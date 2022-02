Tell Me a Story 2 prime impressioni: nuovi personaggi e vecchi difetti

Le atmosfere oscure e intense che avevamo evidenziato nella nostra recensione di Tell Me a Story erano il perno della prima season, nel corso della quale il lato thriller della serie era emerso tra luci e ombre. Oggi arriva su Sky Serie Tell Me a Story 2, una delle novità più attese tra le serie in uscita su Sky a febbraio 2022, e dopo aver visto l'inizio della seconda stagione siamo pronti per dirvi cosa pensiamo, per una ripartenza che sembra confermare la linea tracciata in passato, sia per quanto riguarda i pregi che per quanto concerne i difetti.



Squadra che vince non si cambia

Dopo una prima stagione ambientata a New York che riadattava alcune famose fiabe portandole ai giorni nostri, ora Tell Me a Story si ripresenta sui nostri schermi facendo capire da subito quali sono le sue intenzioni. Infatti l'atmosfera e la tensione che si respiravano nella prima season sono nuovamente presenti, anche se i protagonisti della storia non sono quelli che abbiamo imparato a conoscere, e i nuovi episodi andranno ad esplorare personaggi che non faranno comunque rimpiangere i precedenti. Tra questi, il primo episodio mette in luce la giovane Ashley (Natalie Alyn Lind), astro nascente della musica country.

Quest'ultima diventa subito protagonista rimanendo coinvolta in un attentato che avrà gravi ripercussioni sulle prossime puntate, e il dramma della ragazza assumerà proporzioni rilevanti sin dal principio, mettendo subito in piedi sia un mistero legato all'attentatore, che la disperazione individuale della stessa Ashley, che ora viene scortata da guardie del corpo.



Uno dei temi affrontati è quindi quello legato al prezzo della celebrità, che tra i tanti benefici comporta anche diversi rischi. Ashley non è però la sola protagonista, e anche la sua famiglia sembra vantare personaggi ben caratterizzati che avranno sicuramente qualche lato oscuro da svelare, rendendosi interpreti di storyline alternative ricche di segreti da svelare. Nonostante si tratti soltanto dell'inizio di stagione, la piega presa dallo show è chiara e lampante, e verrà messo nuovamente l'accento sul lato thriller di un titolo che sin dal pilot mostra le proprie carte, costruendo una buona atmosfera e proponendo alcuni personaggi che per il momento sanno catturare l'attenzione.



I soliti problemi

Se i pregi della prima season di Tell Me a Story sembrano essere nuovamente l'arma in più anche in questo ciclo di episodi, lo stesso discorso purtroppo lo si può fare anche per gli aspetti negativi che tornano ad affliggere la serie. Infatti, per il momento, il pubblicizzato legame con le fiabe che dovrebbero essere riadattate ai giorni nostri non è molto presente, salvo qualche dinamica che inizia a prendere corpo. Stesso discorso per la mancanza di originalità che spesso caratterizza il genere, presentando storyline che in ambito thriller si sono già viste in passato.

Ovviamente siamo solo all'inizio e il tempo per virare sulla giusta rotta c'è tutto, ma la paura di vedere ancora una volta una certa mancanza di carattere a livello narrativo c'è. Fortunatamente, le premesse sembrano comunque rispettare le attese, nella speranza che nei prossimi capitoli ci possano essere colpi di scena in grado di stregare e portare quella freschezza che inizia a mancare. Perché anche se i personaggi riescono a tenere in piedi la storia, questi devono comunque essere parte di una narrazione avvincente che non vada a perdersi lungo il percorso.



Se avete seguito e apprezzato la prima stagione di Tell Me a Story molto probabilmente apprezzerete anche questa, mentre in caso contrario ci sono sicuramente titoli di maggior spessore a cui fare riferimento. Come sempre vi rimandiamo alla nostra recensione finale per un giudizio completo e da parte nostra speriamo che possa esserci spazio per qualche svolta inaspettata in grado di colpirci.