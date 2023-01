Servant 4: torna l'inquietante serie Apple TV+ di M. Night Shyamalan

Servant è stato un prodotto di punta nel catalogo di Apple TV+ sin dall'esordio della piattaforma streaming della mela morsicata. Lo show prodotto da M. Night Shyamalan, regista de Il Sesto Senso, ha sempre puntato sulle atmosfere sospese e per certi versi inquietanti della casa dei Turner, sin da quando, dopo la tragica perdita del figlio Jericho, l'arrivo della tata Leanne aveva portato con sé l'inspiegabile ritorno alla vita del neonato da una bambola reborn utilizzata dalla famiglia formata da Sean e Dorothy in seguito al devastante lutto.



La figura di Leanne è da sempre avvolta in un affascinante mistero che lega il suo passato ad una perturbante setta della quale abbiamo avuto un assaggio nel corso delle passate stagioni (a tal proposito recuperate la nostra recensione di Servant 3). Quello che però è sempre mancato allo show che giunge ora alla conclusione tra le serie Apple TV+ di gennaio 2023 è però un chiarimento delle dinamiche relative a questo intrigante elemento esoterico, insieme a tutte le risposte alle innumerevoli domande sorte nel corso degli anni.



Il destino di Dorothy

Dopo aver definitivamente ripudiato la setta da cui è fuggita, sbarazzandosi della zia Josephine e aver vissuto gran parte della terza stagione in preda al terrore per la propria incolumità, Leanne è entrata in conflitto con Dorothy, la madre di Jericho, che vede nella ragazza una minaccia per l'incolumità del figlio e della sua famiglia. Il finale della season precedente porta ad estreme conseguenze questa dinamica, dopo i falliti tentativi di sbarazzarsi della tata. Alla fine, è Dorothy a farne le spese quando viene riconosciuta a lei quell'instabilità psichiatrica che cercava di far ricadere su Leanne. Dopo aver finto di adattarsi alla situazione, la moglie di Sean tenta la fuga, precipitando dalla scalinata dell'ultimo piano della dimora che, come il rapporto tra i suoi abitanti, sta marcendo giorno dopo giorno. Dopotutto la fine è vicina, come chiosa il redivivo zio George.

I primi episodi di quest'ultima stagione si aprono con una Leanne che riordina la casa in vista del ritorno a casa di Dorothy dopo le dovute cure. Le atmosfere sono rese opprimenti da una fotografia che sfrutta bene il grandangolo e punti macchina stranianti, sicché permane quell'inquietudine che aleggia sull'intero show e che non fa presagire nulla di buono. Il ritorno di alcuni membri della setta, intenzionati a riportare Leanne a "casa", è l'occasione per assistere allo sfoggio dei poteri della ragazza, con un richiamo esplicito agli Uccelli di Hitchcock, introducendo un'azione caotica che Servant riserva a ben pochi momenti nel corso delle sue stagioni. E, infatti, l'ordine non tarda a ristabilirsi quando assistiamo al ritorno di Dorothy e al suo ormai odio nei confronti di Leanne, che trasforma ogni occasione di contatto in momenti di suspense che rispecchiano il sentire della madre di Jericho.



Il destino di Servant

I primi episodi di Servant 4, come previsto, fungono da introduzione dopo gli eventi che avevano chiuso la stagione precedente. Ancora nessuna risposta alle domande alle quali tutti noi cerchiamo una risposta. E forse, alla fine, non sappiamo se davvero necessitiamo di conoscere ogni singolo dettaglio di questo thriller soprannaturale, perché sono proprio le atmosfere e il disagio provocato da esse a condire l'ordito e a rendere intrigante la serie Apple TV+. Certo è che ci aspettiamo a un certo punto di quest'ultimo capitolo che alcuni dettagli vengano a galla per darci l'occasione di confutare alcune teorie ormai sopite da anni sulla figura di Leanne, sul ruolo della setta, sulla famiglia Turner e sulla loro stessa abitazione.

Una delle peculiarità di Servant risiede nella breve durata degli episodi (30 minuti circa) che permettono allo show di condensare il suo ritmo ansiogeno ma compassato, e allo spettatore di decomprimere cuore e cervello senza essere sopraffatto dagli eventi e dalle emozioni presentate a schermo, che alla lunga potrebbero risultare pesanti. L'introduzione di due nuovi personaggi (le infermiere che Dorothy ha assunto per non farsi seguire da Leanne) potrebbero distendere ulteriormente gli animi nella gestione di dinamiche che rischiano di giungere ormai al limite, ma anche creare nuove occasioni di suspense. Insomma, non sappiamo dove ci porterà Servant 4 se ci darà tutte le risposte che desideriamo e se quest'ultime ci soddisferanno, ma per ora il viaggio vale il prezzo del biglietto.