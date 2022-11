The White Lotus 2: il ritorno della serie trionfatrice agli Emmy convince?

Le Hawaii avevano ospitato l'intricata storia della prima stagione della serie creata da Mike White per HBO, nella quale, come scrivevamo nel nostro first look di The White Lotus, l'umorismo e i drammi dei protagonisti erano al centro della vicenda principale. Ora, a distanza di alcuni mesi, tra le serie Sky e NOW di novembre 2022 ecco arrivare anche la seconda stagione di The White Lotus, la quale, vista la natura antologica del titolo, cambia ambientazione e personaggi, portandoci in Sicilia. A fare da sfondo agli eventi principali troviamo nuovamente un resort di lusso chiamato White Lotus, e, come capirete nel corso di questa anteprima, la formula sembra essere simile al passato, portandoci a vivere un intreccio dai toni particolari, che cambia faccia col passare del tempo.



Una vacanza complicata

Apparentemente, dando una lettura superficiale alla trama di The White Lotus 2, questa non sembra una serie in grado di distinguersi da tante altre, ma sin dal pilot, si capisce che la natura ambigua e, a tratti oscura della storia, è in realtà capace di raccontare molto più di ciò che si potrebbe pensare.

Infatti, già nelle battute iniziali assistiamo ad uno scenario idilliaco, macchiato da un evento alquanto inusuale per un luogo turistico, visto che nello splendido mare siciliano, tra l'acqua limpida e il clima perfetto dell'isola, spuntano dei cadaveri galleggianti. Questo accade nei primi minuti di questa seconda stagione, e le scene seguenti cambiano invece completamente registro portandoci al principio, ovvero all'approdo di un gruppo di turisti stranieri presso il resort White Lotus, posto sul mare e con l'Etna in bella vista. Dopo l'avvio shock, i primi episodi ci lasciano un ritmo molto compassato (forse troppo), che si prende tutto il tempo di farci immergere nello splendido luogo che anima il racconto, esplorando i protagonisti, e le loro vicende personali. Nello specifico, impariamo a conoscere il problematico trio formato da Albie (Adam DiMarco), il padre Dominic (Michael Imperioli), ed il nonno Bert (F. Murray Abraham). I tre non vanno molto d'accordo, mentre Dominic, lasciato dalla moglie dopo svariati tradimenti e allontanato dalla figlia, ripone tutte le sue speranze in Albie. Quest'ultimo, però, sa bene che il padre è tutto fuorché innocente, e nel corso dei 5 episodi ai quali abbiamo avuto accesso, l'uomo inizialmente non fa che confermare questa teoria, e difatti la visita in Sicilia è anche accompagnata da una chat portata avanti da tempo da Dominic insieme a Lucia (Simona Tabasco), giovane aspirante escort del posto.



L'intreccio di White Lotus non riguarda soltanto la famiglia di Dominic, e verranno approfondite anche le vite della stessa Lucia e dell'amica Mia (Beatrice Grannò). Quest'ultime sembrano semplicemente alla ricerca del modo più veloce per fare soldi e vivere senza troppi problemi, mentre dall'altra parte Valentina (Sabrina Impacciatore), manager dell'Hotel, non solo cerca di cacciarle a più riprese, ma appare come una persona dedicata totalmente alla carriera, quasi l'opposto delle due. Questo, però, è soltanto l'inizio, e la forza di The White Lotus risiede infatti proprio nella sua capacità di cambiare pelle, e tutti i personaggi seguono un percorso che li porta a mutare nel corso degli episodi, godendo di un'ottima caratterizzazione.

Anche le dinamiche che si instaurano tra le coppie formate da Cameron (Theo James) e Daphne (Meghann Fahy), insieme ad Harper (Aubrey Plaza) ed Ethan (Will Sharpe), sono alquanto particolari, soprattutto considerando le differenze tra le due coppie. Anche in questo caso, col passare del tempo, non solo cambiano le prospettive sui quattro, ma per alcuni di loro la storia sembra incupirsi, portando l'intreccio su binari lontani dalla superficiale armonia iniziale. Per concludere questa panoramica sui protagonisti, anche la sorte di Tanya (Jennifer Coolidge, già presente nella stagione precedente), donna tanto ricca quanto infelice, e dell'assistente Portia (Haley Lu Richardson), assume contorni molto camaleontici, e se nei primi episodi non sembrano riservare grandi sorprese, un incontro sul posto risulterà decisivo, e cambierà completamente i toni delle loro vicende.



Questi passaggi da situazioni cristalline in totale sintonia con la splendida ambientazione siciliana, a scene torbide e dai toni molto meno confortanti, diventano la chiave per la svolta di The White Lotus, che a sprazzi abbandona l'umorismo che contraddistingue in particolare i primi capitoli, e nel corso della stessa stagione è capace di mostrare un volto completamente diverso.



Qualche imperfezione

Dal punto di vista della scrittura, The White Lotus trova dunque grande forza nei suoi protagonisti e nei loro drammi personali, riuscendo anche a sfoggiare un umorismo che va a prendersi gioco sia della visione molto americana dell'Italia, che di alcuni tratti spesso associati al Bel Paese.

Purtroppo, però, è qui che iniziano ad emergere anche alcuni problemi, poiché nel voler giocare sugli stereotipi, in alcuni frangenti la stessa serie cade vittima di una visione discutibile dell'Italia, soprattutto per quanto riguarda la figura del tipico maschio italiano eterno Don Giovanni, che qui, a tratti, assume contorni fin troppo eccessivi, sfociando anche in una sequenza molto cupa. Nonostante questo, è anche da sottolineare che in fin dei conti, la volontà degli autori è proprio quella di mettere a nudo determinate prospettive, ed è innegabile che nella serie scorra una forte vena critica molto legata all'attualità. Anche il tentativo di ricreare un'atmosfera italiana in tutto e per tutto, risulta in parte fin troppo spinta, e inserire 4 o 5 brani classici italiani del passato in ogni episodio sembra un po' una forzatura atta a ricreare quell'immagine da cartolina che potrebbe essere resa in modo molto più attuale. Dall'altra parte, la volontà di far parlare in italiano con sottotitoli in inglese i personaggi nostrani (abbiamo visto la versione in lingua originale) è invece una scelta azzeccata, che restituisce un feeling credibile a ciò che vediamo. Risulta molto interessante anche la volontà degli autori di mescolare la storia e i miti della Sicilia, agli sviluppi che prendono vita nel corso della narrazione, per una vicenda ben strutturata che, soprattutto a partire dal terzo episodio, inizia a mettere in campo una struttura narrativa convincente.



Per chi avesse intenzione di recuperare The White Lotus 2, lo scoglio più difficile da superare sarà probabilmente l'eccessiva lentezza dei primi episodi, i quali faticano ad ingranare nel modo giusto, risultando a tratti molto prolissi. Nonostante questo, il nostro consiglio è di lasciare alla serie il tempo di giocare tutte le sue carte, perché ci sono alcuni snodi narrativi che, una volta messi in moto, danno il via ad una spirale di eventi capaci di mostrare quello che è il vero cuore pulsante del titolo, ovvero la sua capacità di trasformare una semplice vacanza, in una catena di intrecci che assumono col tempo sembianze molto più oscure e complesse del previsto.

In conclusione, questi primi 5 episodi di White Lotus 2 confermano un'ottima caratterizzazione dei protagonisti e un'interpretazione convincente degli attori principali, anche se la scelta dell'ambientazione italiana sta risultando un'arma a doppio taglio, affascinante ma anche troppo legata ad una cartolina sbiadita del passato. Un ultimo appunto, infine, sulla prevedibilità di alcuni importanti svolte, che non sempre risultano sorprendenti come dovrebbero, per una serie che comunque resta sicuramente interessante.