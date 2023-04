Succession 4: un ottimo inizio per il finale dell'acclamata serie HBO

Ci sono famiglie legate da un profondo affetto; altre da un dolente silenzio. E poi ci sono famiglie unite dal potere accecante dei soldi. Nelle loro vene scorre un sangue color verde come i dollari a cui ambiscono, sospinti da un alito di avidità e ricchezza che li muove sul palcoscenico della vita come marionette dall'animo bruciato dalla sete di potere. La famiglia Roy è un microcosmo dettato da questa rincorsa al dominio sugli altri. Non importa se sei padre, figlio, o cugino: in quelle stanze ogni sorriso è una vendetta dissimulata, ogni abbraccio è un movimento che preannuncia una coltellata alle spalle, ogni pacca un gesto che medita vendetta. Nulla in casa Roy è come sembra, e la prima puntata (intitolata non a caso The Munsters, i mostri) di questa quarta e ultima stagione di Succession su Sky e NOW ce lo ricorda in ogni singolo fotogramma (non perdete in ogni caso tutte le altre serie Sky e NOW di aprile 2023).



Tra potere e inganni

Le stagioni passano, ma l'essenza di Succession resta: una pièce teatrale di stampo shakespeariano dove tutti recitano, nascondono, celano pensieri barattandoli con vizi e virtù, mentre la macchina da presa spia, scruta, rivela ossessioni e reali intenzioni. È in questo scarto quasi paradossale e dicotomico che vive uno dei punti di forza del successo di Succession. Lo stile registico recupera ogni caratteristica messa in campo nelle stagioni precedenti, restituendo un senso di fattura quasi documentaristica. Zoom improvvisi su sguardi attoniti, cineprese libere di muoversi nello spazio circostante, sguardi in macchina involontari, uso della camera a mano: tutto si fa tessera di un naturalismo che infonde verosimiglianza a un'opera che si distacca dalla sua essenza drammatica e irreale, per vestirsi di possibili realtà colte nel loro (r)esistere.

Episodio dopo episodio, puntata dopo puntata, Logan, Roman, Greg, Tom, Shiv, Kendall diventano sempre più reali e quasi tangibili; sono esseri umani nati dalla forza di parole caustiche, pensieri presi in prestito dalla realtà e messi in bocca a fardelli umani di una disfunzionalità famigliare profonda, immensa, proprio come l'invidia che li acceca. Commistione perfetta tra la malvagità mefistofelica e manipolatrice di tanti Iago quanti sono i protagonisti sulla scena, e un'abdicazione attesa, ma procrastinata, di un Re Lear rinato sotto le mentite spoglie del capofamiglia Logan Roy, anche questa nuova stagione di Succession pare promettere colpi di scena imprevedibili, e tradimenti invisibili nel loro essere sanguinari.



Eppure, qualche testa cadrà, le fila che tengono insieme un teatro fatto di doppie maschere verranno recise da mani ancora più ambiziose, mentre i legami si sfilacceranno per poi riunirsi ipocritamente alla prima occasione utile.



Rendere umano il disumano

Niente affetto, solo affari, perché alla fine "tutto è mercato": la gelida razionalità con cui i fratelli Roy disaminano la situazione dell'azienda di famiglia e la vendita della compagnia Waystar Royco è disarmante e disorientante. Nessuna emozione sembra trasparire da personaggi che tentano di ridursi allo stato di automa, così da non mostrare ogni più piccola emozione e, con essa, squarci di una fragile debolezza che si insidia in loro.

È il privato tenuto tra parentesi, lontano dalle porte, bloccato da una fotografia fredda che fa da cella frigorifera di empatie congelate, anime gelide, cuori bloccati da meccanismi mentali che elucubrano piani, ordiscono inganni, pianificano vendette. Eppure, è proprio nel momento in cui la guardia si abbassa, e la macchina da presa coglie barlumi improvvisi di un'umanità latente, che il diamante di rara perfezione che è la struttura narrativa e dialogica di Succession brilla più che mai. Ne è un esempio il finale di puntata, e in particolare il rapporto in crisi tra Shiv (Sarah Snook) e il marito Tom (Matthew Macfadyen) di cui lo stesso cast di Succession ha parlato. Un braccio di ferro tra eredità e vendita, guadagni e sgambetti finanziari: Succession riesce sempre a rendere comprensibile e coinvolgente un argomento spinoso come quello economico finanziario perché orientato verso una componente umana che tutto prende e tutto attira.



Nessuno è protagonista in Succession, ma ognuno è tassello imprescindibile alla formazione di un puzzle antropologico di contorni psicologici e caratteriali perfettamente tratteggiati dal creatore Jesse Armstrong. Nonostante l'accavallarsi di numerosi eventi, e l'aggiunta di altrettanti personaggi, la serie non perde di freschezza e brillantezza, grazie soprattutto a una sceneggiatura tanto sarcastica (merito soprattutto del personaggio di Roman, un irresistibile Kieran Culkin) quanto dolorosa.

Ma senza quei corpi che si muovono nello spazio di piani e vendite, proposte di acquisto ed eredità sottratte, tutto si ridurrebbe a una manciata di parole lasciate fluttuare nel vento. Brian Cox (Logan), Jeremy Strong (Kendall), Alan Ruck (Connor), Nicholas Braun (Greg), Kieran Culkin, J. Smith Cameron (Gerri), Sarah Snook e Matthew Macfadyen si spogliano della propria personalità per sostituirla con quella dei personaggi a loro affidati. Uno scambio equo e vincente, che permette a questi interpreti di prendere ancora (e per l'ultima) volta per mano il proprio pubblico e trascinarlo nei meandri ingarbugliati di menti contorte, tra baratri psicologici e legami interpersonali dissolti nella nebbia dell'avarizia. Così facendo le distanze tra la realtà interna ed esterna allo schermo si annullano, rendendo ogni spettatore un nuovo membro di una famiglia incasinata, ma impossibile da lasciare, come quella dei Roy.