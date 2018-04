The Handmaid's Tale: prime impressioni sulla seconda stagione

La scorsa stagione televisiva è stata sconvolta da un racconto potente, incredibilmente attuale, che non ha avuto paura di prendere lo spettatore e sbatterlo in un contesto tragico, cattivo, senza filtri. Tratta da Il racconto dell'ancella, romanzo di Margaret Atwood del 1985, The Handmaid's Tale ci porta in un mondo distopico dove la fertilità femminile è drasticamente calata, e le poche donne in grado di avere figli sono schiavizzate e allo stesso tempo venerate dalla popolazione di Gilead, neo-stato fanatico e dall'origine ancora poco chiara. La serie segue le vicende di Difred, una delle fertili ancelle, e ne sviscera la condizione di prigionia. Dopo un tentativo di ribellione e una "miracolosa" gravidanza, la prima stagione ci lasciava con un cliffhanger carico di domande e di preoccupazione per la sorte di Difred. Dopo un anno di attesa siamo pronti a rituffarci nel mondo delle ancelle, distribuito da Timvision ogni settimana dal 26 aprile, circa ventiquattr'ore dopo l'originale trasmissione americana su Hulu.



La vita o la morte, fuori da un furgone

Si riparte esattamente da dove un anno fa ci eravamo lasciati, con Difred caricata su un furgone verso l'ignoto. I primi minuti della seconda stagione di The Handmaid's Tale sono pura tensione, momenti di sofferenza, di paura, di pura incertezza. Dal primo episodio è chiaro come questo sarà uno dei temi centrali, così come un certo ragionamento sull'identità, che parte dalla reiterata affermazione nel corso dell'episodio che il nome del personaggio di Elisabeth Moss è June, June Osborne. Non Difred, non qualche altro nomignolo o ruolo in cui il regime di Gilead vorrebbe ingabbiarla. Identità che però la serie mantiene ben salda, apparendo da subito riconoscibile nei suoi toni, nel suo occhio che indugia sul dolore, sull'incredibile spettro emozionale che la Moss riesce ad elaborare. Esteticamente rimane un prodotto raffinato, con i suoi giochi di luce, i rossi mantelli delle ancelle a catturare l'attenzione, per un tocco che per quanto eccezionale, almeno al momento non sorprende più di tanto, rimanendo molto ancorato a ciò che abbiamo visto nella prima stagione.

Quello che ci è stato promesso è un approfondimento sul mondo della serie, e le premesse ci dicono che effettivamente dovrebbe essere così, con un'apertura di campo che non solo porta June fuori dalla sua prigione di casa Waterford, ma ci porta con più attenzione e interesse a seguire le vite degli altri personaggi, fino a qui relegati a elementi di contorno per concentrarsi sull'intimo racconto di Difred. C'è anche da ricordare come questa seconda stagione sia libera dai vincoli narrativi del romanzo di riferimento, le cui vicende sono state coperte integralmente nella stagione d'esordio. La presenza della Atwood come consulente però sembra molto efficace, tant'è che premiere sembra la naturale conseguenza della storia originale. Certo, un solo episodio è troppo poco per giudicare se ci troviamo di fronte a un mondo coeso e credibile, ma le premesse per una stagione interessante e dal forte impatto tematico ci sono tutte.