Travelers: un primo sguardo alla seconda stagione ora su Netflix

Quello dei viaggi nel tempo è un tema che da sempre affascina scrittori e registi. Non c'è da stupirsi, quindi, se anche sul piccolo schermo si sono susseguite serie tv legate all'argomento, alcune di grande successo (come Doctor Who e Outlander, o ancora DC's Legends of Tomorrow) e altre che invece non hanno funzionato (come Timeless, cancellata dopo una sola stagione per poi essere rinnovata per altri dieci episodi grazie ad alcuni accordi con il network di riferimento). Travelers, serie canadese la cui seconda stagione è ora disponibile a livello globale su Netflix dopo essere andata in onda in Canada su Showtime, è un piccolo gioiello finora poco noto al grande pubblico, ma in grado di conquistare gli spettatori per l'ottima scrittura, i personaggi ben caratterizzati e l'attenzione per l'aspetto umano oltre che per quello fantascientifico della trama.



Travelers, tra umanità e fantascienza

Creata da Brad Wright, già co-creatore di Stargate SG-1, Stargate Atlantis e Stargate Universe, la serie è ambientata ai giorni nostri, dove vengono inviati i cosiddetti travelers, agenti che provengono dal futuro e che hanno una missione: intervenire sul presente in modo da impedire la quasi totale estinzione della razza umana. La particolarità di Travelers sta nel metodo di viaggio: non ci sono le macchine del tempo a cui siamo stati abituati dalla letteratura e dal cinema, perché i travelers arrivano nel presente solo con la loro coscienza, insinuandosi nel corpo di persone normali pochi istanti prima del loro decesso. Questo dà spazio a svolte interessanti e impreviste nella caratterizzazione dei personaggi, dall'anziano che si ritrova nel corpo dell'adolescente Trevor (Jared Abrahamson), allo storico del gruppo, che deve inaspettatamente affrontare i problemi di dipendenza dalle droghe del corpo del suo "ospite", Philip (Reilly Dolman).



Tanta carne al fuoco e grandi aspettative

La seconda stagione di Travelers si apre presentandoci un nuovo personaggio, che scopriamo presto essere il primo viaggiatore, spedito alle Torri Gemelle pochi minuti prima dell'attentato dell'undici settembre. Un viaggio-suicidio, utile solo a dimostrare l'efficacia del sistema di trasferimento di coscienza, e che però non va come deve andare, perché il viaggiatore 001 (interpretato da Enrico Colantoni) decide di vivere in questo nuovo mondo. Parallelamente alla sua storia ritroviamo il gruppo di protagonisti lì dove li avevamo lasciati, sotto la custodia dell'FBI. È un episodio introduttivo ma tutt'altro che lento o privo di colpi di scena: ne contiamo ben due, che fanno ben promettere sulle sorti del resto della stagione - che, presumibilmente, continuerà comunque a occuparsi del lato più umano del viaggio nel tempo oltre che delle missioni dei protagonisti.