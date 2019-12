The Race Corsa Mortale: prime impressioni sulla serie in onda su Sky

Ennesimo universo distopico per un prodotto Sky Original: arriva dall'Inghilterra The Race - Corsa Mortale (in originale Curfew), in cui elementi horror si mischiano ad un'estetica tipicamente action. La serie va in onda su Sky Atlantic dal 17 dicembre, in prima serata, e si aggiunge al catalogo serie TV Sky di dicembre di cui vi abbiamo già parlato a inizio mese.



Sicurezza e costrizione sono regole di vita

A Londra, probabilmente in tutta la Gran Bretagna e forse nel mondo, la vita è diventata difficile. Un virus trasforma le persone in un misto tra vampiri e zombie. Le creature odiano la luce, escono solo di notte, ed amano sangue e carne umana. Il Governo inglese, quindi, per fermare il contagio, ha chiuso le porte della città, ha indetto il coprifuoco: nessuno può uscire dalle 19 alle 7, ed anche le libertà fondamentali hanno subito più di un giro di chiave.

L'unica speranza resta una corsa mortale e clandestina, illegale, il cui traguardo è posto su un'isola in cui è promesso il Paradiso. Kaye Newman (Phoebe Fox) è un'infermiera, vuole restare fuori dai giochi di potere, dalla corsa, dal desiderio di libertà e condurre una vita normale. Ma non può durare: ha in casa la madre, infetta dal virus. Sua sorella, Riby (Aimee-Ffion Edwards) ed il suo fidanzato, Michael (Malachi Kirby), tra l'altro ex di Kaye, vogliono partecipare alla corsa, perché il ragazzo è ricercato.



La famiglia Donahue è costretta a partecipare alla corsa, in quanto il figlio maschio, Roman (Ike Bennet) ha pensato bene di hackerare il sistema governativo ed ha scoperto che il Governo ha qualche responsabilità nella diffusione del virus.



Non resta che fuggire

C'è poi Errol "Generale" Chambers (Sean Bean), il quale vuole fuggire a tutti i costi per garantire al nascituro figlio una vita migliore.

Un mezzo kilo di horror con qualche etto di azione ed una spruzzata di follia



I primi episodi di The Race - Corsa mortale consegnano al pubblico una serie che fa del cross-over la sua arma principale. In sostanza si tratta di un mash-up di generi: l'horror viene mischiato all'azione, in una serie "on the road" che usa la metafora della vita, portandola su strada. L'Isola diventa l'utopia del premio finale dopo infiniti perigli, la liberazione dalle passioni della vita, a favore di un'esistenza fatta solo di felicità.

In sostanza è il paradiso, regalato a chi se lo merita. Si intende fin da subito, quindi, che The Race non tenta nemmeno di distinguersi dalle molteplici produzioni a sfondo apocalittico - senza dimenticare il tema della corsa al traguardo, dove c'è il premio che risolve definitivamente la vita dei vincitori. Pilastri che possono annoverarsi tra gli archetipi della narrazione.



The Race predilige poi l'azione, la storia ed il suo lato puramente descrittivo, rispetto ad una scrittura approfondita dei personaggi. Risolto il problema di dare uno scopo o una causa ai protagonisti per partecipare alla corsa, risolti in pochi minuti i residui dubbi dei meno decisi, ci si butta nell'azione. Anche i personaggi sono molto superficiali e le loro azioni sono solo strumentali allo sviluppo della trama e non al plasmare dei caratteri precisi e profondi.

La morte di uno dei protagonisti provoca reazioni minime nelle persone che dovrebbero restare sconvolte da una simile dipartita. Al contrario, dopo una manciata di secondi di incredulità, questi si mettono in macchina alla volta del luogo di partenza della corsa, senza colpo ferire, come se si fosse rotto un vaso, invece di aver perso una persona molto cara.



Inoltre, la superficialità dei personaggi li rende prevedibili e moralmente ben schierati, come il personaggio di Sean Bean che sprizza egoismo da tutti i pori e non fa altro che manifestarlo chiaramente. Diventa quindi ostico per lo spettatore accettare la scelta degli altri personaggi di fidarsi di un figuro sicuramente losco.