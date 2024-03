X-Men '97: il revival sui mutanti Marvel ha potenzialità clamorose

Riportare un classico sulle scene moderne non è mai un'operazione semplice, soprattutto perché non ha regole fisse, non esiste una metodologia universale e valida per ogni singolo caso. C'è e probabilmente ci sarà sempre la paura da una parte di cambiare troppo il materiale originario e di conseguenza di inimicarsi il fandom storico e dall'altra modificarlo invece talmente poco ed in maniere così insignificanti da far sorgere la domanda su quanto allora fosse necessario riprenderlo nonché riproporlo in una nuova veste. C'è una via di mezzo tra queste due cose? O bisogna tentare un approccio radicalmente differente? Fedeltà o innovazione? E sono quesiti che non valgono solo per i tanto vociferati remake e reboot, ma anche per una produzione peculiare quale X-Men '97, sbarcata oggi su Disney+ con i suoi primi 2 episodi e che si pone sia come erede sia come diretta continuazione della storica serie animata terminata appunto nel 1997.



Ed è un doppio onere di proporzioni mastodontiche, poiché bisogna rendere il giusto omaggio ad una serie che tuttora viene adorata da milioni di fan e avere al contempo le giuste idee per proseguirla e, per quanto possibile, modernizzarla. Compito magari impossibile ma che, a giudicare dalle 3 puntate che abbiamo potuto vedere in anteprima, la Marvel ha azzeccato praticamente alla perfezione, proponendo - sia sul versante tecnico che narrativo - una versione giusto un po' piu moderna della stessa formula che ormai 30 anni fa divenne un successo clamoroso.



C'è vita dopo Charles Xavier?

Come detto, X-Men '97 è e vuole essere una diretta continuazione della storica serie animata e lo mette subito in chiaro: la storia infatti riprende dopo lo scioccante finale, con gli X-Men che devono proseguire il loro delicato compito senza il loro mentore Charles Xavier, una perdita che naturalmente causerà molti conflitti e tensioni nel gruppo. Ritroviamo allora i vari Ciclope, Jean Grey, Rogue, Tempesta, Bestia, Jubilee, Wolverine, Gambit, Alfiere e Morph in un mondo che paradossalmente, in seguito all'assassinio di Xavier, sembra essere più incline ad accettare i mutanti, nonostante vecchie e nuove minacce continuino a tramare contro i nostri eroi.

E sostanzialmente la serie è rimasta inalterata, la struttura non è stata toccata, la Marvel non ha tentato di fare stravolgimenti, bensì conferito qualche necessaria limatura per svecchiare un po' l'insieme. Ad esempio, adesso la narrativa è più story-driven nonostante proponga comunque episodi autoconclusivi, giusto una spinta aggiuntiva che la avvicina al gusto moderno che predilige chiaramente storie orizzontali rispetto a quelle verticali. Oppure un'attenzione più marcata verso l'approfondimento psicologico dei personaggi in un momento estremamente complesso, con Ciclope che si pone a capo del gruppo nonostante non tutti siano proprio contenti di un tale esito. Tutti aspetti che, in realtà, nella serie originale erano già presenti, eppure X-Men '97 riesce a dare loro quel pizzico di spazio e rilevanza in più, grazie anche al minutaggio leggermente aumentato - altro segnale di modernità dando un'occhiata al panorama generale.



Un risultato meraviglioso

Pure lo stesso stile animato segue una via del genere, classico e squisitamente retrò sebbene abbia ricevuto un bel - quanto necessario - boost nella qualità generale visiva e nella fluidità delle animazioni. E il risultato generale è sinceramente meraviglioso, la Marvel - cosa che purtroppo le capita sempre più di rado - ha evitato una banale operazione nostalgia per riproporre in forma smagliante una continuazione fedele e moderna di una produzione amata in tutto il mondo, con oltretutto alcuni spunti di trama davvero molto intriganti. Ha insomma trovato la chiave di volta per riportare in vita la serie, per quanto sia banale dirlo bisognerà vedere solo a stagione completa se l'impalcatura riuscirà a reggere. Qua invece le condizioni dettate da Kevin Feige per X-Men 97.

E adesso si passa in chiusura alla domanda spinosa: chi non ha visto la serie originale può guardare X-Men '97? La risposta più onesta che possiamo darvi è un sì con moltissimi asterischi, perché la Marvel sui suoi canali social ha comunque pubblicato un celere recap degli avvenimenti cruciali che confluiscono direttamente in X-Men 97 e perché la sceneggiatura stessa compie un discreto lavoro nel ri-contestualizzare con dialoghi espositivi quanti più avvenimenti possibile. Però resta evidente a chiunque che chi non ha visto le 5 stagioni classiche e magari non ha neanche una conoscenza minima di chi siano gli X-Men perderà inevitabilmente molto e si sentirà un po' smarrito.