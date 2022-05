Shining Girls: la serie thriller in stile anni '90 di Apple TV+

Gli anni Novanta sono stati un decennio particolare per il cinema thriller. Titoli dai toni diversi, con dettami stilistici ben consolidati che hanno riecheggiato nell'immaginario a venire. Una eco che giunge fino al catalogo Apple TV+ (non perdetevi le serie Apple TV+ di maggio 2022), riversandosi in Shining Girls di Silka Luisa, tratta dal romanzo di Lauren Beukes, che vede protagonista una camaleontica Elisabeth Moss - recuperate il trailer di Shining Girls. Il richiamo al panorama anni '90 in Shining Girls è riferibile fin da un primo momento alla datazione in cui avvengono gli accadimenti.



Serial killer a piede libero

Il 1992 è il momento da cui partire per raccontare il trauma vissuto sei anni prima da Kirby Mazrachi (Moss) che, pur decisa a voler andare finalmente avanti nella propria vita dopo un'aggressione aggravata che le ha lascito i segni sul corpo, è costretta a dover rivisitare luoghi del suo passato che vorrebbe dimenticare. L'uomo che le ha lasciato quelle ferite impossibili da rimarginare, che formano una croce profonda e indelebile sul suo petto, sembra essere tornato con lo stesso bagaglio di sevizie e crudeltà per terrorizzare altre donne. È così che Kirby dovrà rivivere quella violenza, per cercare di dare ad altre e a se stessa un futuro.

La ripetizione dei rituali e la meticolosità nella riproduzione dei gesti confermano in Shining Girls il rimando ad un thriller che sceglie l'espressione della malvagità racchiusa nella figura del serial killer tipica dell'orizzonte 90s, e che costruisce un vero e proprio modello per i racconti del genere ambientati in quello specifico momento storico. Una sorta di classicità nella decisione di riportare indietro una storia che nel proprio ordito percorre una via all'apparenza consolidata, ma nella quale è il contorno onirico a impostare un inedito punto di vista.



Tra reale e onirico

Suggestionati dalla mente della protagonista, gli spettatori vedranno senza alcun filtro attraverso la mente e gli occhi di una donna irrimediabilmente distrutta. Spezzata al proprio interno, portata per questo ad una propria interpretazione della realtà che non la rende attendibile nemmeno per se stessa.

Lo scambio di identità, il rimescolamento di dati e informazioni apprese vengono continuamente mescolate nella testa della danneggiata Kirby, le cui illusioni restituiscono una visione invertita o differente delle cose, in una confusione che sa di nevrosi e allucinazioni a cui nemmeno la donna potrà affidarsi. Se in questa dimensione di incertezza si aggira una Elisabeth Moss soffocata dalle ripercussioni che dopo diverso tempo continuano ad annebbiarla e confondere la sua percezione del mondo attorno, la rivelazione interpretativa della serie è un Jamie Bell lontanissimo dal viso pulito di una carriera da innocente, che in Shining girls si tramuta in un labirinto di inquietudine e paura viscerale. Una presenza enigmatica pur nella sua incarnazione del male, che disturba e affascina nonostante il volerne stare il più distanti possibile. Con buoni presupposti per rivelarsi un thriller che rispetta i proprio canoni, ma azzardando con la bolla immaginativa della sua protagonista che restituisce così un racconto tra il concreto e l'irreale, Shining girls può unire classicità e innovazione per un prodotto AppleTV+ intrigante. Indizi e indagini di un tempo andato che è tornato per spaventare.