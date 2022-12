The Bad Guy: una serie Prime Video esplosiva

Avevamo incontrato Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana nella nostra recensione di Metti la nonna in freezer, un debutto frizzante a cui è seguita la presa in carico del sequel Bentornato Presidente, che aveva saputo rendere la politica italiana sfrontata e pop. Sono passati tre anni dall'ultima regia, ma pur avendo lavorato nel frattempo nelle retrovie del panorama italiano (tra cui la collaborazione di Stasi alla sceneggiatura di Gli uomini d'oro e al montaggio di Fontana per l'horror Il legame), per il duo più dinamico dell'audiovisivo nostrano è arrivato il momento di confrontarsi con un inedito progetto seriale. The Bad Guy è su Amazon Prime Video tra serie Amazon di dicembre 2022, ed è un'altra conferma dell'innovazione italica già esplorata nella recensione di Bang Bang Baby, che stavolta porta il marchio stilistico ben riconoscibile della coppia di autori.



Dalla magistratura a Cosa Nostra

La storia è quella di un magistrato che, fintosi morto e risorto con un altro nome, cercherà di combattere dall'interno la sua lotta alla mafia che non ha mai visto reale giustizia nel corso dei suoi anni in carica. Un racconto, dunque, ancora una volta incentrato sui drammi e le conseguenze di Cosa Nostra, ma che in The Bad Guy racchiudono il senso più generale del protagonista che deve affrontare la propria nemesi, la quale gradualmente potrebbe finire per assomigliargli sempre di più.

Preso dall'ossessione di catturare il boss Mariano Suro (Fabrizio Ferracane), il pubblico ministero Nino Scodellaro (Luigi Lo Cascio) finirà per cadere nella trappola del suo stesso tormento e, insieme, della propria vanità, arrivando perciò a narrare un racconto più universale, che riprende dai grandi topos classici per portarli nella serie da sei puntate. Ma che The Bad Guy sarebbe stata diversa da qualsiasi altra narrazione legata alla mafia lo si capisce fin dalle prime impressioni. Fin dagli episodi iniziali in cui il ritmo della storia è già più sincopato della media dei prodotti italiani, dettato da una scioltezza di scrittura e di un pensiero di taglia e cuci realizzato prima e dopo la messinscena, che avanza incalzante portandosi nel mezzo della faida tra mafioso e magistrato. La trasformazione di Nino in Balduccio Remora è degna dei più riusciti gangster movie eppure l'anima nostrana rimane perfettamente coerente all'interno di un racconto che non si prefigge alcuno ostacolo, portando a compimento l'idea di una serie dal passo incessante, come la determinazione del suo protagonista e le continue sconfitte che si ritrova ad affrontare - le stesse per cui, probabilmente, deciderà di cedere al crimine.



Un doppiamente bravo Luigi Lo Cascio

Una presenza instancabile merito dell'interpretazione di un duplice Luigi Lo Cascio, coperto da protesi e lenti a contatto nella sua veste da magistrato non-sotto copertura, quando ancora poteva credere ai metodi usati dalla legge e non aveva spostato la sua vendetta su un versante del tutto personale. Un attore che cambia poi non troppo radicalmente, giusto per mantenere la verosimiglianza con ciò che potrebbe accadere nel reale, e la cui incandescenza rimane in qualsiasi versione, per un Lo Cascio divertente e divertito. Una performance lodabile che è a tutti gli effetti il traino per addentrarsi nelle vicende di The Bad Guy, tanto per la scrittura di un altro protagonista egocentrico e auto-riferito, ma che (come sul dirsi) ha anche dei difetti.

Un inizio esplosivo quello di una serie di cui si attende il cambiamento completo del personaggio principale, del quale aspettiamo anche lo sviluppo dell'arco narrativo e che ci trasporta fin dentro alla natura dei clan criminosi. Un'altra prova di una serialità italiana che funziona, anche molto bene, e di un talento da riconoscere completamente a Stasi e Fontana. Pronti a scoprire cosa ci avranno riservato per la fine.