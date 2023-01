Shrinking: la comedy dai creatori di Ted Lasso promette un altro successo

Se il 2023 è l'anno del ritorno di Ted Lasso, i suoi creatori possono ritenersi più che soddisfatti, non solamente perché vedranno tornare su Apple TV+ uno dei massimi successi della piattaforma che ha saputo conquistare anche un impressionante numero di pubblico, ma perché potrebbero benissimo fare doppietta col nuovo show comedy che hanno ideato e prodotto.



Tra le uscite di gennaio di Applet TV+, mentre attendiamo la primavera accontentandoci intanto della prima immagine ufficiale di Ted Lasso 3, figura infatti Shrinking, serie che vede a capo dell'ideazione il Bill Lawrence inventore dell'allenatore più gentile al mondo assieme ai collaboratori Brett Goldstein, che per chi sa è proprio il Roy Kent della squadra del'AFC Richmond, e Jason Segel. Lo stesso di How I Met Your Mother, che proprio per l'inedita comedy diventa un terapeuta che se ne frega della distanza che deve mettere tra sé e il paziente, cercando di trovare una maniera impattante per entrare in contatto con le loro vite e cambiare davvero qualcosa.



Come possiamo aiutare davvero le persone?

Un altro uomo allo sbando, che se in Ted Lasso vedeva la difficoltà del coach di accettare un matrimonio che stava finendo, nel compare di Shrinking trova un marito rimasto vedovo e che per un anno non ha saputo fare altro se non mandare allo sfascio la sua esistenza e, cosa ancor più grave, il rapporto con la sua unica figlia. Ma è proprio partendo fin dalla prima puntata che la comedy di Apple TV+ lascia al di fuori quel periodo di blackout attraversato dal protagonista e lo vuole subito in carreggiata per trainarlo assieme agli spettatori su di un cammino di guarigione che, nell'investire nel benessere dei suoi pazienti, l'uomo rifletterà anche sul proprio (ri)stare al mondo.

Fin dal principio con Shrinking si può perciò presumere che se la risata è il veicolo con cui muoverci tra i meandri dello show in streaming, è pur vero che ad attenderci ci sarà un'indagine più profonda su una perdita che ha traumatizzato al punto il personaggio di Segel da escluderlo totalmente dalla quotidianità della sua vita. Quella che aveva sostituito con alcol, donne, anche stupefacenti, costringendo la figlia adolescente a trovare rifugio nella casa rimasta vuota della vicina, cercando di sostituire non solo la figura materna ormai persa, ma anche quella paterna rimasta a lungo vagante.



I personaggi e i mestieri anticoncezionali di Bill Lawrence

Nel darsi una scossa e cercando di rimettersi in pista, proprio come per il collega Lasso, anche il Jimmy Laird di Jason Segel si approccia nella maniera più anticonformista al proprio ruolo professionale, pur rimanendo perfettamente in linea quando si tratta di analizzare il tratteggiamento narrativo della serie.

Shrinking è la convenzione che esce dalla sua condizione di normalità per assumere una nuova prospettiva. È una pratica di psicanalisi non più unilaterale, ma che sposta le posizioni del terapeuta e del paziente cercando di ricalibrare lo sguardo e assumere un'altra angolazione da cui guardare. È l'incentivo a non rimanere seduti su di una sedia ad ascoltare, ma di uscire, agire, cambiare realmente le cose. Quelle che per troppo tempo Jimmy ha lasciato uguali crogiolandosi nel dolore e buttandosi adesso anima e corpo nella salute mentale e emotiva delle persone che chiedono il suo aiuto. Un entusiasmo che, forse, rischierà di rivolgersi contro le buone intenzioni del protagonista, ma che riconfermano come anche per saper scrivere una bella storia sia sempre il caso di prendere dalla canonicità che la vita ci offre e osservala con un'ottica completamente originale. Non avere timore di uscire dagli schemi, di farsi coinvolgere troppo, di eccedere in emozioni e scambi umani.



È ciò che tentano i personaggi di Shrinking ed è quello che la politica seriale di Bill Lawrence continua a portare avanti, che si tratti dei medici del suo cult Scrubs fino a quest'inedita avventura nei territori delicati della testa - e del cuore. Una menzione speciale per questa comedy da cui non vediamo l'ora di farci psicanalizzare, a cui va il merito di offrirci un Harrison Ford in forma smagliante, ironico come pochi sullo schermo e che a ottant'anni gli dà la possibilità di essere ancora cinico, irriverente e meravigliosamente beffardo.