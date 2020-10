Vita da Scimpanzè: una nuova affascinante docuserie di Disney+!

Salti, capriole, espressioni buffe. Gli scimpanzé sono davvero un uragano di simpatia. Ma dietro ai loro bizzarri comportamenti c'è molto di più di ciò che possiamo immaginare. Ci aiuta a capire meglio questa specie affascinante la nuova docuserie Vita da Scimpanzè, prodotta da National Geographic e in arrivo su Disney+ il 16 ottobre 2020 assieme alle altre interessanti uscite Disney+ di ottobre 2020. Abbiamo avuto la possibilità di sbirciare in anteprima le meraviglie di Chimp Haven, la riserva naturale americana che accoglie numerosi esemplari, ed ecco le nostre prime impressioni su Vita da Scimpanzè!



Benvenuti a Chimp Haven!

In Vita da Scimpanzé si aprono per lo spettatore le porte di Chimp Haven, un rifugio per scimpanzè a Keithville, nel cuore della Louisiana. Con i suoi 80 ettari e un numero di esemplari che supera i 300, la struttura non è solo un rifugio per scimpanzé precedentemente allevati in cattività per vari scopi, ma è anche un'attrazione dal profondo intento educativo. I visitatori - ammessi a partire dal 2019 - possono infatti osservare più da vicino la vita di questi eccezionali animali, imparando grazie a progetti didattici mirati l'importanza del rispetto per la natura, per la biodiversità e per una specie tuttora a rischio estinzione. Gran parte degli esemplari ospitati proviene infatti da laboratori di ricerca, da case di privati appassionati di animali esotici, da circhi e da set cinematografici.



Grazie all'esperienza e all'amore del personale, capace di prendersi cura degli scimpanzé e di comprendere le loro esigenze, pur non potendo ritrovare il proprio ambiente naturale queste affascinanti creature possono ritrovare un po' di serenità.

Vita da Scimpanzé è una finestra affascinante sul funzionamento del centro e sulla routine di animali e addetti, che coinvolge ed emoziona grazie a una buona realizzazione tecnica.



Una risorsa preziosa per capire questa incredibile specie

Come avvenuto per altri congeneri targati Disney+ (leggete qui la recensione di Gli Eroi del Disney Animal Kingdom), Vita da Scimpanzé è una risorsa preziosa per vedere più da vicino i comportamenti sociali degli scimpanzé. Conosciamo questa specie grazie a film e numerosi altri documentari, ma esercita ancora un grande fascino sull'immaginario collettivo, poiché piena di sorprese e incredibilmente simile a noi. È soprattutto lo stile ad annullare le distanze tra il nostro mondo e quello degli scimpanzé, grazie a uno storytelling fresco e coinvolgente, affidato in lingua originale a Jane Lynch, e un montaggio emozionante e divertente. Il modo semplice, ma appassionante, di descrivere la vita degli animali all'interno della struttura, trasforma gli ospiti di Chimp Haven in carismatici protagonisti, tutti parte di una grande ed eccentrica famiglia.



Ogni esemplare ha infatti un nome e delle peculiarità che lo rende unico e viene seguito da vicino dalle telecamere di National Geographic nei suoi atteggiamenti quotidiani. I giochi tra gli amici, le interazioni sociali tra gli altri membri del gruppo, i primi approcci romantici ai potenziali partner e la fiducia nei confronti degli addetti della struttura: Vita da Scimpanzé mescola scienza e dolcezza, fornendo da un lato agli spettatori tante informazioni utili per conoscere la specie, ma anche esperienze simpatiche che non fanno che donare personalità agli ospiti del parco.

Questo interessante connubio favorisce l'apprendimento, anche da parte degli spettatori più giovani e, se mantenuto con equilibrio, può portare a un prodotto piacevole e sfaccettato, seppur non caratterizzato da scelte tematiche e stilistiche particolarmente innovative.