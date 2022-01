Grey's Anatomy: intervista a Richard Flood, l'attore di Cormac Hayes

Disney+ fa un colpaccio e si aggiudica integralmente il medical drama Grey's Anatomy (per altre serie imperdibili consultate il catalogo di Disney+ di gennaio), arrivato alla sua diciottesima stagione in quindici anni di attività, capitanato dallo strapotere assoluto dalla creatrice Shonda Rhimes. La storia va avanti, i personaggi si susseguono e anche il Covid è entrato a far parte della narrazione della serie tv, che il 5 gennaio torna sulla piattaforma con i suoi nuovi episodi. A prendere sempre più spazio nel racconto e nel cuore della star della serie Meredith Grey, ancora interpretata da Ellen Pompeo, è il personaggio del dottor Cormac Hayes che vede l'attore Richard Flood vestire i panni del possibile futuro interesse amoroso della protagonista.



Le responsabilità della serialità

"Sicuramente questa connessione tra i due personaggi mi fa sentire completamente immerso dello show dopo le tre stagioni a cui ho preso parte." commenta Flood la relazione tra Colman Hayes e Meredith Grey, ma rimanendo sul vago non potendo rivelare troppo sullo sviluppo del rapporto tra i due personaggi "Quello che cerco di fare è di interpretare il personaggio al meglio delle mie possibilità cercando di arrivare così alla gente. È uno show davvero grande e sono contento di fare parte di questo team.".

Un'entrata in campo seriale con Grey's Anathomy che non può che far sentire una certa responsabilità e pressione: "Non puoi fare altro che fidarti degli sceneggiatori e girare le scene al meglio. Fortunatamente le persone fino ad ora si sono dimostrate molto gentili e generose e questo rende il far parte dello show una bellissima esperienza.".



Sicuramente una serie che va avanti da tutti questi anni deve avere nel cassetto il segreto del successo, soprattutto visto l'amore che continua a ricevere dagli appassionati. "Credo che il motivo sia perché parla di noi, delle persone e delle esperienze umane" dà la sua visione Flood "Sono personaggi che lavorano tutto il giorno al loro massimo e lo fanno dividendosi tra la vita e la morte e questo non può che avere ovviamente delle ripercussioni anche nella loro vita quotidiana.

Ma le relazioni che hanno tra di loro e le esperienze che condividono sono profondamente umane e quello che la gente vede è proprio questo doppio aspetto privato e professionale con cui riescono ad entrare in collegamento.". E quale impatto umano e professionale più grande poteva esserci se non l'arrivo di una pandemia mondiale? Il cast di Grey's Anatomy ha girato la sua nuova stagione proprio durante questo momento di allerta, incentrando inoltre la narrazione sul virus che ha messo in ginocchio l'intero mondo e integrandolo alle storie dei personaggi della serie. "La stagione incentrata sul Covid è stata difficile da affrontare." racconta l'attore "Fortunatamente la produzione dello show funziona talmente bene da averci permesso di poter girare durante il periodo di pandemia. E la domanda che si sono fatti tutti prima di girare era proprio: dobbiamo incentrare la storia sul Covid oppure no, così da donare un po' di respiro agli spettatori dalla vita di tutti i giorni? Ma essendo Grey's Anatomy il più grande medical drama mai realizzato e essendo questa la più grande crisi per la salute capitata negli ultimi anni avevamo la responsabilità di portarla sullo schermo e di umanizzare una storia che sentiamo riportata costantemente dai notiziari. È stata la decisione giusta parlarne, anche se profondamente difficile anche nella realizzazione.".



Cormac Hayes tra professionalità e pregi

Oltre alla pandemia da Covid, Richard Flood col suo personaggio ha dovuto scavare anche nella personalità del suo Cormac Hayes e nel rapporto che si crea tra quest'ultimo e il figlio adolescente: "Trovo interessante come gli sceneggiatori abbiano portato sullo schermo il loro legame. Cormac è un padre single dopo una pandemia mondiale: non è certo una posizione facile. Gli adolescenti già sono difficili di per sé, quando si tratta dei tuoi figli è una vera sfida e mi piacerebbe che questo aspetto famigliare della vita del mio personaggio venisse scavato ancora di più".

Un po' come l'analisi che l'attore stesso fa del suo personaggio: "Sicuramente la cosa che più mi piace di lui è che è un bravo dottore! È coraggioso nel suo lavoro, si prende dei rischi per il bene dei suoi pazienti. Nella vita privata però ha difficoltà nel lasciarsi il passato alle spalle e andare avanti. Deve trovare un modo per riuscirci, altrimenti vivrà sempre nel dolore. Spero che troverà un po' di felicità ad un certo punto.". Ma se gli si chiede se possa avere qualcosa in comune con il dottor Hayes risponde: "Non molto! Probabilmente lui riesce a tenere tutto molto più sotto controllo, oltre ad essere più saggio.".



L'Italia secondo Richard Flood



Arrivati alla diciottesima stagione diè indubbio porsi delle domande sulla sua fine viste anche le dichiarazioni di Ellen Pompeo sul futuro della serie

Ma mentre Richard Flood ricorda il suo primo giorno di set ("Ovviamente ero nervoso, ma Kevin McKidd che nella serie interpreta il personaggio del dottor Own Hunt e che quel giorno era il regista mi ha messo subito a mio agio. In fondo tra irlandesi e scozzesi c'è una certa affinità.") è impossibile non domandargli quale potrebbe essere la strada che intraprenderà lo show. Risponde l'attore: "Capisco le dichiarazioni di Ellen, fa parte di questa serie da davvero tantissimo tempo, ma non so cosa deciderà di fare. E non abbiamo nemmeno pensato molto al futuro della serie, al momento ci siamo concentrati totalmente su quest'ultima stagione e quello che posso dire è che il mio personaggio dovrà prendere delle decisioni molto importanti.".



Prima di chiudere, però, non ci si può esimere dal domandare all'attore qual è il suo rapporto con l'Italia, visto che dal 2016 è sposato con l'attrice italiana Gabriella Pession, conosciuta sul set della serie Crossing Lines: "L'Italia "è nel mio cuore" (pronuncia in italiano). La adoro, ci passo diverso tempo durante l'anno e spero di poterci tornare presto, sia per viverla o per lavorarci. Mi piace veramente in tutto: per il modo di vivere, le persone, i modi di fare, la cultura. L'Italia ha un posto davvero importante dentro di me, mi sento come a casa. Gabriella mi dice sempre che probabilmente, in una vita precedente, ero italiano.".