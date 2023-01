Welcome to Wrexham su Disney+: Ryan Reynolds è il nuovo Ted Lasso?

Se la storia di Ted Lasso potrebbe sembrarvi eccessivamente imaginifica, con un allenatore di football americano che viene chiamato a lavorare per una squadra di calcio in Inghilterra, Welcome to Wrexham potrebbe farvi rimettere le cose in prospettiva. La docuserie che giunge a gennaio 2023 sulla piattaforma di Disney+ sembra esserne infatti l'equivalente su cui lo show di Apple TV+ si basa (non perdete la prima immagine della stagione 3 di Ted Lasso), quasi si ispirasse a una narrazione che ha tutti i connotati per sembrare inventata, quando invece affonda il contenuto su eventi accaduti e riportati con carattere documentario.



Il mondo dei club calcistici

Invece, ai creatori Bill Lawrence e Jason Sudeikis, anche protagonista, va riconosciuto il merito di essere stati in grado di innalzare dal nulla uno dei maggiori successi, qualitativi e di ritorno di pubblico, della finestra streaming, a cui va perciò da adesso accodandosi anche questa serie ancora inedita in Italia, ma già uscita ad agosto in America. Un raggiungimento di aspettative e risultati che ne ha confermato addirittura una seconda stagione, impressionante se si pensa che il contenuto vada a toccare un presente così vivido e che sembra legato semplicemente ad uno spicchio di realtà.

In verità Welcome to Wrexham fa più di questo e allarga la propria visione andando a discorrere sulla portata emotiva che uno sport può avere non solo su una singola persona, ma su un'intera comunità. Quella che verrà inquadrata e coinvolta nel progetto messo in piedi da un'equipe destinata alla sua scrittura, ma in cui sono coinvolti soprattutto in prima persona gli attuali proprietari del club Wrexham A.F.C., niente di meno che due volti dell'intrattenimento, i quali cercano di rendere tale anche il loro acquisto nel mondo del calcio.



Dall'intrattenimento allo sport (e viceversa)

Sono Rob McElhenney e Ryan Reynolds coloro che trainano all'interno della loro improbabile impresa gli spettatori, partendo dal desiderio della star di Mythic Quest di poter riversare il suo amore per l'universo sportivo all'interno di un'avventura che abbia un valore significativo per sé e i sostenitori della squadra.

Per rivivere quasi uno dei migliori giorni della sua vita, quello in cui da tifoso ha potuto vedere il suo team preferito arrivare alla vittoria, definendolo uno dei frammenti essenziali della sua esistenza, che lo ha messo a contatto con la felicità pura e con altrettanti esaltati spettatori. Per farlo, però, aveva bisogno di una star del cinema. Non solo di una star del cinema, ma di un supereroe. Non solo di un supereroe, ma di un investitore nel commercio, mercato e nella produzione di alcolici. Ryan Reynolds sembrava ricoprire alla perfezione tutte queste necessità, le quali lo rendono anche la persona giusta per impiegare qualche altro tempo della sua vita nel tentativo di riportare in auge un club il quale sembra arrivato al capolinea, cercando di risanarne le perdite e di ridargli gloria. Un'altra associazione molto vivida e accesa di cosa accade nella serie di Apple TV+ e di quali sono le intenzioni del coach più gentile del mondo.



Un'ulteriore combinazione che permette perciò di intuire che Welcome to Wrexham potrebbe vedersi riservato il medesimo destino della storia e del personaggio di Jason Sudeikis, portando il racconto verso quello che è un sogno all'apparenza assurdo, capace però di tirare fuori il meglio delle persone. Di impegnarsi insieme, di sognare insieme, di imparare una storia lontana, per gli attori americani e per gli spettatori, a cui si finisce per affezionarsi. Un punto di inizio per vedere fin dove arriveranno. Proprio come con l'AFC Richmond di Ted Lasso.