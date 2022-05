Il Serpente dell'Essex: l'affascinante serie Apple con Tom Hiddleston

Non è un caso che attorno alla figura simbolica del serpente possa ruotare un insieme diversificato di innumerevoli temi i quali, pur nella lontananza tra loro, possono ritrovarsi tutti in quel solo, singolo animale. Significati disparati, che confluiscono però in quell'essere che appartiene da sempre a tutte le culture e per questo ha visto una continua trasformazione e un costante riadattamento a seconda dei secoli e dei popoli che lo hanno preso ad esempio. Proprio come la sua pelle, quella che cambia per rinnovarsi ogni volta, lasciando dietro sé uno scheletro da cui separarsi per introdursi con ritrovata forza all'interno del mondo. La sorpresa che possiamo riscontrare nelle nostre prime impressioni su Il serpente dell'Essex, tra le serie di maggio 2022 di Apple TV+, è che il racconto tratto dal romanzo di Sarah Perry racchiude tutte quelle dicerie, tradizioni e usanze che si rifanno al rettile squamato - tra le altre uscite non perdete il nostro first look di Shining Girls.



Un cerchio fatto di mondi che confluiscono tutti assieme nelle allegorie dell'animale, riproponendone un pezzo ognuna. Una connessione tra religioso, scientifico e fantasy che converge nell'atmosfera gotica del prodotto seriale, che pur solo dalle prime puntate mostra di saper maneggiare con attenzione il materiale elaborato dalla scrittrice Perry.



Nella contea orientale inglese

Ripreso dalla creatrice e sceneggiatrice Anna Symon, Il serpente dell'Essex fa convergere al proprio fulcro l'anima esplorativa dell'animalista Cora Seaborne (Claire Danes) e la fede come possibilità di poter perseguire uno scopo del pastore Will Ransome (Tom Hiddleston).

Il bilanciamento di due universi, analitico e spirituale, che invece di farsi la lotta cercano di stabilire un terreno comune su cui diffondere i precetti della conoscenza, tanto per rassicurare l'anima delle persone, quanto per non far vacillare la loro fiducia in Dio. È infatti un serpente quello che molti dicono di aver avvistato e che sarebbe pronto a diffondere il male in una piccola comunità della contea dell'Inghilterra orientale, il quale ha trovato in una giovanissima abitante la sua prima vittima e in maniera sibillina ha cominciato a spargere veleno nelle ansie e nei timori del resto dei cittadini. Ma è anche l'ambito medico, laterale nello show eppure centrale per ciò che rappresenta il serpente, a prendere parte al racconto di Sarah Perry. L'intenzione del volenteroso Luke Garrett (Frank Dillane) di riuscire a compiere per primo un trapianto di cuore, mossa azzardata che potrebbe dare lo slancio alla sua ammirevole carriera e che vuole cercare di compiere prima che lo faccia qualcun altro.



Tutte le allegorie del serpente

Sul piatto delle interpretazioni Il serpente dell'Essex ci offre una pletora di possibilità metaforiche che sembrano però non rimanere solamente vuote e isolate in sé, bensì facenti parte di un tessuto narrativo che intrappola lo spettatore in una curiosità morbosa, come quella dei fedeli spaventati delle conseguenze di una creatura malvagia e divina. La traiettoria che la serie Apple TV+ potrebbe prendere è l'aspetto più interessante per un pubblico a cui viene concesso di poter vedere già da subito i pilastri di una storia che lo accompagnerà per sei puntate, dove irrealtà, religione e medicina saranno le tre vie da percorrere per comprendere il mistero dietro alla visione del serpente. Quello che può essere tanto autentico quanto suggestionante per un paesino in subbuglio, il quale agiterà anche gli animi della vedova Cora e del concreto Will.

Il serpente è perciò il male in chiave biblica che striscia tra la gente, di cui anche solo il sentore getta nel panico una comunità mettendone a rischio il credo e spingendola a un radicalismo bigotto e dettato dal desiderio di rassicurazioni. È un'occasione di rinascita, visto il suo riemergere dal fondo dell'oscurità della terra. È il bastone del dio greco Esculapio, che vede il rettile attorcigliarglisi intorno al legno a simboleggiare la guarigione dei malati. È un inedito prodotto di Apple TV+ finemente calibrato, che attendiamo ci infilzi l'epidermide con i suoi denti affilati.