Futurama: perché ha senso un revival dopo 10 anni

Ad una semplice occhiata superficiale, Futurama è probabilmente una delle serie animate più sensate da portare avanti nel 2023. Rispetto ad altri colossi del panorama è infatti più aperta a qualunque tipo di sperimentazione: ad esempio chi ci legge da tempo lo sa, non siamo i più negativi riguardo le recenti stagioni dei Simpson (come dimostrano i top e i flop de I Simpson 33), ma è evidente che quel giardino di stereotipi e argomenti su cui lavorare si sia inevitabilmente ridotto negli anni. O I Griffin, ormai legati a doppio filo a gag via via più nonsense che mancano spesso e volentieri il bersaglio; e non si possono dimenticare Bob's Burger o American Dad, che sono riusciti a trovare valvole di sfogo differenti e a rinnovarsi per quanto possibile, benché si tratti di un gioco impossibile da portare avanti all'infinito o ancora a lungo. Futurama invece ha dalla sua una base talmente duttile e ricca di potenziali spunti da apparire come una vena inesauribile.



Ribadiamo, ciò ad una semplice occhiata superficiale, in quanto la realtà ha dato risposte diametralmente opposte o quasi. Ogni tentativo di riportare in vita la serie cult di Matt Groening, sebbene non raggiungendo mai livelli di mediocrità insoddisfacenti, ci ha d'altronde consegnato una qualità che non ha mai eguagliato i fasti del passato. Quindi perché riprovarci ora dopo 10 anni (qui vi rimandiamo alla nostra anteprima di Futurama 11)? Abbiamo avuto il piacere di discuterne con Claudia Katz, storica produttrice della serie fin dal suo esordio nel 1999.



Tornare dopo 10 anni...

Everyeye.it: Era il momento giusto per riportare in vita Futurama? E perché?

Claudia Katz: Il tempismo per questo ritorno di Futurama ci è sembrato perfetto. Lo show non è mai stato così tanto in pausa senza contenuti inediti e gli ultimi 10 anni hanno fatto sì che i nostri fan irriducibili diventassero affamati per nuovi episodi. Oltre al fatto che le repliche trasmesse ci hanno addirittura portato nuovi fan. Insomma, la tempistica non poteva essere migliore perché siamo stati via abbastanza a lungo affinché le persone sentissero la nostra mancanza, senza però che ci dimenticassero.

Everyeye.it: Quali sono state le ispirazioni maggiori per questo revival?

Claudia Katz: Gli ultimi 10 anni sono stati particolarmente movimentati in termini di cultura, politica, tecnologia e tanti altri aspetti. E nonostante non siamo mai stati dipendenti da argomenti di attualità, una tale mole di eventi potrebbe consegnarci ispirazioni e stimoli per altre 10 stagioni. Ad esempio la premiere di questo revival è chiaramente una nostra risposta all'ascesa dei servizi di streaming e soprattutto al binge-watching. Ma non mancheranno puntate che esploreranno l'ubiquità dei conglomerati mondiali, dei bitcoin, il fenomeno degli NFT, la cancel culture e naturalmente il Covid.



Speranze e obiettivi del revival

Everyeye.it: È stato complicato tornare dopo 10 anni alle atmosfere, all'umorismo ed in generale alla mentalità peculiare di uno show tanto amato?

Claudia Katz: Ecco, diciamo che siamo stati incredibilmente fortunati nel poter riabbracciare il nostro cast di doppiatori, oltre alla maggior parte degli sceneggiatori e degli animatori. Insomma, da questo punto di vista il ritorno è stato quanto più scorrevole e naturale possibile. Ma non basta, dal momento in cui abbiamo saputo che Futurama sarebbe tornato sugli schermi ci siamo posti una sfida, ovvero di proporre nuove puntate che siano alla pari o persino migliori rispetto al passato.

Everyeye.it: La versione del futuro di Futurama è cambiata in questi 10 anni? O è rimasta la stessa?

Claudia Katz: Noi siamo fermamente convinti che parte del fascino e dell'affidabilità di Futurama sia radicato nell'ironia onnipresente che non molto sia cambiato alla fine dei conti in 1000 anni. Ed è di conseguenza un futuro malleabile e continuamente pronto ad adattarsi ai tempi che corrono, poiché da sempre i nostri personaggi fronteggiano le stesse sfide e le stesse problematiche che affrontiamo noi ma con un leggero twist futuristico.



Eveyeye.it: Cosa possiamo aspettarci d'ora in poi da Futurama? Forse elementi nuovi o qualche new entry nel cast?

Claudia Katz: Per adesso ci siamo concentrati più che altro sull'evoluzione di alcune relazioni. Fry e Leela ad esempio ora sono una vera coppia e ciò può risultare difficile da accettare per alcuni membri del gruppo, in particolare Bender. Amy e Kif accoglieranno tre loro figli e l'essere genitori porterà di certo molte complicazioni. E abbiamo cercato di riportare quanti più personaggi classici possibile, come i vermi da Un parassita perduto o il preferito di chiunque durante le vacanze natalizie, Babbo Nasale.