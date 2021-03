Speravo de morì prima: il romanzo calcistico di Sky su Francesco Totti

C'era una volta un Re. E non un Re qualunque, l'ottavo Re di Roma. Solo che, al posto della corona, aveva una maglietta giallorossa. Anziché uno scettro in mano, un pallone attaccato ai piedi. E piuttosto che uno stemma, un solo numero, il 10. Il più importante, il più gravoso. Il problema è che i Re sono spesso protagonisti delle favole, e le favole sono tendenzialmente storie a lieto fine. La storia di questo Re è stata una favola per quasi 25 anni prima di trasformarsi in una curiosa distopia. Perché lui non è solo un Re, lui è un Capitano. Il Capitano. Lui è Francesco Totti.



Con Speravo de morì prima Sky, in collaborazione con Wildside, Capri Entertainment, The New Life Company e Fremantle, racconta in chiave romanzata gli ultimi mesi di carriera del leggendario campione capitolino, del travagliato percorso che lo ha portato al ritiro, del controverso rapporto con la Roma e soprattutto con il suo ultimo allenatore, Luciano Spalletti. La serie debutterà su Sky Atlantic il prossimo 19 marzo (qui trovate una panoramica completa delle uscite Sky di marzo!), ma noi abbiamo avuto l'occasione di visionare in anteprima i tre episodi iniziali. Ed ecco cosa ne pensiamo: la serie con Pietro Castellitto nei panni del mitico numero 10 romano avrà fatto gol con un impeccabile cucchiaio o ha preso un clamoroso palo?



Il tramonto di una carriera



Speravo de morì prima è ispirata al libro "Un capitano" del fuoriclasse romanista, e infatti la serie si pone proprio come un racconto intimo, un vero e proprio romanzo calcistico intriso di nostalgia e amore per lo sport, ma anche dell'ironia innocente e bonaria dell'amato leader della Roma. La prospettiva è quella di Totti, che è anche narratore della vicenda, interpretato da un Pietro Castellitto in forma smagliante e capace di imitare alla perfezione la parlantina impacciata e "romanaccia" del campione capitolino. La trama "principale" della produzione è ambientata nel 2016, l'annata che (tra problemi fisici e rapporti complicati con la dirigenza romana) segnò l'inizio della fine della gloriosa carriera dell'atleta. Ma il racconto torna spesso indietro, raccontando gli anni di gioventù e dei primi grandi successi con la maglia della Roma e della Nazionale, in un continuo salto tra ricordi agrodolci (gli infortuni più gravi come quello prima dei Mondiali del 2006, o le amicizie più complicate come quella con Antonio Cassano) e un presente difficile da digerire, quello di un eterno bambino che non vuole mai smettere di giocare nonostante il tempo che avanza, nonostante alla soglia dei 40 anni il fisico non regge più come prima.



In realtà, più che una ricostruzione perfettamente fedele della rottura tra il Capitano e la Roma, Speravo de morì prima è una storia dal sapore molto intimo e verte soprattutto sulla profonda inimicizia che si creò tra Luciano Spalletti (che nel 2016 subentrò alle redini della squadra dopo l'esonero di Rudi Garcia) e Francesco Totti, che trovò nell'allenatore toscano il suo primo grande nemico, un rapporto figlio di tensioni passate e rimpianti mai del tutto espressi.



Celebrazione di una leggenda

Più che sul suo vissuto in campo, che in quella stagione era praticamente ridotto all'osso, la narrazione si concentra molto sugli effetti che questa situazione ebbero sulla vita privata di Totti, sul suo rapporto con la moglie Ilary e con il figlio Christian, con gli amici di sempre e con i colleghi. Gli scampoli sul prato verde, che tra grandi giocate ed azioni decisive giocate nei minuti finali dei match di Serie A gli fecero riconquistare credibilità agli occhi del pubblico, sono ridotti all'osso e girati ad arte, alternando sequenze realmente ambientate allo Stadio Olimpico con filmati di vecchia data delle reali partite giocate da "Er Pupone", col supporto e l'intervento delle telecronache originali e dei giornalisti di Sky per rendere ancora più credibile il contesto narrativo della vicenda.

I primi tre episodi (su 6 totali) di Speravo de morì prima si sono rivelati una visione estremamente piacevole, a tratti quasi soprendente per la verve stilistica con cui la serie si concede qualche virtuosismo tecnico: una regia solida e frizzante, quella di Luca Ribuoli, supportata da un montaggio frenetico ed efficace.



Ciò che più ci ha colpito è la leggerezza nei toni della scrittura nonostante le tematiche non propriamente felici, ed è un valore da premiare questo: l'opera sceglie infatti di discostarsi dalle atmosfere malinconiche e decadenti di una carriera giunta al suo tramonto, scegliendo piuttosto di puntare su una narrazione ironica, brillante, specchio riflesso della simpatia e dello stile semplice del Capitano.

Dal punto di vista della scrittura, però, ci auguriamo che lo show riesca ad approfondire ogni aspetto possibile del controverso legame tra Totti, la società e Spalletti: per quel che abbiamo visto nelle prime tre puntate, il fulcro del racconto è sulle incomprensioni tra il campione e il suo allenatore, ma la speranza è che la serie entri più nel dettaglio sulla psicologia di Spalletti e sulle dinamiche societarie che portarono alla spaccatura con Totti. Per il momento, in ogni caso, il vero plusvalore del prodotto sono le performance attoriali di un cast di prim'ordine, che replica con straordinaria efficacia la mimica, il trimbo vocale e l'espressività dei rispettivi personaggi: Pietro Castellitto, nonostante la scarsa somiglianza fisica, porta in scena il suo idolo calcistico con efficacia e rispetto; Gian Marco Tognazzi è un grande Luciano Spalletti, e la sua interpretazione sopra le righe è straordinaria insieme a quella di Monica Guerritore, che interpreta Fiorella, la mamma di Francesco. Greta Scarano è invece una convincente Ilary Blasi, che rimane forse un po' troppo ai margini della narrazione, mentre Giorgio Colangeli è il pungente ed ironico Enzo, il padre del fuoriclasse.