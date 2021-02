Big Sky, la serie originale Disney+ Star: intervista a John Carroll Lynch

Il 23 febbraio ha debuttato in Italia Big Sky, direttamente sulla piattaforma Star di Disney+. Serie thriller scritta da David E. Kelley, basata sul romanzo del 2013 di C.J. Box intitolato The Highway, lo show affronta un misterioso rapimento su un'autostrada del Montana: Danielle e Grace, due ragazze, spariscono, costringendo la famiglia a cercare una soluzione. Il rapimento nasconde una verità oscura, che spingerà le ricerche della famiglia e della polizia a scoprire una tratta di schiave da smantellare quanto prima. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra anteprima di Big Sky.



John Carroll Lynch, che abbiamo avuto l'occasione di intervistare, interpreta Rick Legarski, un ufficiale di polizia del Montana con un passato avvolto nell'ombra e che ben presto si rivelerà essere un alleato di Ronald Pergman, il rapitore delle ragazze, nonché principale antagonista della vicenda raccontata dallo show. Per approfondire maggiormente le tematiche trattate, e soprattutto per andare alla scoperta del personaggio interpretato da John Carroll Lynch, abbiamo fatto un po' di domande all'attore americano.



Everyeye: Introduciamo un po' il tuo personaggio, quello che emerge dai primi cinque episodi dello show che abbiamo potuto vedere in anteprima. Quali sono le sue motivazioni, ma soprattutto perché fa quel che fa?



John Carroll Lynch: Big Sky, come sapete, è un thriller ed è basata sul romanzo The Highway di C. J. Box: lo show ha aggiunto altro materiale che è stato scritto proprio dallo stesso scrittore per l'occasione, tra cui il punto di vista di Jerrie, una delle vittime di Ronald. Aggiungo che ci troviamo in Montana e che siamo a ridosso di uno dei National Park. Essendo cresciuto in Colorado ho un amore sconfinato per la montagna e la scelgo sempre al posto della spiaggia, quindi essere in quell'ambiente mi ha permesso di trovarmi davvero a mio agio, camminare qui e lì liberamente. Il personaggio che interpreto è sicuramente complicato a livello caratteriale e non è proprio facile da collocare in un compartimento stagno: ha deciso che il mondo ha bisogno di aiuto, ma ha preso le scelte sbagliate e ha anche deciso di liberarlo dalle persone sbagliate. È decisamente una cattiva persona, ma va capito se l'audience lo considera tale: c'è da dire che la parte divertente degli show è il poter avere un feedback dal pubblico ogni settimana e vorrei capire in che modo verrà percepito nel corso delle puntate Rick.



Everyeye: Sicuramente è cattivo, ma al di là questi aspetti, qual è la sua reale motivazione? Se la prende con le donne perché è semplicemente misogino?

John Carroll Lynch: Per me è importante spiegare che come motivazione il dire che è "semplicemente cattivo" è troppo riduttivo: non sarebbe accurato e tanto meno rispettoso verso la scrittura del personaggio. Le persone che si ritrovano a ricoprire dei personaggi cattivi, ma come ho fatto anch'io, iniziano a ragionare sulla tristezza e sull'egoismo, andando a capire meglio come personificare la cattiveria, oltre a osservarne da fuori il comportamento. Dall'interno è un uomo molto misogino e anche votato al patriarcato. Il suo modo di esprimersi è torturare delle persone che si sentono emarginate. Ma come molte persone al mondo pensa di fare la cosa giusta per il mondo stesso, anche se chiaramente non è così.

Everyeye: Si lascia intendere che sarai capace di tutto, che dal tuo personaggio dobbiamo aspettarci anche delle azioni inaspettate. Come commenti questo aspetto?

John Carroll Lynch: Essere capaci di qualunque cosa significa, però, essere in grado anche di proteggere se stessi da scelte potenzialmente sbagliate. Dovremmo chiederci quanto lontano si saprà spingere Rick per proteggere se stesso. Non so se riusciremo a vedere qualcosa del genere nei prossimi episodi, ma parliamo di una persona molto egoista e che ha molti problemi, non penso sia un personaggio molto facile da capire. Prende la sua strada e ne è padrone fino alla fine, le conseguenze sono sicuramente particolari e da fuori si può notare che è cattivo. Questo è un personaggio che non calcola mai il danno provocato, c'è un senso nella sua psicologia e nella scrittura stessa, nei suoi sentimenti.

Penso che negli show televisivi o nei film vediamo tanti personaggi così, ma spesso c'è una sorta di disfunzione o una sociopatia alla base dei sentimenti, invece qui è diverso: il personaggio sa bene cosa sta facendo e sta continuando a farlo, il che significa essere andato oltre l'aspetto morale e aver preso delle decisioni. Poi ovviamente le persone avranno un punto di vista diverso, così come gli altri personaggi che avranno a che fare con lui, che ne avranno un'idea propria. Ovviamente l'aspetto folle è che il personaggio cerca di aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto, ma il modo in cui li aiuterò sarà diverso da quello che si aspettano.



Everyeye: Dopo aver letto il libro e anche lo script, c'è qualcosa che ti ha sorpreso particolarmente e che a prima vista ti ha colpito più di altro?

John Carroll Lynch: L'oscurità che c'è nel libro è sicuramente un aspetto che sorprende. Non c'è speranza nel libro. Alcuni show provano a esprimere gli stessi sentimenti, pensate ad esempio a True Detective, ma è difficile trovare uno show che sia in grado di affrontare una vicenda nello stesso modo, con lo stesso livello di oscurità. Allo stesso tempo, però, i romanzi devono essere in grado di offrire qualcosa di accattivante, che non sia noioso, quindi serve introdurre un dramma e anche un contrasto.

Pensiamo al rovescio della medaglia di Superman: lui non ha vulnerabilità e quindi non ha un dramma, perciò l'unico modo per avere un aspetto drammatico è aggiungergli una vulnerabilità ed è qui che nasce la kryptonite. Questo significa che senza il dramma non riuscirai mai ad avere qualcosa di dinamico e di interessante. Quando si crea uno show televisivo bisogna inserire qualcosa che sia in grado di aggiungere degli elementi che aggiungano rischio, danno e l'oscurità. Ma devi inserire anche la speranza, perché senza la luce non puoi avere l'oscurità: il contraddittorio è fondamentale in questi casi.



Everyeye: Quando lo show è stato realizzato eravamo davanti a problemi politici molto importanti che hanno coinvolto anche la polizia negli Stati Uniti. Avete tenuto conto di questi aspetti e di queste vicende nella rappresentazione della realtà? Essendo un poliziotto nello show come ti sei sentito?



John Carroll Lynch: Devi necessariamente tenere d'occhio la realtà, perché altrimenti non faremmo bene il nostro lavoro di attori. Non puoi essere completamente cieco dinanzi a ciò che succede nel mondo. Nei primi cinque episodi c'è una scena tra Rick Legarski e lo sceriffo Walter Tubb, interpretato da Patrick Gallagher, col quale mi sono trovato benissimo e mi sono divertito molto a lavorare: è davvero incredibile come attore. La scena parla molto delle difficoltà di lavoro della polizia e parla altrettanto bene di come lo show può gestire la tematica trattata e la relazione tra le persone e le forze dell'ordine, basandosi anche su quella che è stata la reazione di Lergaski ad alcuni eventi. A livello di società penso sia fondamentale capire che si creano delle circostanze nelle quali le persone, nello specifico i poliziotti, hanno delle responsabilità e il nostro compito è quello di evitare che si possa arrivare a dover prendere decisioni specifiche. Personalmente lavoro attivamente contro le problematiche odierne, ma come penso facciano tutti, perché non possiamo essere impermeabili a queste vicende. Sono un liberale progressista e sono un attore, e quando mi ritrovo ad ascoltare alcune cose nei film resto ovviamente sconvolto. Abbiamo un enorme backlog di terribili conversazioni che abbiamo fatto e dobbiamo imparare a gestirle in maniera onesta, il più possibile, affrontando le tematiche dinanzi alle quali ci troviamo in maniera accorta.