Una Semplice Domanda: Alessandro Catellan su Netflix convince?

Con Una Semplice Domanda, che è anche il nome del docu-show distribuito da Netflix tra le serie Netflix di marzo 2022, Alessandro Cattelan vuole capire cos'è la felicità. Per farlo intervisterà alcuni personaggi - molti dei quali delle vere e proprie icone contemporanee - attraverso i quali raggiungere questa epifania. Gli estimatori del noto presentatore sono tanti. Cattelan ha attraversato una lunga gavetta rimbalzando tra tv e radio e ha dato prova di grande mestiere in tutte le situazioni in cui è stato coinvolto. Alla luce dei primi episodi della serie Netflix, cerchiamo di capire se esiste effettivamente una risposta al quesito posto, mentre l'inarrestabile conduttore si giostra tra un ospite l'altro (i più curiosi possono gustarsi il trailer di Una Semplice Domanda).



Una semplice domanda: funziona?

Un titolo che sembra l'occasione della vita e le aspettative del pubblico e degli affezionati di Cattelan erano e rimangono piuttosto alte. Aspettative che saranno solo in parte ricompensate appieno dalla visione dei primi capitoli di Una Semplice Domanda

Entriamo però nel dettaglio della nostra critica: nei minuti iniziali del primo episodio Cattelan sfonda subito la quarta parete, mettendo a nudo proprio i limiti e i cliché dell'opera documentaristica. È chiaro fin da subito il proposito dello show di parlare non solo agli intervistati e al pubblico a casa, ma anche di mostrarci il dialogo interiore di Alessandro stesso, il tutto decostruendo il documentario tradizionale. Proposito che viene in parte sconfessato dopo pochi minuti nella forma quanto nei contenuti. Lo sappiamo bene, nei documentari, anche nei più realistici, l'artificio è congenito. La presenza della telecamera è di per sé un ostacolo e falsifica la testimonianza. Nel caso delle prime puntate della serie questo è forse troppo evidente; gli intervistati si sentono costantemente sotto osservazione, pesano bene le parole, enunciano quello che la gente a casa e Cattelan stesso vorrebbero sentirsi dire.



Lo stesso conduttore che dà il nome allo show sembra perdere in alcuni tratti la spontaneità e la self confidence che lo contraddistinguono. Un equivoco di mestiere, probabilmente: una cosa è fare l'intervistatore, tutt'altra storia è fare il presentatore. Cattelan, al momento, non sembra a suo agio nelle prime vesti. Nel corso delle tre puntate iniziali, infatti, soffrono una curiosità ingabbiata, un deficit di autorevolezza come se Alessandro non riuscisse a gestire la presenza di certe icone al meglio.



La ricerca della banalità, più che della felicità

Non è chiaro, però, il percorso che il conduttore voglia seguire per raggiungere la felicità. Pur avendo a che fare con delle grandi personalità le interviste si adagiano nella culla dell'ordinario e non approfondiscono gli spaccati di vita quotidiana degli intervistati.

Con Roberto Baggio, ad esempio, campione indimenticato del calcio mondiale, la puntata è incentrata sulla sua fede buddista, sulla sua passione per l'artigianato. Non si scende mai nel profondo, si tocca appena l'argomento tra un "mi offri un caffè" e una battuta di spirito sulle paperelle. L'episodio si chiude con una seduta dallo psicologo davanti a un boccale di birra. Un personaggio che ci accompagnerà per il resto dei capitoli, che più che darci un punto di vista professionale e informato sembra un dispensatore di frasi fatte. Così come gli elementi che propina come "nemici" della ricerca di Cattelan rappresentano l'ovvietà (i social vengono definiti come "tomba della felicità"). Nella seconda puntata è la volta di Paolo Sorrentino, maestro del cinema italiano e internazionale. Non è un segreto la sua fede e questa viene usata come strumento per indagare la religione e la sua valenza per l'uomo contemporaneo (anche qui si cade in ragionamenti semplicistici), ma la simpatia del cineasta aiuta a ottenere un risultato. L'episodio più meritevole è sicuramente il terzo, con Gianluca Vialli, nel quale emerge una storia forte dal sapore di verità dove per alcuni momenti i dialoghi sanno di vero e sono sentiti. Il merito, qui, è tutto dell'intervistato, che commuove profondamente.