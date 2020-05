Bill Farmer arriva su Disney+: abbiamo intervistato il doppiatore di Pippo

Il prossimo 15 maggio arriverà su Disney+ la serie intitolata "Vita da cani con Bill Farmer" (It's a Dog's Life in originale), con protagonista il doppiatore ufficiale di Pippo e Pluto. La serie si concentrerà sulle storie e sul lavoro dei cani nella vita quotidiana, esaltandone le qualità e le peculiarità. Con uno stile molto documentaristico, la Disney Legend cambia prospettiva e per la prima volta passa dall'altro lato del microfono per mettersi davanti alla telecamera e raccontare il mondo animale, con un appuntamento settimanale, ogni venerdì per dieci settimane. Per andare a scoprire i contenuti della serie e soprattutto per indagare di più su quello che è il personaggio di Farmer abbiamo avuto l'opportunità di fargli qualche domanda.

Da Pippo ai cani e ritorno

La carriera di Bill Farmer come doppiatore inizia abbastanza presto, tutto grazie al mondo Disney. Dopo aver lavorato tanto sulla voce originale di Pinto Colvig, arriva a performare un perfetto "gawrsh", il verso più amato a oggi di Pippo. La vicinanza di Bill ai cani, insomma, è atavica, ma il dubbio sorge spontaneo, soprattutto adesso che ci presenta It's a Dog Life: quale passione tra le due nasce prima ce l'ha spiegato stesso lui.

La prima serie e i 25 anni di In Viaggio con Pippo

It's a Dog Life è una serie che si concentra tantissimo sui cani, mostra il loro lato non sempre noto, ma si sofferma moltissimo anche: l'obiettivo di Bill sembra essere quello di voler raccontare la magia che alberga nel cuore di chi decide di accogliere in casa un animale domestico, ma anche sulla grande passione che queste persone mettono in quello che fanno. Nella seconda puntata della serie, Bill si reca a casa di un ragazzo che sogna di diventare la voce di Pippo e si esercita proprio come Farmer fece da bambino ascoltando Colvig: un ricorso storico che non poteva non colpire il doppiatore.

Il 2020 per Bill Farmer può essere ricordato come un anno davvero importante sia per la sua prima serie televisiva, ma anche per i 25 anni di In Viaggio con Pippo, il suo film più importante da doppiatore, per il quale venne anche candidato a un Annie Awards come miglior doppiatore dell'anno.

Il futuro di Bill Farmer

E cogliendo la palla al balzo era impossibile non chiedere qualche dettaglio in più su una lavorazione che fu effettivamente travagliata:A Bill Farmer abbiamo posto una domanda che attanaglia un po' i fan di sempre della Disney, al pari di quale possa essere la differenza tra Paperoga e Pippo, saggiamente risolta da Giorgio Cavazzano in una recente intervista. Stavolta è toccata a quella differenza che intercorre tra Pluto e Pippo, due cani, ma completamente diversi tra di loro., di come i doppiatori stanno vivendo questo momento molto particolare, nel quale per qualcuno il lavoro sta andando avanti, mentre per altri si è dovuto fermare:

Vi assicuriamo che sentire Pippo dire "lagotto romagnolo" è stato davvero un evento raro e avremmo voluto registrare tutta l'intervista per farvi ascoltare anche i classici versi di Pippo, riprodotti con la naturalezza di chi da anni gli dà voce e vita.