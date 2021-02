The Good Fight 4 anteprima: nuova linfa per lo show in onda su TIM Vision

Quella che era nata con un semplice spin-off dell'acclamato The Good Wife - per i nostalgici, qui potete trovare alcune curiosità su The Good Wife -, dal 2017 ha conquistato un numero sempre più vasto di spettatori, imponendosi sul mercato come un prodotto di qualità con un'identità profonda e precisa. Con l'arrivo della quarta stagione di The Good Fight, in onda dal 18 febbraio su Tim Vision, le incognite rimangono ancora molte, perché non si sa mai cosa aspettarsi dagli episodi di questo show, come il numero indefinito di guest star.



Una cosa è certa; la quarta stagione confermerà la qualità che contraddistingue la serie, fondata sui dialoghi e sulla straordinaria capacità di trattare argomenti spinosi e tremendamente contemporanei mentre la società li sta ancora vivendo, comunicandoli attraverso i suoi personaggi e le loro battaglie.



Tra sogno e realtà

Immaginate di svegliarvi in un mondo dove a vincere le elezioni nel 2016 non è stato Trump ma bensì Ilary Clinton. Un sogno vero? Niente bambini in gabbia, soprusi verbali, scemenze legate alla salute dei cittadini, imbarazzanti politiche estere, assalti al Campidoglio o impeachment. Un vero e proprio mondo idilliaco dove la giustizia sta facendo il suo corso?

La quarta stagione di The Good Fight, si apre con una puntata che vede la protagonista Diane Lockhart alle prese con un viaggio onirico a metà tra finzione e realtà. La donna si sveglia da un sogno e al posto di Trump, appunto, c'è Ilary Clinton ma, nonostante tutto, le cose non vanno al loro posto ugualmente. Le accuse ad Harvey Weinstein non sono sostenute da nessuno, anzi il suo studio legale vuole difenderlo, le donne non si sono unite in nessuna marcia e il Me Too viene visto come una forma di debolezza. Una smarrita Diane cerca di rimettere insieme i pezzi per poi scoprire che è tutto un sogno, e che forse, non tutti i mali vengono per nuocere.



Nuova linfa

L'avevamo lasciata svenuta a terra nella sua stanza con un preoccupato marito a chiedersi cosa stesse succedendo, nove mesi dopo Diane Lockhart torna nello studio Reddick, Boseman & Lockhart più in forma che mai, ritrovando la sua grinta a capo della sezione pro bono del nuovo studio. In sua assenza, infatti, è avvenuta una fusione e le novità non sembrano essere poche a partire dal design dello studio stesso.



Nei primi due episodi, che abbiamo potuto vedere in anteprima, tornano tutti i personaggi principali: Lucca Quinn, Adrian Boseman, Marissa Gold, Liz Reddick-Lawrence, David Lee e Gavin Firth. Già dalla seconda puntata gli showrunner ci regalano l'apparizione di un attore che è stato uno dei volti più famosi degli anni '90, qui nelle vesti di un avvocato rivale della prima causa pro bono seguita da Diane.

Che la fusione possa essere un escamotage dei coniugi King (gli ideatori Robert e Michelle) per dare nuova linfa alla serie giunta, ormai, alla sua quarta stagione? Quel che è certo è che The Good Fight, che si è guadagnata il suo posto nell'olimpo delle serie tv, slacciandosi dalla semplice etichetta di legal drama, in questa quarta stagione ha dovuto fare i conti con più di una difficoltà, rinunciando a ben tre episodi a causa della pandemia. L'emergenza Covid-19, infatti, ha permesso di completare solo sette delle dieci puntate previste. Come dicevamo in apertura, le incognite rimangono tante, ma ci sentiamo di dare fiducia a questo show, rimandando ogni giudizio definitivo alla recensione finale di The Good Fight 4.