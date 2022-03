Gli Ultimi Giorni di Tolomeo Grey: la miniserie Apple con Samuel L. Jackson

In quello che quasi certamente si rivelerà essere il momento spartiacque per Apple TV+, già iniziato con la sorprendente Scissione (qui potete recuperare le nostre prime impressioni su Scissione), Gli Ultimi Giorni di Tolomeo Grey si inserisce in realtà un po' in sordina (vale la pena recuperare anche tutte le altre serie Apple TV+ di marzo 2022). Ed è di per sé già una notizia vista la presenza, nei panni dell'omonimo protagonista, di un nome a dir poco altisonante come quello di Samuel L. Jackson. La sensazione, tuttavia, è che tra Scissione, WeCrashed, Slow Horses e il resto dell'impressionante batteria imbastita dalla piattaforma per i prossimi due mesi, la miniserie tratta dal romanzo di Walter Mosley sia forse la più tradizionale, sia dal punto di vista narrativo e tematico che registico.



In fondo è una vicenda molto intima, di un anziano ormai affetto da un'irreparabile demenza senile che fatica a mettere insieme i suoi ricordi. Le potenzialità ci sono, erano evidenti fin dal trailer e le prime due puntate, sbarcate su Apple TV+ lo scorso 11 marzo, non fanno che acuire tali sensazioni positive. Il ritmo lento e compassato, infatti, sembra adattarsi perfettamente alla natura della produzione, le interpretazioni in particolare di Jackson e Dominique Fishback sono strepitose, la storia riesce a mantenere per ora sempre un discreto alone di fascino e mistero. Insomma, Gli Ultimi Giorni di Tolomeo Grey probabilmente non sarà uno show rivoluzionario o grandioso in ogni suo aspetto, ma svolge molto bene il suo dovere.



L'importanza della memoria

Protagonista della serie è ovviamente Tolomeo Grey (Samuel L. Jackson), un uomo di 93 anni affetto da una forma aggressiva e in rapida evoluzione di demenza senile: passa i suoi giorni praticamente parcheggiato davanti alla tv a sentire qualche notizia che pochi minuti dopo verrà subito dimenticata, alcuni stimoli uditivi o visivi gli scatenano delle vere e proprie visioni confuse di eventi passati - tra amicizie di gioventù e il solo amore della sua vita - e l'unico sollievo da questa ruotine sconfortante è rappresentato dalle visite del nipote Reggie (Omar Benson Miller), uno dei pochi familiari ad avere ancora la sincera voglia di prendersene cura.

Una vita tristemente destinata a spegnersi un po' nel nulla dopo una straordinaria e lunga esistenza, sconvolta all'improvviso prima dalla possibilità di riacquistare - seppur temporaneamente - la sua memoria e poi dal tragico omicidio di Reggie, che costringono Tolomeo a rimboccarsi le maniche e rimettersi in gioco. Come detto in precedenza, si tratta alla base di una vicenda estremamente intima e personale, che fonda una miniserie fatta più di sguardi, dettagli e dialoghi ripetuti quasi allo sfinimento vista la condizione del protagonista, che di eventi scanditi in rapida successione. Di conseguenza è un prodotto che difficilmente incontrerà i gusti del grande pubblico e, per certi versi proprio come Scissione, mette in scena dei momenti scatenanti un disagio molto preminente.



Un'estetica monca

Ma, esattamente come la serie diretta da Ben Stiller, è in queste peculiarità che Gli Ultimi Giorni di Tolomeo Grey trova la sua vena più ispirata, la sua raison d'etre. Cosa sarebbe un telefilm del genere senza l'empatia dilagante verso un anziano che non sa più dire che giorno sia? Che senso avrebbe senza lo sguardo meravigliosamente triste e affranto di Samuel L. Jackson ogniqualvolta si rende conto di aver appena messo in imbarazzo il nipote più che se stesso? Se si approccia la visione della nuova proposta Apple con la convinzione di guardare un giallo puro, la delusione sarà alquanto inevitabile e si rischia di perdere un insieme delicato e lucido su una condizione che spaventa chiunque.

È più che altro in generale la componente estetica a deluderci: la regia è basilare per usare un eufemismo, le visioni che ogni tanto colgono Tolomeo sono realizzate nella maniera più ordinaria possibile, gli stessi immensi dettagli del suo piccolo appartamento - che da soli potrebbero raccontare in totale silenzio una storia a sé stante - spesso e volentieri vengono inquadrati solamente nell'istante in cui sono utili alla narrativa; su questo versante ci sentiamo di dire che Gli Ultimi Giorni di Tolomeo Grey avrebbe potuto dare molto di più. La speranza è non solo che la serie possa crescere anche su simili aspetti, ma che soprattutto con l'aumentare di peso della componente gialla non perda in toto la sua identità e riflessione intimista.