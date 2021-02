Servant 2: primo sguardo al prosieguo del mistero di Jericho

Servant 2 ha l'onere e l'onore di rispondere a numerose domande lasciate in sospeso dalla prima stagione, un compito non di certo semplice. La serie prodotta da M. Night Shyamalan per Apple TV+ sì è rivelata inquietante e macabra già dal pilota, per poi sviluppare una trama intricata e ricca di colpi di scena, con una buona dose di suspense. Abbiamo visto i primi due episodi della season 2 (nel caso voleste un assaggio, ecco il trailer di Servant 2) e ci sono complessivamente piaciuti, anche perché riprendono la formula vincente dei precedenti: disseminare indizi, presentare misteri e sciogliere ogni dubbio con l'incedere delle puntate.



Mistero in casa Turner

Gli spettatori iniziano la visione di Servant 2 con un grande interrogativo: dov'è finito il bambino? Altri potrebbero invece chiedersi se sia mai esistito, di fatto, Jericho, o se tutto quello che è stato mostrato nella prima tranches di puntate fosse frutto della mente dei protagonisti. Ma facciamo un passo indietro: lo show di Apple TV+ ruota intorno ai coniugi Sean (Toby Kebbell) e Dorothy Turner (Lauren Ambrose) che, distrutti dalla morte prematura del figlio da poco nato, decidono di affidarsi a un percorso terapeutico attraverso una bambola reborn. Fingono, in un certo senso, che il loro bambino sia ancora vivo prendendosi cura di un bambolotto iper realistico.

La vita della coppia di Philadelphia cambia nel momento in cui accoglie in casa la nuova tata, Leanne (Nell Tiger-Free), una giovane ben educata ma con un comportamento alquanto strano, sospetto. Non solo la ragazza stringe un rapporto di amicizia e di fiducia singolare con Dorothy, ma sembra anche essere in qualche modo connessa con il mistero su cui si fonda l'intera serie TV: la bambola prende vita e viene sostituita da un bambino vero. Che Jericho sia resuscitato?



Come anticipato in apertura dell'articolo, Servant 2 comincia con la sparizione del piccolo. Nel finale della stagione precedente, infatti, Leanne se n'era andata dalla casa dei Turner e in quel momento il bambolotto aveva ripreso il posto di Jericho. Un trauma troppo grande per due genitori che, ormai, si erano abituati all'idea di avere di nuovo un figlio in carne e ossa. Quindi nella prima puntata della season 2 c'è una Dorothy disperata che si muove freneticamente per tutta l'abitazione alla ricerca del bimbo. Il marito, intanto, è alle prese con un altro problema: pare non sentire più il dolore, quello fisico, e sembrerebbe aver perso il gusto (un senso importantissimo per lui, che di professione fa lo chef).



Ma ora il bambino ha la priorità assoluta: Dorothy avverte la polizia e denuncia la scomparsa, convinta che si tratti di un sequestro architettato da una setta religiosa. Sean e suo cognato Julian, tuttavia, cercano di depistare le forze dell'ordine per paura che scoprano la verità sull'infante, cioè che in realtà non è un Turner (o forse sì, perché potrebbe essere il figlio resuscitato, ma questo rimane il nodo più grande da sciogliere).

Smettere di fare la mamma da un giorno all'altro deve essere un dramma enorme per qualsiasi donna, quindi la reazione di Dorothy alla sparizione di Jericho potrebbe apparire più che naturale agli spettatori: diventa ossessionata dalle ricerche, arriva perfino a denunciare la scomparsa di Leanne durante un telegiornale che conduce. Inizia a studiare il territorio, a tracciare grafici, a setacciare la tata su internet mentre il marito, ancora sotto shock, tenta di capirci qualcosa insieme al cognato. È proprio Julian, fratello di Dorothy, a dare un briciolo di speranza alla donna, seppur illudendola: finge infatti un sequestro, affinché la sorella si aggrappi a qualcosa in cui credere e non perda le speranze, come la voglia di vivere.



Anche Roscoe, investigatore privato ingaggiato da Julian per pedinare Leanne, gioca un ruolo essenziale nei primi due episodi di Servant 2: dopo essere stato ipnotizzato da Natalie, amica e terapista di Dorothy, riesce a ricordare dove abbia visto l'ultima volta Jericho - o comunque il presunto bambino che potrebbe aver preso il suo posto nella vita dei Turner.



Un cast davvero ispirato

Indubbiamente la breve durata delle puntate (circa 30 minuti ciascuna) e il susseguirsi frenetico degli eventi portano beneficio allo show di Apple TV+. Servant 2 inizia proprio da dove la prima stagione si era interrotta, senza salti temporali, e questo dà ancora più continuità alla produzione, che si spalma nell'arco di settimane (o al massimo mesi). Sul piano della recitazione, un plauso se lo merita Lauren Ambrose: sempre molto convincente nella parte di una Dorothy affranta per la scomparsa di Jericho. In alcune scene riesce davvero bene a esprimere lo strazio di una madre distrutta, merito anche di un'ottima mimica facciale. Anche gli altri due personaggi principali, Sean e Julian, danno un ottimo contributo alla serie TV: entrambi infatti rappresentano la visione più scettica degli eventi, guardando in modo più materiale e pratico ciò che sta accadendo.

Anche tecnicamente, Servant 2 rimane su alti livelli: la fotografia è davvero bella e riesce a catturare i dettagli più nascosti, come una lacrima sul volto di Dorothy o il cibo ben posizionato in un piatto di Sean. Gran parte delle vicende sono ambientate in una grande casa nel cuore di Philadelphia, quindi si potrebbe dire che l'abitazione stessa sia un po' protagonista della storia, con la sua scalinata imponente che porta alle camere da letto e i suoi spazi armoniosi al piano terra. Non mancano, come anticipato, momenti di tensione e alcune scene che potrebbero infastidire i meno avvezzi al genere horror, ma la produzione di Apple TV+ potrebbe essere goduta benissimo anche da chi cerca un ottimo show drammatico e coinvolgente.