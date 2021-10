The Walking Dead World Beyond 2 Prime Impressioni: un timido risveglio

L'uscita di The Walking Dead World Beyond 2 è carica di aspettative. Ma se da un lato gli appassionati della saga principale bramano l'idea di affezionarsi ad uno spin-off degno di tale nome, dall'altro la serie necessita di una nuova identità. L'incipit su cui iniziare a lavorare è già abbastanza claudicante, come dimostra le nostre prime impressioni su di The Walking Dead World Beyond. La serie principale (qui la nostra recensione di The Walking Dead 11X07) ha subito un'inesorabile decadenza nelle ultime stagioni e i progetti paralleli godono di un'altalenante feedback da parte del pubblico. The Walking Dead come brand sta "saltando lo squalo" già da qualche anno e rischia di scivolare verso un triste destino.



Il problema è che, se da una parte abbiamo un cast stellare e consolidato, in World Beyond siamo ancora in alto mare nella costruzione dei personaggi e distanti dalla tanto agognata iconicità conquistata dai fratelli e sorelle maggiori. Serve brio, passione e carisma. Ad osare in questa direzione è l'inizio di questa burrascosa stagione, che prova da subito a catapultarci nel vivo nella serie, cercando spasmodicamente la nostra attenzione. L'odissea di Hope e Iris sarà sufficiente a svegliare dal torpore mediatico lo spin-off o manca ancora qualcosa per alzare l'asticella dell'attenzione? Diamo uno sguardo nel dettaglio al primo episodio di World Beyond e cerchiamo di sciogliere questi nodi. Vi ricordiamo che potete vedere sin da subito lo show tra le uscite Amazon di ottobre, per il resto... benvenuti nell'apocalisse (di nuovo)!



Maturare nell'apocalisse

Il primo episodio della seconda stagione di The Walking Dead World Beyond, intitolato Konsekans, mette il focus sulle difficoltà della civiltà nell'era zombie. La Civil Republic Military ha interesse in Hope (Alexa Mansour) e nelle sue capacità, ma le fragilità che ha accusato durante il viaggio e la rabbia per esser stata manipolata dall'organizzazione non la rendono lucida.

In tal senso, il gruppo militare non sa se il carattere mostrato finora dalla ragazza possa esplodere come una bomba ad orologeria, ostacolando il lavoro del padre, o se sia veramente una risorsa per il futuro. C'è troppo in gioco, così Hope viene lasciata nella città abbandonata di Albany per comprendere davvero il suo posto in questa storia. Dall'altro lato, invece, Iris, interpretata da Aliyah Royale, e Felix, Nico Tortorella, hanno l'occasione di riunirsi con un gruppo di sopravvissuti e il ragazzo perduto di quest'ultimo.



Quest'incontro fortuito permette di discernere meglio luci e ombre della Civil Republic Military, comprendendo anche tutto ciò che avviene di contorno alle peripezie di Hope. L'obiettivo ultimo di questo inizio stagione è quello di ricamare uno spesso fil rouge tra le due sorelle, mettendole a nudo dinnanzi ai lori timori e limiti.



The Walking Dead World Beyond, com'è il primo episodio?

Ad ora, il gruppo di giovanissimi è sempre stato legato a un miraggio e una speranza, separando il volere personale da quello imposto dalla situazione. Nel loro parziale esilio, dettato dalle vicissitudini, si iniziano a tratteggiare le peculiarità delle ragazze dinnanzi al pericolo. Due menti brillanti che in un certo senso reincarnano il destino e il futuro dell'umanità, ma non sono solo alla ricerca di mera catarsi.

Le loro separazione e le sfide che le attendono assottigliano poco a poco il velo di ipocrisia che ammanta il mondo. Cosa veramente è destinato a sopravvivere? Chi o cosa ha il potere di cambiare la macabra realtà che hanno imparato a osservare con orrore nella prima stagione? Questa è la stagione giusta per comprendere tali domande.



Sebbene le sfide proposte ad inizio stagione vogliano spingere al limite la psiche dei nostri protagonisti, si avvertono lacune strutturali. The Walking Dead World Beyond necessitava - e necessita - di un'iniezione di carisma e fiducia per continuare il progetto. La scarsa memorabilità dei personaggi e la trama insipida dalla prima stagione hanno franato sull'entusiasmo di molti spettatori, ma il disegno dietro tutto sembra volgere lo sguardo altrove.



Al netto di una deludente mancanza di pathos in questo episodio, si aprono degli spazi intriganti sul fronte narrativo. Il destino di Hope e Iris, intrecciato alla Civil Republic Military, ci offre un piccolo viaggio senza troppe pretese, che potrebbe garantirci scorci non ancora visitati dalla serie principale.