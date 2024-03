Antonia è una serie giusta per i nostri tempi

In relazione alla recente uscita, il 4 marzo 2024, su Prime Video di Antonia, serie tv ideata da Chiara Martegiani, scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e dalla stessa Martegiani (con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea), diretta da Chiara Malta e prodotta da Fidelio e Groenlandia, abbiamo avuto modo di approfondire alcuni aspetti del progetto insieme a Daniele Basilio, produttore cinematografico, nonché uno dei fondatori della stessa Fidelio.



Antonia è una serie tv dai tratti sia leggeri che estremamente diretti, e seri. Quando la protagonista che fa da titolo scopre, a 33 anni, di soffrire di endometriosi, la sua vita assume le sembianze di un viaggio fra le pieghe del presente e del passato, in un cambiamento importante e difficile da accettare in toto. Tutte le scelte che Antonia ha preso fino al momento in cui la incrociamo, e in relazione al suo futuro prossimo, saranno canalizzate dal suo approccio alla vita ribelle e fuori dagli schemi, offrendo un punto di vista molto interessante su un argomento estremamente attuale e dall'impronta identitaria. Partendo da tutto ciò la serie su Prime Video sensibilizza e diverte, ma c'è anche ampio spazio per le riflessioni oltre lo stesso piccolo schermo (per maggiori approfondimenti vi rimandiamo al nostro first look di Antonia, e già che ci siete non perdete le serie tv su Prime Video di marzo 2024).



Le origini del progetto Antonia e il tema portante

Everyeye.it: Com'è nato il progetto Antonia e cosa rappresenta per voi in quanto Fidelio?



Daniele Basilio: Il progetto Antonia è nato proprio agli inizi. Fidelio, diciamo, è operativa realmente da 4 anni circa, perché siamo nati alle soglie del covid. È nato proprio perché Mastandrea ci portò questo soggetto, erano poche pagine scritte da Chiara, Carlotta ed Elisa, e ce ne innamorammo subito. Ce ne innamorammo perché non avevamo mai letto una storia così, ce ne innamorammo perché ci piaceva l'idea di lavorare con un gruppo di autrici diverso... perché si trattava di autrici con anche formazioni diverse, una da attrice, una che scriveva anche per il teatro, l'altra che scriveva anche romanzi, letteratura. Quindi siamo partiti da lì facendo uno sviluppo che è durato tanto tempo. Poi, finalmente, abbiamo trovato l'interesse di Amazon e della Rai ed è stato possibile realizzarlo. Ci ha colpito anche il tema che portava avanti la storia, con questa genesi e una eterogeneità anche di competenze molto particolare.

Everyeye.it: Il tema dell'endometriosi è sicuramente uno dei tratti più interessanti da vedere e assorbire in Antonia. Secondo te quanto è importante sfruttare il mezzo seriale, o comunque sia le immagini, per affrontare un argomento del genere, e magari sensibilizzare un pubblico nuovo e vecchio a riguardo?



Daniele Basilio: Secondo me è determinante. Senza girarci intorno è un po' il motivo per cui facciamo questo mestiere, cioè fare i produttori di film o di serie, di documentari... che siano contenuti one shot o che siano contenuti serializzabili o serializzati, ha senso per come lavora Fidelio. Il nostro obiettivo, diciamo, è quello di identificare progetti che abbiano dei temi rilevanti, ma non chiuderci nelle nicchie degli addetti ai lavori o appassionati del settore. Antonia è un progetto che ambisce comunque a poter avere un pubblico ampio e non soltanto un pubblico di persone che amano il cinema, o amano vedere le serie tv. Il tema dell'endometriosi è un tema forte che pone la protagonista difronte a una scelta che non vuole prendere, e quindi ci racconta di tutte le volte che nella vita siamo costretti a decidere quando non siamo pronti a farlo, non è il momento giusto... Inoltre ci pone davanti al tema della psicologizzazione delle patologie, perché spesso ci sentiamo dire, quando abbiamo problemi di salute, "forse è stress", "forse è una roba psicologica".



Questo espone ancora di più le donne che hanno problemi delicati come l'endometriosi a non essere giustamente accompagnate verso la cura, la soluzione, verso l'identificazione. Secondo me è una grande metafora che parla del tema di prendere delle decisioni, infatti la stessa Antonia, fondamentalmente, decide di non decidere all'inizio della serie. Una cosa del genere ci è parsa una grande spinta, e poi evidentemente si tratta di qualcosa che non si conosce, di qualcosa che andava esplorato... e di cui abbiamo sentito poco parlare senza averne troppo le idee chiare. Poi c'è tutto il tema della medicalizzazione che esplora l'infanzia della protagonista. Ha assolutamente senso fare serie e film su questi temi, sennò che cosa dovremmo fare?



Psicoanalisi, scoperta di sé e fragilità maschile in Antonia

Everyeye.it: Fra le tematiche delicate al centro di Antonia troviamo anche la ricerca di sé e la psicoanalisi. Quest'ultima spesso comparata a una serie di tabù che ne limitano il potenziale valore generale. Secondo te il tentare di normalizzarla attraverso Antonia e attraverso prodotti che seguono la stessa scia, che impatto può avere sul pubblico più ampio?

Daniele Basilio: Ad oggi abbiamo visto diversi contenuti che prendono la figura dello psicologo, lato scritti, non è una novità questa. Per me la novità è rappresentata dal fatto che all'inizio ci giochiamo sopra. Questa ragazza non ha i soldini per pagarsi uno psicologo e quindi va a fare una sorta di primo incontro con diversi professionisti del settore, che hanno diverse metodologie. A noi, quindi, questa cosa diverte, fa riflettere, ci fa scoprire dei mondi che magari non conosciamo, e fondamentalmente Antonia lo fa, sembrerebbe, per fare queste sedute gratis. Poi, in realtà, è anche un'attitudine sua a non impegnarsi per prendere le decisioni che vediamo. L'idea è che alla fine nella psicoanalisi è quello che decidi tu a fare la differenza, se funzionerà o non funzionerà, o se ha senso farla, è qualcosa che deve nascere fortemente da lei. Sicuramente la serie normalizza giocandoci sopra almeno all'inizio...



Everyeye.it: In Antonia noi vediamo anche il personaggio di Valerio Mastandrea. Un uomo, potremmo dire, costruito in modo perfetto. Non è tossico o maschilista e l'ascolta sempre e sostiene. Una costruzione del maschile del genere, in una serie televisiva contemporanea come questa, potrebbe essere vista come qualcosa di forzato, o è qualcosa che è venuto fuori naturalmente e magari si sposa bene con il ritmo del racconto per immagini?

Daniele Basilio: A me sembra veramente una bellissima idea quella che hanno avuto il team di scrittrici insieme a Valerio che faceva da supervisore creativo. L'utilizzo di quell'attore e il contrasto con la recente uscita del film della Cortellesi, grande successo d'incassi, in cui fa un ruolo totalmente opposto. Secondo me la scelta di costruire, invece, un personaggio maschile che possa per una volta essere qualcosa che fa da esempio... Non si vuole dire con la serie che l'uomo è così, ma si vuole dire anche che ci possono essere dei modelli positivi, e che forse per tanti anni abbiamo vissuto con un modello machista dell'uomo, l'uomo che decide, l'uomo che comanda, l'uomo che non ha mai dubbi, l'uomo che non sa accettare che una donna gli dica di aver bisogno dei propri spazi, magari in un momento difficile. Manfredi, il personaggio di Valerio Mastandrea, è un uomo che sa reggere questo tipo di pressione... è una pressione che uomini e donne dovrebbero imparare a gestire. A me piace molto questa scelta di tirarlo fuori dal cliché dell'uomo dominatore, e portarlo in una zona di disponibilità e neutralità rispetto al personaggio di Antonia, permettendole di essere la vera protagonista della serie.



Lo scorrere del tempo e le pressioni in questo senso

Everyeye.it: C'è un'altra tematica o dinamica interessante da notare in Antonia, ovvero il fatto che la protagonista si ritrova a confrontarsi con il tema del tempo che scorre, e le relative pressioni in questo senso. Essendo che queste sono palesi e sembrano quasi ingombranti, si tratta di dinamiche con un valore più generazionale o anche universale?



Daniele Basilio: Io non la trovo una serie generazionale, se devo rispondere a caldo. A me Antonia sembra un contenuto che può piacere a una ragazzina di 16 anni che va al liceo, ed è una serie che verrà vissuta dall'audience probabilmente come qualcosa di prioritariamente rivolto al pubblico femminile. Penso che Antonia sia un prodotto che possono fruire bene sia ragazzi dai 16 anni in su o che frequentino l'università e oltre. Sicuramente vedo Antonia come un contenuto legato ai nostri tempi e maturo in questo senso, è giusto nel tempo in cui viviamo. È come se si trattasse di un frutto che se forse avessimo sviluppato 10 anni fa avrebbe fatto più fatica ad essere compreso, invece ora è come se si fosse trovata una sincronia tra il momento e l'opera.



Everyeye.it: Abbiamo sentito che state lavorando a un nuovo progetto in collaborazione con Rai, potresti anticiparci qualcosa?

Daniele Basilio: Quello che ti posso dire al momento, anche se a breve sarà possibile dire di più, è che anche in questo si parla di un progetto con una lunga genesi. Si tratta di un lavoro sviluppato insieme a Rai Fiction, e di un'opera ambientata a Milano, al cui centro troviamo un quartiere di periferia che si chiama Cutiotto, concentrandosi sulla musica, in particolare rap/trap che a nostro modo di vedere è il nuovo cantautorato italiano. Per noi la musica è abbastanza centrale in generale. In questo caso si tratta sicuramente di un qualcosa di generazionale, che si rivolge senz'altro a un pubblico giovane, ma che riguarda il tema del "tirarsi fuori" dalle periferie del mondo attraverso qualcosa in cui credi, uno sforzo comune, una passione... Tutte le volte in cui i ragazzi sono in difficoltà e hanno bisogno di qualcosa a cui aggrapparsi nella nostra serie si aggrappano alla musica. Si tratta di un progetto fortemente innovativo, secondo noi, e che vedrà coinvolta una star del mondo della musica rap e trap che al momento non possiamo anticipare.