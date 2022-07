Westworld 4: continua lo scontro tra umani e androidi su Sky e NOW

La prima stagione di Westworld prometteva una nuova grande saga targata HBO. Lo show prodotto da J.J. Abrams, creato da Jonathan Nolan e Lisa Joy sulle fondamenta del film Futureworld nato dalla prolifica mente di Micheal Crichton, non solo era riuscito ad innalzare la materia del lungometraggio ponendo al centro della narrazione un concentrato filosofico e action in salsa western sul libero arbitrio e sull'autodeterminazione di un gruppo di androidi creati per popolare una sadica e cruenta simulazione del vecchio west ad uso e consumo di visitatori paganti, ma aveva in qualche modo rinvigorito le speranze di coloro che cercavano un intrattenimento di qualità su larga scala. E il risultato aveva a dir poco ripagato le aspettative, con una seconda stagione che era riuscita ad approfondire il concept pur non accontentando totalmente i fan.



La terza iterazione aveva spiazzato ampliando la scala e portando la ribellione delle macchine al di fuori del parco per prendersi il palcoscenico del mondo. Al netto di tutto avevamo apprezzato l'esperimento e ne avevamo scritto nella nostra recensione di Westworld 3. Ora, tra le serie Sky e NOW di luglio 2022 assistiamo al ritorno di Westworld, dopo esserci lasciati all'alba di una rivoluzione pronta a riscrivere non solo il futuro dell'umanità, ma anche quello dei robot.



Una serie più semplice?

Westworld 4 sarà più facile da seguire, parola di Ed Harris. E se è l'Uomo in Nero in persona a dircelo, forse un po' di fiducia dovremmo averla. Ma dopotutto non è di facilità che avremmo bisogno dopo una terza stagione che ha messo forse troppa carne al fuoco in circonlocuzioni che, unite al cambio di setting, hanno contribuito a confondere gli spettatori. Ciò che vorremmo da Westworld è una narrazione stimolante ed affascinante che riesca a scendere a compromessi con una scrittura più coerente e in questo senso i primi episodi rappresentano un buon livellamento del terreno drammaturgico, con una linearità a tratti troppo enfatizzata che però ci permette di trarre un profondo respiro prima di immergerci nei misteri di una season che in tal senso promette di non risparmiarsi.

Sono passati sette anni dagli eventi della terza stagione e Dolores, pardon, Christina, vive di narrazioni che riversa per professione in una società di videogiochi. Non è solo il volto di Evan Rachel Wood ad essere familiare in questa trama dell'ordito, ma anche una serie di omaggi formali e di scrittura al passato della serie e al precedente alias della protagonista. Maeve vive isolata dal mondo e Caleb si è fatto una famiglia, nonostante i traumi della rivolta lo perseguitino ancora. E a perseguitare quest'ultimi c'è anche William o, per meglio dire, il suo host, al soldo di Charlotte, che continua la sua vendetta.



Proprio questo sarà il motore dell'azione che rimetterà in carreggiata l'androide che altro non desiderava che ricongiungersi alla figlia e l'umano al quale vuole garantire un futuro con la propria famiglia; una minaccia tornata alla ribalta con un nuovo piano che non prevede incognite. Nel frattempo, Christina viene sempre più indirizzata verso una misteriosa torre e William inaugura con le mani sporche di sangue un nuovo parco progettato da lui in persona.



Il prezzo della libertà

Se Westworld 3 aveva compiuto il grande salto cimentandosi in una narrazione più puramente sci-fi e distopica, abbracciando l'ambientazione urbana a tutto tondo - salvo le incursioni di Maeve nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale -, notiamo con piacere che la nuova stagione cerca di scendere a compromessi con la sua natura originaria, introducendo un nuovo parco che dovrebbe ampliare il respiro drammaturgico dello show e, allo stesso tempo, declinando ulteriormente il topos principe di Westworld in concomitanza con gli altri elementi della serie, ovvero la libertà di autodeterminazione dell'individuo, che nel corso delle season si è sempre più spostata dagli androidi agli esseri umani, fino alla distruzione di Rehoboam e alla rivoluzione che ne è scaturita. In tal senso ne abbiamo un assaggio sin dai primi episodi di Westworld 4, nei quali le narrazioni di Christina sembrano intrecciarsi a quelle altrui, causando disagi e scompensi che generano un mistero che chiama a gran voce risposta.

Ed è forse per questo che il nuovo corso della fu Dolores appare allo stesso tempo il più straniante ma anche il più stimolante, proprio perché contiene in potenza tutto il necessario per evolvere le radici dello show profondamente radicate nel concetto stesso di costrutto narrativo, lo stesso impiantato negli host del parco, lo stesso imposto e previsto dall'IA di Serac per far sì che si realizzasse la sua distopia di un'umanità controllata alla base, lo stesso raccolto da ogni visitatore del parco e immagazzinato per ricercare la chiave dell'immortalità della coscienza umana nel corpo di una macchina.



Ad affascinare, oltre ad scrittura intrigante che riesce ancora a catturare l'attenzione nonostante fisiologici momenti di compassata natura, rimane una messinscena di indubbio spessore che deve anch'essa mostrare ancora tutte le sue carte, ma che si rivela indubbiamente solida nella padronanza del linguaggio, dimostrando di riuscire a gestire i vari registri imposti dall'evoluzione dettata dalle precedenti stagioni, raggiungendo un mix ideale al quale si aggiungono le sempre convincenti interpretazioni di un cast consolidato che vede in Ed Harris la sua punta di diamante dopo il sofferto addio di Anthony Hopkins. Riuscirà Westworld a conquistarci ancora e a tornare a brillare come prima? Lo scopriremo nelle prossime settimane.