppur cruciali ai fini delle gesta dei compianti Vendicatori.



Il peso di questo importante crossover grava sulle spalle del Nick Fury di Samuel L. Jackson, chiamato a gestire una crisi segreta a livello planetario: la ribellione degli Skrull, che dopo un ventennio trascorso nell'anonimato e nel pacifismo sulla Terra hanno deciso di insorgere per reclamare un posto sul pianeta. Abbiamo visto i primi due episodi della serie in arrivo su Disney+ dal 21 giugno e possiamo finalmente sviscerare un po' di prime impressioni su un titolo che ci ha sorpreso non poco, e che potrebbe rivelarsi uno dei titoli più maturi e complessi a marchio MCU.



Sono tra noi

Parte subito forte Secret Invasion, senza fronzoli e con una sequenza che sembra voler urlare una forte dichiarazione d'intenti: non ci troviamo di fronte alla solita serie Marvel e i classici toni leggeri che caratterizzano le avventure MCU lasciano ampio spazio ad una storia oscura e violenta, calata in una cornice più matura e immersa nelle atmosfere di un thriller spionistico che segue la lezione di The Winter Soldier.

L'assunto di partenza è semplice e, per avere un quadro più chiaro della situazione, sarà opportuno ricordare gli eventi narrati in Captain Marvel, che vedevano un giovane Nick Fury impegnato con Carol Danvers nel gestire una colonia di Skrull in fuga dal proprio pianeta e alla ricerca di una casa (rinfrescatevi la memoria con la nostra recensione di Captain Marvel). Il popolo guidato da Talos (Ben Mendelsohn) si era lasciato con il leader dello S.H.I.E.L.D. e con l'eroina cosmica con la promessa che prima o poi gli Skrull avrebbero reclamato il proprio posto sulla Terra al fianco degli umani, e nelle decadi successive il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson ha mantenuto il segreto sulla presenza di questi pacifici alieni mutaforma sul nostro pianeta. Ma negli anni successivi a tali avvenimenti, come ci insegna la storia del Marvel Cinematic Universe, molte cose sono cambiate: l'umanità ha dovuto affrontare svariate minacce, che hanno coinvolto lo stesso Fury in un progetto volto a difenderla da invasioni aliene, società segrete e androidi impazziti al fianco degli Avengers, fino al terribile genocidio universale compiuto da Thanos. Gli eventi dell'ormai fantomatico "Blip" segnarono profondamente Nick, che si è poi ritirato nello spazio per dar vita ad un programma di sorveglianza cosmica.



Le tragedie hanno progressivamente segnato la flemma incrollabile del buon Fury, che nel tempo è stato incapace di mantenere la promessa fatta agli Skrull, che nel tempo hanno accolto tra le proprie fila un numero sempre maggiore di superstiti. E ora, dopo aver radunato un'intera legione di mutaforma sovversivi, sono pronti a invadere e soggiogare la razza umana, dopo aver trascorso decenni ad infiltrarsi tra le maggiori potenze politiche mondiali. Una situazione che costringe Nick Fury ad intervenire tornando sulla Terra per sistemare gli errori del suo passato.



La Secret Invasion di Nick Fury

Come già detto in precedenza, Secret Invasion sembra un prodotto confezionato con lo spirito dei grandi eventi, a partire dal minutaggio importante: almeno le prime due puntate, infatti, superano leggermente i 50 minuti di durata. Sin dall'inizio è una storia che non fa sconti, sia in termini di intreccio che di impatto emotivo. Certo, è impossibile non pensare al confronto (inglorioso) con il materiale d'origine, una miniserie a fumetti epocale che ha lasciato un segno importante nella letteratura Marvel Comics.

Eppure quella dei Marvel Studios è comunque una storia che ha carattere e identità e che spinge con decisione il peso di tutto il racconto sulle spalle di un Samuel L. Jackson a dir poco magistrale e intenso, coinvolto nel progetto a titolo di produttore esecutivo ma evidentemente consapevole di essere protagonista di un racconto che potrebbe farci salutare per sempre l'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. Attorno a Nick Fury, comunque, la serie affianca un cast di personaggi carismatici e interessanti, tra i quali svettano performance recitative di assoluto spessore: spiccano inevitabilmente le interpretazioni di Olivia Colman ed Emilia Clarke, rispettivamente nei panni di Sonya Falsworth e G'iah, ma in generale tutti i protagonisti dello show - che si tratti di graditi ritorni come l'Everett Ross di Martin Freeman, la Maria Hill di Cobie Smulders e il James Rhodes di Don Cheadle o new entry di spicco come Kingsley Ben-Adir nei panni del leader ribelle Gravik - si sono rivelati all'altezza delle aspettative.



L'aspetto più interessante di Secret Invasion è la sua capacità di riflettere su temi politici e umani, ma anche di indagare più a fondo la psicologia e i trascorsi di Nick Fury, regalando già nei primi due episodi alcuni colpi di scena niente male. La parte più sorprendente, invece, riguarda non soltanto la qualità di una scrittura dal ritmo efficace, ma soprattutto la cornice di una messinscena quanto mai matura. Secret Invasion è infatti uno dei titoli più espliciti e violenti di tutto il Marvel Cinematic Universe, con sequenze piuttosto forti per gli standard dello stesso MCU.

Al punto che forse, per una certa tipologia di pubblico, potrebbe rivelarsi persino un titolo respingente: parliamo comunque di una serie incentrata prevalentemente sullo spionaggio, che richiede non solo un approccio più impegnato ma anche una più ampia conoscenza delle precedenti incursioni a stampo Marvel in questo genere: da The Winter Soldier a Civil War fino al più recente Captain Marvel, dai quali Secret Invasion eredita stile, toni e spunti di trama. Un mix che nel complesso ci ha convinto abbastanza da voler proseguire nella visione, nella speranza che la qualità si mantenga costante nei successivi quattro episodi e che non si ripeta l'effetto da serie TV Marvel, le quali spesso finiscono per soffrire non poco con il passare delle settimane.