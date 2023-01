Star Wars The Bad Batch 2: il ritorno dei cloni ribelli su Disney+

La seconda stagione è iniziata oggi su Disney+ ed è quindi tempo di porsi finalmente una domanda: The Bad Batch è pronta per reggere l'onore e l'onere di essere l'erede di The Clone Wars? Non ne siamo ancora così sicuri, nonostante non abbiamo affatto un'idea negativa della più recente serie animata Star Wars, anzi (qui potete recuperare la nostra recensione di The Bad Batch). È solo che, in fondo e volendola guardare nel modo più cinico possibile, circa un anno e mezzo fa le gesta della Clone Force 99 avevano posto delle piacevoli basi e nulla più, concentrandosi molto sull'adattamento di un gruppo di cloni ribelli in una galassia post-Ordine 66. Le tematiche, infatti, erano - e sono tuttora, ve lo possiamo assicurare - il fiore all'occhiello della produzione insieme alla caratterizzazione dei personaggi, un altare su cui era palese sacrificare molto a livello di trama, che scorreva via tra troppe puntate autoconclusive fini a sé stesse e poche realmente pregnanti.



Un equilibrio mancato cui la seconda stagione di The Bad Batch sembra voler decisamente porre rimedio. Abbiamo avuto la piacevole opportunità di vedere molti episodi in anteprima e il lavoro degli sceneggiatori si è concentrato proprio sull'ampliare, per quanto possibile, il ventaglio della serie, pur mantenendo costante il tema delle operazioni di guerra o guerriglia.



Il ritorno della banda

Ma facciamo un piccolo passo indietro: di cosa tratta The Bad Batch? Protagonisti indiscussi della serie sono i componenti della Clone Force 99, soprannominata appunto la Bad Batch, la cui particolarità risiede nell'essere cloni d'elite a causa di mutazioni genetiche estremamente utili sul campo di battaglia. E ritroviamo i vari Tech, Echo, Wrecker e Hunter, accompagnati dall'inseparabile Omega, a diversi mesi di distanza dagli eventi di Kamino e dalla distruzione di Tipoca City, intenti perlopiù a rimanere fuori dai radar dell'Impero, che li ritiene deceduti. Tutto fila liscio come l'olio, finché Cid non assegna ai nostri eroi la pericolosa missione di recuperare, in pieno territorio imperiale, i tesori di guerra di un certo Conte molto noto ai fan di Star Wars.

Non giriamoci troppo intorno, la struttura di The Bad Batch è fondamentalmente immutata dalla prima stagione, poiché d'altronde non si fa che passare da un teatro di guerra o comunque da un incarico insidioso all'altro, come a suo tempo fece The Clone Wars. Un more of the same quindi? Non esattamente, la serie tenta di mettere in evidenza fin dalle prime puntate che il focus della produzione si è ampliato e non di poco, mettendo nel suo mirino - si, è insieme un riferimento e un gioco di parole - anche l'espansione imperiale e come si è evoluta, nei primissimi anni di vita, la temibile compagine politica creata da Palpatine.



Tra miglioramenti e dubbi onnipresenti

E sì, stiamo ovviamente parlando di altre scene di guerra, ma la capacità di ribaltare la prospettiva mostrando, in un certo senso come Andor (qui vi rimandiamo alla nostra recensione di Andor), perché l'Impero sia stata un'istituzione talmente disprezzata nella quotidianità verrà sempre ritenuta da noi una discreta ventata d'aria fresca per il franchise. Più varietà, insomma, e nel solito stile di The Bad Batch ciò equivale a più tematiche delicate da affrontare con un'ammirabile schiettezza.

In generale, però, è proprio l'equilibrio che sembra essere migliorato molto, cioè vi è molto più spesso la sensazione che queste missioni contino davvero o aggiungano una tessera del mosaico rispetto al passato, dove alla fine erano meri mezzi d'intrattenimento o poco più. Se poi aggiungiamo sul tavolo pure un'attenzione maggiore precisamente nelle missioni, più curate e più tattiche nonostante l'esistenza esilarante di Wrecker, allora è evidente come il salto qualitativo compiuto da The Bad Batch non sia affatto da sottovalutare.



L'unico dubbio rimane sempre lo stesso: la serie riuscirà a raccontare una storia soddisfacente? I rimandi alla trilogia sequel e in particolar modo a Episodio IX sono da tempo lampanti e di conseguenza speriamo che tutta la trama non sia solo un condurci ad un plot twist scontato. Deve esserci di più, ma al momento purtroppo non possiamo affermarlo con certezza.