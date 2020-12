The Wilds: prime impressioni sulla nuova serie di Amazon Prime Video

Questo dicembre Amazon Prime Video tenta la via dell'originalità, offrendo ai suoi spettatori una serie tv dalla trama molto particolare, quasi un ibrido tra Lost e un reality show. Sebbene questo intento di innovazione non sia totale (solo l'anno scorso su Netflix è uscita una serie simile, come ricorderete dalla nostra recensione di The I-Land), la visione dei primi episodi in anteprima di The Wilds ha sottolineato la validità del prodotto, uno young adult che volutamente sottolinea più il dramma di essere adolescenti che il pericolo di vivere su un'isola deserta.



The Wilds: teen drama o serie survival?

Un gruppo di adolescenti è diretto verso un ritiro spirituale per sole ragazze, quando l'aereo su cui viaggiano naufraga in mezzo al mare. Alle protagoniste, confuse e spaventate, non resta che dirigersi verso una vicina isola e tentare il tutto per tutto pur di sopravvivere, non solo di fronte ai pericoli del nuovo ambiente, ma anche alle differenze che le mette l'una contro l'altra. Quello che non sanno è che ciò che è successo è parte di uno strano esperimento sociale che potrebbe sfuggire di mano da un momento all'altro.



Fin dai suoi primi episodi The Wilds, creata da Sarah Streicher, risente di alcuni piccoli difetti di scrittura, ma parte da buone premesse. Siamo di fronte a un teen drama che sottolinea con forza quanto sia difficile essere adolescenti al giorno d'oggi, ma che punta anche sulla componente survival, come a mettere in contrasto due diversi mondi. Questa eterogeneità di spunti contribuisce a rendere The Wilds una serie ricca e ad alimentare la sua attrattiva. La realizzazione tecnica del prodotto, anche se basata su una regia semplice e priva di giochi stilistici particolari, risulta interessante grazie a un montaggio che alterna tre diversi piani temporali: il passato delle singole ragazze, il naufragio sull'isola e il presente in cui le sopravvissute vengono interrogate sull'accaduto. Questo gioco di flashback e spostamenti, scandito anche da una scelta sonora fresca e giovanile, crea un netto contrasto tra le diverse situazioni, anticipando allo spettatore eventi ancora non avvenuti.



È proprio sul lato survival che emergono però le principali criticità, dovute ad una gestione poco equilibrata degli eventi narrati. Non ci si sofferma infatti a sufficienza sugli elementi principali di una storyline basata su un naufragio. Sebbene le protagoniste vadano incontro a diversi rischi e riescano in qualche modo a fare il fuoco e a procurarsi il cibo e un riparo, questi obiettivi vengono raggiungi con meno sforzi del dovuto.



Anche l'ambientazione in tal senso è indice di questa mancanza: affascinante nei suoi scorci di costa e di mare, non viene mostrata allo spettatore come un vero e proprio elemento minaccioso (come invece sarebbe dovuta essere in un survival più grintoso), quanto piuttosto come un semplice setting per la nascita di alleanze e contrasti tra le protagoniste. Un discorso molto simile può essere fatto per la fotografia, i cui toni freddi sottolineano la situazione drammatica vissuta dalle protagoniste, ma questi pochi non riescono da soli a creare un'atmosfera di vero pericolo.



Decisamente più spiccata e pensata è invece la componente drama, vero filo conduttore dei primi episodi della serie e valida opportunità di approfondimento della psicologia di ogni personaggio. Il tentativo di concentrarsi maggiormente sull'emotività delle protagoniste e sugli esiti della loro convivenza forzata toglie un po' di forza a quelle scene più strettamente legate alla sopravvivenza sull'isola, ma riescono anche a creare una serie composta da personaggi variegati, da personalità complesse e da problemi adolescenziali che meritano un approfondimento.



Una serie che non teme di affrontare argomenti pesanti

Se il lato survival di The Wilds risulta interessante, ma indebolito da alcuni difetti, è la sua anima teen drama a spiccare maggiormente. Ogni episodio esplora il passato di una singola protagonista, mostrando i traumi subiti e le difficoltà affrontate in famiglia o nella vita sociale. Attraverso flashback si motiva il carattere di ogni ragazza e la sua sofferenza, cogliendo anche l'occasione per trattare tematiche sociali e psicologiche delicate: la scoperta della propria sessualità e le difficoltà che l'accompagnano, la gestione della rabbia, la pressione sociale e sportiva, le molestie, le delusioni amorose e le incomprensioni in famiglia. Tutto questo si proietta sui comportamenti delle protagoniste, la cui recitazione - seppur non particolarmente degna di nota - riesce a sottolineare la complessità delle emozioni vissute.



In questo modo l'isola deserta nella quale le ragazze naufragano sembra essere quasi una pausa dai problemi, senza dubbio pericolosa, ma forse meno angosciante della vita di tutti i giorni, come se la vera sopravvivenza fosse iniziata molto prima dell'incidente. La serie inizia proprio così, con Leah (Sarah Pidgeon) che afferma che rispetto all'isola era la vita di tutti i giorni il vero inferno sulla terra.

The Wilds, almeno nei suoi primi episodi, va valutata tenendo conto di tutto questo, della sua capacità - seppur imperfetta - di mostrare un'avventura pericolosa come un'opportunità di rivalsa, una sorta di nuovo inizio ancora avvolto nel mistero! Chi è davvero coinvolto nel naufragio? I membri del gruppo di sopravvissute possono davvero fidarsi l'uno dell'altro? Come andrà a finire questo inquietante esperimento sociale?