The Idol, prime impressioni: la serie HBO merita di essere tanto odiata?

Fin dall'anteprima al Festival di Cannes, le notizie riguardanti The idol non sono state confortanti. Non sono bastate le lacrime di Sam Levinson, creatore della serie, dopo la proiezione dei primi episodi per convincere la stampa a lodare lo show ideato insieme a Reza Fahim e Abel Tesfaye, in arte The Weeknd nonché protagonista. E non è bastato il suo gusto per l'eccesso a convincere gli spettatori che, dopo l'exploit del fenomeno Euphoria, Levinson meritasse ancora riconoscimenti per il suo modo di raccontare i mondi sempre al limite di giovani borderline e traumatizzati. Ipersessualizzati per mostrarne l'esposizione continua e pericolosa del corpo nella società di oggi, ponendosi tra l'empowerment e lo sfruttamento, l'estetica e l'incubo.



Un autore etichettato e consapevole di essere ancora più un bersaglio, sia dopo le critiche nei confronti proprio di quel suo gioiellino seriale con protagonista Zendaya (recuperate la recensione della seconda stagione di Euphoria), sia per la pubblicità negativa ricevuta sulle presunte richieste estreme che avrebbe preteso durante la lavorazione della serie. Tutto smentito da creatore e cast sulla Croisette, cercando di insabbiare i discorsi sulla presunta sequenza di violenza sessuale dello show, dichiarando di aver trovato in quei colleghi una famiglia, ma non riuscendo a far empatizzare abbastanza, soprattutto nel momento della sua uscita il 4 giugno in America, e dal giorno dopo nel catalogo del mese di Sky e NOW.



Una serie "viziata" dall'inizio

È con una sfilza di incrinature che The Idol è stato atteso al varco, partendo dalle altissime aspettative non tanto per ciò che ne concerne la qualità, quanto per vedere se lo show fosse realmente scioccante come le notizie arrivate prima, dopo e durante le riprese avevano riportato. E il fatto che, a quanto pare, non lo sia, inficia più sulla percezione della serie che sugli effettivi meriti che potrebbero esserle riconosciuti.

Molto pochi da Cannes, insipidi anche dopo la visione della prima puntata in tv, con HBO che non è arrivata nemmeno a un milione di spettatori durante la trasmissione del primo episodio e una carica di commenti negativi sui social. L'aria che si respira, però, è quella di un pregiudizio che pare evidente Levinson stesso abbia suscitato, messo alla gogna preventivamente e sentendo il pubblico - e la critica - quasi godere nel vedere che, in realtà, The Idol non è così esagerato, spinto, innovativo fino allo sfinimento come si era voluto far credere - o si era creduto. E che, in verità, varrebbe molto poco anche solo a livello seriale. Al momento sembrerebbe una semplice serie con una struttura più classica di quanto si era immaginato, con il racconto della popstar interpretata da Lily-Rose Depp sull'orlo del declino, mentale e psicofisico. Abbinato a una sovraesposizione mediatica della figura della ragazza, che amplifica la divulgazione di materiale scottante, di dichiarazioni inviperite, per una vetrina in cui mettersi ancora più in mostra e farsi sputare veleno addosso. Una fragilità che è pronta a crollare, con il capo della setta impersonato dal cantante The Weeknd in agguato.



Da Malcom & Marie e The Idol

Se The Idol non è quindi trasgressiva, dovendo comunque aspettare i prossimi episodi per accettarlo, la serie è anche meno pedante di quanto lo fosse stato il film Netflix Malcolm & Marie, sempre scritto e diretto da Sam Levinson (recuperate anche la recensione di Malcolm & Marie). Come accade nel lungometraggio, e come faceva anche Euphoria, c'è uno sguardo sulla contemporaneità nello show, ma non è viziato, ipercritico, snervante o saccente come lo era stata la pellicola con Zendaya (ancora una volta) e John David Washington.

Si usano elementi culturali, sociali e anche verbali della modernità, dal revenge porn ai trend topic su Twitter, fino al bisogno della costruzione di una narrazione dove si può passare in un giorno da vittime a eroine. The Idol, e per estensione Levinson, è molto meno presuntuosa e istigatrice di ciò che era stato annunciato e, forse, è proprio per questo che è sbagliato non darle fiducia. Aspettare almeno di vedere dove andrà a finire. Poi magari si rivelerà un fiasco, come la carriera di tantissime icone dello show business. Per ora, però, godiamoci lo spettacolo, il più enfatico, auto-riferito e esorbitante possibile.