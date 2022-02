Torna La Famiglia Proud: Più Forte e Orgogliosa, il ritorno su Disney+

Tra il 2001 e il 2005 in America uscirono le tre stagioni della serie animata La Famiglia Proud. L'Italia si preparò ad ospitare il gruppo capitanato dalla piccola Penny nel 2003 sul canale per ragazzi di Disney Channel, tornando ora dopo ben diciassette anni dalla loro ultima apparizione tra le serie Disney+ di febbraio 2022 con La Famiglia Proud: Più Forte e Orgogliosa (anche se qualche mese fa La Famiglia Proud era già sbarcata su Disney+ con lo show originale). Un arrivo che giunge stavolta in contemporanea in tutto il mondo, anche se si mostra alquanto discutibile la scelta di rilasciare un prodotto animato destinato ad un pubblico di giovanissimi non aggiungendo l'opzione della lingua italiana.



Presenza di doppiaggio a parte, alla fine la protagonista Penny non è neppure più la ragazzina che avevamo lasciato, ma sta diventando ora un'adolescente a tutti gli effetti in balia dei propri ormoni. Quel periodo delle medie in cui si trascorre il tempo tra scuola e amici e in cui abbiamo visto muoversi la giovane nelle due iniziali puntate di cui vi riportiamo le nostre prime impressioni.



Un momento di cambiamento



Sicuramente i personaggi difanno sentire il loro ritorno soprattutto vista la caoticità e il tono costantemente alto della propria voce, un volume che sembra, facendo entrare lo show prima di tutto nelle orecchie e poi solo dopo negli occhi del pubblico.

Un biglietto da visita che è lo stesso con cui la serie ci aveva lasciato, pronta adesso ad affrontare altre criticità pur facendolo sempre con la medesima vena scanzonata. Se i caratteri dei protagonisti sono gli stessi, è la fase della loro vita ad essere cambiata all'interno del racconto. Ed è esattamente con questo momento di profonda transizione che avranno a che fare. Nella prima puntata Penny si risveglia come in un corpo nuovo, che non le appartiene, che per noi non è poi tanto distante da quello che ricordavamo, ma che per la protagonista segna il momento di passaggio da un universo dei piccoli all'ingresso nella vita (quasi) adulta. E come lei anche i suoi compagni dovranno affrontare le trasformazioni che la pubertà ha riservato, facendo intuire allo spettatore che sarà questo il filo tematico all'interno della narrazione, che si svilupperà però ad ogni nuovo episodio sotto una variante e un racconto di volta in volta differenti.



Vecchie conoscenze e nuovi amici

Allo stesso tempo, i genitori della giovane dovranno cominciare a comprendere come relazionarsi ad un'adolescente, permettendole di potersi esprimere in totale libertà, ma cercando di instradarla ancora sulla via più giusta da seguire. Un momento di evoluzione tra i più complicati dell'esistenza, ma insieme un periodo in cui si ha l'opportunità di scoprire chi si è e chi si è disposti a diventare, aiutandosi e facendosi accompagnare dalle persone che si hanno a cuore in questo cammino, non dimenticando però un pizzico di gioco e di follia.

La Famiglia Proud: Più Forte e Orgogliosa (ri)accoglie perciò gli spettatori, sia vecchi affezionati, che nuovi venuti, presentando lo stesso brio e cercando di aggiornarsi sull'avanzamento dei tempi dando merito alla serie di dimostrarsi più inclusiva, anche se dovrà cercare di stare molto attenta su alcuni degli argomenti che sceglie di trattare. Per Penny c'è un mondo nuovo che le si apre davanti e, così, anche per il pubblico di Disney+ - lo sapevate che Disney Plus ha battuto Netflix nella classifica streaming? Uno show dove ritrovare vecchi amici e in cui stringere nuovi legami.