Stoffa da campioni Cambio di gioco: la serie Disney+ con Lauren Graham

È ormai da diverso tempo che si assiste a operazioni di remake o reboot di franchise e opere storiche, che hanno l'obiettivo di provocare quell'effetto nostalgia che attira e spaventa allo stesso tempo. Disney, da questo punto di vista, si è sempre contraddistinta per aver portato all'attenzione del pubblico un corposo numero di reprise ed esperimenti volti a riportare in vita vecchi titoli dal grande potenziale.



Tra i prodotti dotati di una storia affascinante e "pop" al punto giusto da meritare del nuovo materiale dedicato, troviamo, senza dubbio, il film del 1992 The Mighty Ducks, portato in Italia con il titolo di Stoffa da campioni - che ha avuto due sequel, rispettivamente nel 1994 e nel 1996. La pellicola, che vedeva la partecipazione dell'idolo adolescenziale degli anni '80 Emilio Estevez, è una di quelle narrazioni di riscatto che tanto piace al pubblico cresciuto nell'epoca dell'American Dream, e che vede nello sport la massima realizzazione del sogno di una vita migliore, vincente e felice.



Quando abbiamo saputo che il leggendario Stoffa da Campioni avrebbe avuto una serie a esso dedicata, non ci siamo dunque sorpresi. Tuttavia, l'idea portata sullo schermo da Steven Brill (ideatore del film del 1992), Josh Goldsmith e Cathy Yuspa, decide di sfidare le regole alle quali eravamo stati sempre abituati, ponendosi nella stessa linea di continuity dell'opera generale, diventandone una sorta di sequel spirituale. Ciò è evidenziato, soprattutto, dalla presenza di Estevez che, a quasi 30 anni dalla prima volta, ha indossato nuovamente i panni dell'allenatore di hockey Gordon Bombay. Grazie a Disney+, abbiamo avuto l'occasione di assistere in anteprima ai primi tre episodi di nuova serie Stoffa da campioni - Cambio di gioco, una delle ultime novità Disney+ di marzo, e oggi vi presenteremo le nostre impressioni a riguardo.



Le anatre come (non) le avevamo conosciute

Protagonista dello show è la brillante Lauren Graham, ormai sempre più volto rappresentativo della televisione statunitense, che interpreta Alex, madre single del timido Evan (Brady Noon), ragazzino con la grande passione dell'hockey su ghiaccio. Fin dai primi istanti, appaiono evidenti due elementi che, nel corso dei tre episodi analizzati, hanno rappresentato dei veri e propri tratti distintivi della serie. Il primo è un racconto minuzioso e quasi dal taglio documentaristico dello sport, con gli allenamenti di hockey e le partite che vengono mostrate con delle inquadrature volte a esaltarne la spettacolarità e i momenti frenetici, girate con grande perizia. Il secondo, invece, è il tentativo di cambiare il punto di vista dello spettatore sulla leggendaria squadra alla quale si era affezionato nel film originale. Gli anni passano per tutti, anche per una squadra scolastica che diventa sempre più competitiva e desiderosa di sconfiggere gli avversari.



Per questo motivo, il coach dei Mighty Ducks del 2020, interpretato da Dylan Playfair, pretende sempre di più dai suoi ragazzi, che vengono allenati come dei professionisti, nonostante la tenera età. Perciò, Evan viene scartato a causa della sua poca preparazione e la madre Alex inizia una sua personale campagna per spiegare, sia ai genitori che ai ragazzi stessi, quanto a volte ci si dimentichi troppo in fretta di ciò che dovrebbe essere più importante nello sport tra bambini, ovvero il divertimento. Motivato dalla madre, Evan inizia quindi a formare la sua squadra, con la quale superare i pregiudizi e dimostrare che chiunque, con il giusto impegno, può scendere in campo e dimostrare il proprio amore per la disciplina.

L'improbabile allenatrice della compagine diventa nientemeno che Alex, la quale non conosce per nulla il mondo dell'hockey, ma viene da un brillante passato da pattinatrice artistica su ghiaccio. A monitorare i progressi del team, infine, troviamo proprio quel Gordon Bombay che sembra aver chiuso con l'hockey, per dei motivi inizialmente oscuri e sconosciuti. Dal punto di vista della trama, dunque, assistiamo a un prodotto piuttosto classico nel quale, puntata dopo puntata, i "Don't Bothers" (nome ironicamente scelto da Alex per la squadra, dopo le dichiarazioni di coach T) imparano a fidarsi di loro stessi e dei compagni, per diventare dei giocatori e, conseguentemente, delle persone migliori.



Ciò che è più fresco e innovativo è proprio il messaggio che lo show vuole trasmettere: in un mondo in cui i genitori cercano sempre di più di indirizzare i propri figli verso il successo sin da giovanissimi, è sbagliato dimenticarsi di tutte le esperienze fondamentali dell'infanzia (le amicizie, il gioco, la nascita dei primi amori), nell'ottica di un obiettivo da raggiungere che, spesso, è più una mera illusione degli adulti, che un vero desiderio dei bambini.



Azione e risate

Se, da un lato, abbiamo quindi tutto il profondo sostrato di velata critica sociale a un certo tipo di genitorialità, essa comunque non sorpassa mai la componente principale del nuovo ciclo di Stoffa da campioni, ovvero l'intrattenimento. Alternando momenti divertenti e tipici degli show teen a un vero e proprio racconto sportivo, le puntate scorrono via velocemente e senza momenti statici, facendo sembrare addirittura insufficiente la mezz'ora circa di durata di ogni episodio. Il prodotto è stato appositamente scritto per mostrare una storia che invogli ad andare avanti senza sosta, e che spinga al binge watching, non richiedendo particolari sforzi per essere seguita a causa di tematiche o dei momenti difficili da digerire. Tuttavia, ciò non deve portare a pensare che si tratti di una vicenda "vuota", o priva di significati. Com'è tipico dello stile disneyano, che ormai conosciamo da decenni, la duplice natura delle pubblicazioni della Casa di Topolino permette la fruibilità delle stesse sia da un pubblico di giovani, che da uno più maturo.



La complessità del ruolo della madre single interpretata dalla Graham, che è intenzionata a regalare dei momenti di felicità al proprio figlio, è pienamente comprensibile solamente da spettatori più adulti. Anche la figura dell'ex coach Gordon Bombay, da questo punto di vista, emerge nella sua profondità solamente passando sul suo personaggio con un occhio critico e attento, analizzando le motivazioni che lo hanno portato a diventare l'uomo che viene mostrato nello show.



La spensieratezza e le risate sono il motore principale della serie, eppure l'impressione che questo incipit ci ha lasciato è quello di un comparto narrativo che potrebbe mostrare molteplici sfaccettature e farsi apprezzare a più livelli, andando a cogliere quella introspezione emotiva che l'industria audiovisiva per ragazzi aveva molti anni fa, e che progressivamente è andata a perdersi col tempo, in luce di una semplificazione troppo asettica del mondo.



Di sicuro, quello che ci piacerebbe vedere è una piena esplorazione di quegli elementi che sono stati correttamente accennati sino a questo momento, e che donerebbero all'opera quella marcia in più per elevarsi al di sopra dei suoi congeneri. Il timore è che, invece, tali questioni rimangano solamente accennate, per favorire la grande fruibilità del prodotto senza particolari introspezioni.



Un drama sportivo riuscito

Il grande punto di forza di The Mighty Ducks - Game Changers è, senza dubbio, la rappresentazione del mondo sportivo che ci viene presentata. Sia dal punto di vista della realizzazione tecnica, che delle coreografie, il lavoro è talmente minuzioso e brillante dall'avere un duplice effetto: immedesimazione totale e pathos si fondono in una sola cosa, dandoci l'impressione di vivere le fasi più concitate in prima persona, e contemporaneamente di assistervi come tifosi ansiosi all'interno del palazzetto.

La tensione emotiva che i giocatori vivono in campo è perfettamente accompagnata dalle sequenze delle partite, montate ad arte da una regia davvero convincente, mentre la colonna sonora riesce a evidenziare perfettamente le varie fasi dei match. Anche i non esperti di hockey saranno quindi in grado di apprezzare i momenti salienti degli incontri, e di godere della loro spettacolarità, imparando anche qualcosa riguardo uno degli sport più seguiti negli Stati Uniti d'America.



Da questo punto di vista, abbiamo trovato molto piacevole il fatto di vedere l'hockey con gli occhi di Alex che, a discapito della passione del figlio, non ha particolare conoscenza né delle regole del gioco, né tantomeno sembra essere in grado di allenare una squadra sulla pista da ghiaccio. Tramite le esperienze della madre di Evan anche il pubblico matura e comprende di più quanto avvenga sul campo nel corso delle puntate; inoltre non mancano momenti nei quali un approccio più "naif" alla materia, come quello della donna, si riveli un'arma vincente per impartire la giusta lezione ai giocatori, chiamati solo a interpretare in maniera corretta i suoi insegnamenti.

In definitiva: Stoffa da campioni - Cambio di gioco ci ha convinto, in questa sua prima parte della storia? La risposta è sì. Abbiamo apprezzato sia la trama, che la sua messa in scena, fiore all'occhiello assoluto della produzione.Nonostante rimanga qualche piccolo dubbio riguardo a come una narrazione del genere riuscirà a mantenere un ritmo costante, senza perdersi nel corso delle puntate - dieci in totale -, la speranza è che quanto di buono fatto venga approfondito, che le vicende dei personaggi emergano anche nei loro lati più nascosti, e che la parte sportiva, che così tanto ci ha intrattenuto, rimanga dello stesso livello.



In tal caso, potremmo trovarci di fronte all'ennesimo piccolo gioiello di una Disney che, magari difficilmente presenterà degli show televisivi destinati a diventare capolavori senza tempo o cult generazionali, ma che riesce sempre e comunque a regalarci qualità e produzioni ben studiate, superiori alla media.