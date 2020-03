The Imagineering Story: la magica mini docuserie su Disney+

Disney+ è sbarcato anche in Italia e la casa di Topolino è pronta ad invadere gli schermi degli italiani con un'offerta immensa di film, classici d'animazione e serie tv, complice anche l'acquisizione dei cataloghi Marvel, Star Wars e Fox. Ma c'è una serie in particolare che è diretta espressione dello spirito pionieristico di Walt Disney nel campo dell'intrattenimento. The Imagineering Story è il racconto di un sogno e dei suoi realizzatori. Un viaggio nel tempo alla scoperta dei parchi di divertimento Disney e della loro genesi. Abbiamo visto i primi episodi e siamo pronti a raccontarvi le nostre prime impressioni sulla miniserie docu targata Disney+.



Il sogno di Walt

Ci sono uomini e donne brillanti, creatori e creatrici di utopie che, trasformate in realtà, si spogliano della loro connotazione ideale per assumere lo status di simboli, ai quali bisogna rendere conto per stare al passo con i tempi. Sono questi uomini e donne a far progredire il mondo nei più disparati campi dell'umana conoscenza. Walt Disney era uno di loro.

Pioniere nel campo dell'animazione, i sogni di Walt erano un incubo per gli investitori, ma solo perché vedevano più in là del loro sguardo. Negli anni Cinquanta, quando il sistema dei parchi divertimento era desueto, le attrazioni scadenti e il personale scortese, Walt sognò un parco divertimenti per famiglie che era l'opposto di tutto questo.



"Ho sempre cercato di immaginare un posto dove portare le mie due figlie nei pomeriggi del sabato e della domenica, un posto dove però potevo divertirmi anch'io!", diceva Disney. Un posto dove le famiglie potessero trovare un sereno diversivo e lasciarsi alle spalle la frenesia e il rigore della vita, ma allo stesso tempo raccogliere stimoli per migliorarsi e migliorare il mondo. Dove non bisognava vergognarsi di ritornare bambini insieme ai propri figli, per vivere anche solo per qualche ora il sogno di Walt. Quel sogno si chiamava Disneyland.



Gli Imagineers

I sogni però raramente si realizzano da soli, soprattutto quelli su grande scala. Walt aveva dalla sua il successo del suo studio d'animazione e il sostegno del fratello Roy, come sempre disposto a sobbarcarsi la parte economica dei progetti del fratello. Ma a Walt questo non bastava, come non bastavano ingegneri ed architetti a far sì che il tutto si realizzasse nei termini visionari di Disney. Per questo Walt creò una nuova società: la WED (Walt Elias Disney) Imagineering.

Gli Imagineers erano - e sono - la chiave del successo dei parchi di divertimento Disney. Genuina crasi tra IMAGination ed engINEERS, queste persone applicano le proprie conoscenze ingegneristiche a progetti frutto di un'immaginazione visionaria e le loro creazioni rappresentano sempre un punto di riferimento per l'industria.



Sono uomini e donne che hanno saputo spingere l'acceleratore sull'aspetto creativo in ogni campo, pensando fuori dagli schemi e cercando di implementare ciò che manca e che nessuno ha mai implementato, piuttosto che limitarsi a realizzare meglio un qualcosa che già esiste. Questo discorso non si limita alle attrazioni dei parchi, ma ad ogni aspetto strutturale degli stessi: strade, negozi, arredamento e planimetrie. Tutto passa tra le mani degli Imagineers, che estendono nelle forme, nei colori e nello spirito la filosofia Disney, nella quale il diritto a sognare si fonde con un'idea di progresso ed un intento pedagogico.



Sotto questo aspetto il primo episodio della miniserie è molto affascinante, perché questi ed altri concetti vengono presentati dalla viva voce di Walt Disney, attraverso un accurato lavoro di ricerca negli archivi, ed un montaggio dinamico che ci restituisce immagini esclusive e dietro le quinte della costruzione della prima incarnazione di Disneyland in California, fondendoli con interviste e riprese realizzate ad hoc.



Dalla ricerca di un terreno adatto, all'idea di creare diverse aree di intrattenimento (Adventureland, Frontierland, Fantasyland e Tomorrowland), fino all'inaugurazione nel 1955, tutto viene progettato con al centro il visitatore e con l'intento di raccontargli delle storie che lo intrattengano per tutta la durata della sua presenza al parco, incoraggiandone il coinvolgimento attivo attraverso un visual storytelling che è diretta espressione dell'identità Disney, nonché applicazione di un approccio produttivo e creativo di derivazione cinematografica, che trova espressione in ogni aspetto della realizzazione.



Uno sguardo inedito



L'aspetto più interessante di questa produzione è senz'altrotratto dagli archivi Disney. I vari episodi costituiranno il cammino di Walt e dei suoi eredi verso l'espansione ed il perfezionamento delle strutture tuttora in atto, mettendo in luce da una parte il fondamentale ruolo degli, dall'altro le complicate vicende societarie alle spalle dell'impresa.La ricostruzione alla quale assistiamo nei primi due episodi riguarda il lancio dei primi tre parchi: Disneyland, Disneyworld e Disneyland Tokyo. Ne emerge così anche, ma che hanno avuto un ruolo di primaria importanza, come Roy Disney, fratello maggiore di Walt, nonché erede della sua visione.

Sebbene The Imagineering Story sia di fatto una miniserie autocelebrativa nel suo essere congenitamente scevra da qualsivoglia punto di vista esterno, non manca l'obiettività nei confronti dei successi, ma anche dei fallimenti. Perché sono proprio questi a far sì che il confronto fra idealismo e realtà risulti costruttivo e se ne tragga una lezione. Ed è in virtù di ciò che l'inizio di questa miniserie non si prefigura come semplice sguardo voyeuristico, ma rappresenta un valore aggiunto alla comprensione di un grande protagonista della storia dell'intrattenimento e delle altrettanto importanti personalità che ne hanno decretato il successo nel campo dei parchi a tema.