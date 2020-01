The New Pope: le nostre prime impressioni sulla serie di Paolo Sorrentino

Lenny (Jude Law) è in coma e la Chiesa è in subbuglio. The New Pope, nuova stagione (o serie?) sequel di The Young Pope, riparte da questa certezza e nulla più. Perché niente è più come prima e Paolo Sorrentino è pronto a sconvolgervi nuovamente, plasmando con la sua visione surrealista un prodotto che promette scintille. Manca poco alla messa in onda ufficiale: The New Pope debutterà il 10 gennaio in esclusiva su Sky Atlantic e NOW TV. Abbiamo avuto modo di vedere in anteprima alcuni episodi della serie originale Sky creata e diretta dal regista Premio Oscar e prodotta da The Apartment - Wildside: di seguito il nostro commento, ovviamente senza spoiler, per prepararvi alla visione di un degno sequel di The Young Pope. Perché The New Pope si appresta ad eguagliare, se non addirittura superare, il suo predecessore, per idee creative, scrittura, temi e performance del proprio cast.



Da Lenny a Sir John



Ospiti di Sky Atlantic, abbiamo avuto l'opportunità di visionare 3 dei 9 episodi di cui si compone la nuova serie di Paolo Sorrentino. Due di questi (il secondo e il settimo) li avevamo già visionati alla Mostra del Cinema di Venezia (qui trovate un nostro primo commento a The New Pope). Per chi se le fosse perse, si tratta di due puntate dalla natura quasi autoconclusiva: nella seconda viene introdotto per la prima volta il personaggio di John Malkovich, Sir John Brannox. È un aristocratico britannico, un uomo che tra le sue mura è vizioso ed eccentrico, misterioso e solitario, ma che nasconde anche un profondo dramma che lo ha segnato sin da ragazzi. È colui che verrà scelto dalla curia per prendere il posto di Pio XIII, colto da un grave malore e tuttora in coma senza dare segni di risveglio. Si insedierà in Vaticano con il nome di Giovanni Paolo III e, come dimostrano le anticipazioni su The New Pope giunte in queste settimane, si prepara a cambiare nuovamente il volto della Chiesa, pur essendo chiamato a ripristinare una visione conservatrice del cristianesimo dopo il papato anarchico del pontefice americano di Jude Law.



Prima di accettare il gravoso onere sulle proprie spalle, però, il personaggio vi guiderà in un episodio di passaggio, fortemente introspettivo e necessario ad introdurre efficacemente i retroscena sulla vita di John Brannox e la sua psicologia. Il settimo episodio è invece incentrato sul protagonista: non è un mistero che, prima o poi, Lenny Belardo sia destinato a risvegliarsi dal coma. Ma non ci possono essere due Papi: ed ecco che Pio XIII intraprende un percorso differente, lontano dalla Chiesa ma forse ancor più spirituale.

La storyline che vedrete nell'episodio 7 di The New Pope è una delle più intense e raffinate che Sorrentino abbia mai messo in scena nel suo progetto seriale e, soprattutto, definisce uno status quo imprevedibile per il finale di una serie che, di lì a due episodi, potrebbe regalare scenari conclusivi scoppiettanti.



Un Vaticano senza il suo Papa



Il nostro incontro con The New Pope, prima della proiezione dei due episodi sopracitati, è però iniziato con una visione totalmente inedita:. Abbiamo così avuto modo di far combaciare tutti i pezzi del puzzle, sia quelli della 2x02 che quelli della 2x07. Perché se il racconto si fa delicato da una parte e raffinato dall'altra, nella premiere di

Nell'arco di circa 60 minuti, infatti, il regista Premio Oscar getta le basi per l'intreccio degli 8 episodi successivi: la Chiesa, anzi l'intero mondo cristiano, è in apprensione per la salute di Pio XIII, attualmente in terapia intensiva e sopravvissuto ad una serie di trapianti di cuore senza successo. Eppure, nonostante il dolore, è anche il momento della rifondazione: la Chiesa ha bisogno di una nuova guida e, al costo di avere ben due Papi in carica, è necessario eleggere un nuovo pontefice. Il deus ex machina di questa operazione sarà il cardinale Voiello (il sempre straordinario Silvio Orlando), che tenterà di pilotare le elezioni a suo favore. Tra intrighi e tempi comici ben gestiti, il primo episodio di The New Pope rappresenta la perfetta parodia di un drama politico, perché laddove Voiello cerca di allungare le proprie mani serpentine per prendere il controllo della Chiesa c'è l'imprevedibilità e la genialità della scrittura (a tratti tragicomica) di Sorrentino.



Risvolti che porteranno alcuni dei protagonisti a prendere un volo per l'Inghilterra per conciliarsi con il già citato John Brannox. L'unico che sembra essere in grado di risollevare il cristianesimo, mentre l'intera comunità radunata in piazza San Pietro attende e inneggia al risveglio di Lenny, vegliando sul Vaticano come un'antica e oscura setta in attesa che il suo padrone si ridesti da un lungo sonno.



Super Sorrentino



Dimenticate il Sorrentino compassato (e, a tratti, un po' frenato) di The Young Pope, che fu comunque capace di plasmare uno specchio distorto e squisitamente surreale della nostra modernità., in forma smagliante e alla massima potenza. Nei soli tre episodi che abbiamo visto il regista Premio Oscar ha riversato tutto il suo estro creativo: torna la simbologia, gli eccessi, le iperboli visive, ma anche la regia attenta, trascinante.

In The New Pope c'è il Sorrentino del grande schermo, senza limiti creativi, in tutta la sua eccentricità e i suoi splendidi eccessi. Lo è soprattutto nel primo episodio, dove il suo cinema pop esplode sin dai primissimi minuti: una sequenza d'apertura in cui erotismo e religione fanno il paio in un gioco di maschere cangianti. Ogni inquadratura è un dipinto in movimento in cui le luci al neon vengono scandite da scelte musicali sempre calzanti, supportate dalla solita e (giustamente) eccessiva vena ironica che l'occhio cinematografico di Sorrentino esplora senza timore di accostare temi quali religione e sesso, cristianesimo e violenza, surreale e attualità.



Se il folle ed umoristico primo episodio, oltre a farvi riflettere, susciterà in voi più di qualche risata, tutto cambia nei successivi. Perché in The New Pope c'è spazio per una delicatezza che in The Young Pope fu solo accennata. È un dolce Sorrentino, che confeziona altre due puntate dalla leva drammatica potentissima e dalla scrittura raffinata. E non a caso lo fa nelle due puntate in cui Malkovich (uno straordinario, convincente e magnetico Malkovich) e Law sono protagonisti nel loro protagonismo, due facce opposte della stessa medaglia.

Da una parte un Papa fragile, delicato, insicuro, in una parola umano. Dall'altra un uomo che vuole ascendere, un santo tra i fedeli, un semidio tra i mortali, un miracolo che non sa di (e non vuole) esserlo. The New Pope, con i suoi colori psichedelici e i folli intrighi che animeranno il Vaticano secondo Sorrentino, è pronto a regalarvi estasi, risate e lacrime.