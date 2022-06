Hawkeye, David Mack ci parla della sua Echo e del futuro del MCU

Come vi raccontavamo nei giorni scorsi nel first look di Ms Marvel, le sensazioni sul nuovo progetto seriale MCU sono più che positive. Il percorso intrapreso dal Marvel Cinematic Universe e da Kevin Feige in questa Fase 4 sembra convincere a metà ma sono proprio le produzioni meno attese a sorprendere maggiormente. Una di queste è stata di certo la serie dedicata ad Occhio di Falco (leggi la nostra recensione di Hawkeye) che ha spiazzato tutti per i suoi toni leggeri e una componente action di ottimo livello. Proprio in quest'ultimo prodotto Marvel è stato introdotto uno dei personaggi meno conosciuti dell'universo dei comics ma non meno interessante di altri già visti sul grande e piccolo schermo in passato. Stiamo parlando di Maya Lopez, nota anche come Echo.



Sappiamo già che i Marvel Studios stanno lavorando ad uno show stand-alone sul personaggio (qui la prima immagine ufficiale della serie Echo) e la curiosità non è poca, specie in relazione a quanto - in verità poco - visto in Hawkeye. Echo nasce dalla penna di David Mack e debutta nel 1999 sulle pagine di Daredevil (vol. 2) n.9. In occasione di EtnaComics 2022 abbiamo avuto l'opportunità di fare due chiacchiere proprio con Mack, scrittore e disegnatore noto in Marvel per i suoi lavori su Daredevil e sulle copertine di Alias (la serie a fumetti con Jessica Jones).



Echo, Alaqua Cox e i nuovi show

Everyeye.it: Ciao David, grazie per il tuo tempo! Prima di tutto, come stai?

David Mack: Ciao. Tutto bene, grazie! Essere in Italia è sempre un piacere.



Everyeye.it: La prima domanda è semplicissima: sei emozionato per il progetto dedicato ad Echo?

David Mack: Sì, certo che lo sono! Credo che le riprese siano in corso proprio mentre noi stiamo parlando. Davvero, non vedo l'ora!



Everyeye.it: E come vedi Alaqua Cox nel ruolo? Ti ricorda la tua Maya Lopez? Com'è vedere una propria creazione prendere vita in un live-action?

David Mack: Beh sì, sono rimasto davvero impressionato da Alaqua quando l'ho vista recitare. Impersona Echo davvero bene, merito anche degli sceneggiatori e dei registi che hanno fatto un ottimo lavoro in Hawkeye. Questo personaggio e la sua storia non sono facili da mettere in scena. Sono curioso di vedere cosa ci riserveranno in futuro.

Everyeye.it: In Hawkeye abbiamo visto un approccio parzialmente diverso al personaggio. Al momento non è presente Daredevil nella sua vita e sappiamo quanto egli sia importante. Ciò può essere un vantaggio per lo sviluppo di Maya nel Marvel Cinematic Universe?

David Mack: Chissà, sicuramente sarà interessante ma allo stesso tempo non semplice. Certo, originariamente Echo incrocia il percorso di Daredevil, come sai, ma è stato fantastico poter almeno vedere in Hawkeye Wilson Fisk, lui è fondamentale. Mi piacerebbe vedere nuovamente Vincent D'Onofrio in questi panni e sarebbe grandioso poter avere anche un'interazione con Charlie Cox in futuro.



Everyeye.it: A proposito di Daredevil: quali sono le tue aspettative per il nuovo show?

David Mack: Anzitutto sono davvero felice per Charlie Cox, lui adora interpretare quel personaggio. Ammetto che non me l'aspettavo ed è stata una sorpresa. Dopo Spiderman: No Way Home sono impaziente e attendo di capire come agiranno sul personaggio ma sono sicuro che, come ha già fatto vedere, Charlie sarà un ottimo Daredevil.



I lavori con Marvel e le opere preferite

Everyeye.it: Queste sono domande da fan: a prescindere dal lavoro nella scrittura e nel disegno, qual è il supereroe che preferisci? Nei comics ma anche sul grande schermo.

David Mack: Sai, quando ero un ragazzino mi piaceva davvero molto Spider-Man. Ma uno dei primi fumetti fu Daredevil, che poi è diventato il mio primo lavoro in Marvel Comics. Ho amato scrivere quella storia e da lì ho persino iniziato a rileggere le sue basi, specialmente il ciclo di Frank Miller. Sento di avere una speciale connessione personale con Matt Murdock.



Everyeye.it: E circa le opere per cinema e tv tratte da fumetti Marvel, sappiamo che molti tuoi colleghi, al contrario tuo, non vogliono avere a che fare con le trasposizioni. Quali sono i titoli che hai maggiormente apprezzato?

David Mack: Dai, qui la risposta è facile (ride, ndr.)! Certamente la serie su Jessica Jones. Oltre al lavoro su Alias, ho collaborato come illustratore alla realizzazione dei titoli di testa per quel progetto e sono anche stati candidati agli Emmy nel 2016. È stato divertente e credo che il risultato finale riesca ad evocare le atmosfere della serie. Però ovviamente ho amato Daredevil e ho avuto pure il piacere di stare sul set durante le riprese del nono episodio. È stato straordinario vedere Matt e Wilson Fisk nella stessa stanza, era la scena del loro incontro ambientata nella galleria d'arte. Io ero dall'altra parte della stanza, guardavo tutto sullo schermo e ascoltavo tramite gli auricolari. Un ricordo incredibile per me.

Everyeye.it: Ed invece, parlando di lungometraggi?

David Mack: Il mio film Marvel preferito è senza dubbio Captain America: The Winter Soldier. Mi piace perché è quasi come un vecchio spy-movie degli anni Settanta, o giù di lì. E poi ho lavorato anche a quel titolo, alla sequenza dei titoli di coda che però è molto diversa da ciò che ho fatto con Jessica Jones. Ero felicissimo ed è stata un'esperienza che ricordo con piacere.



Everyeye.it: Tutto il tuo lavoro sul diavolo di Hell's Kitchen è straordinario. Ti vedremo in futuro nuovamente sul personaggio? Ti piacerebbe?

David Mack: Grazie, davvero. Certo, mi piacerebbe moltissimo. Iniziare in Marvel con Daredevil ed Echo è stato bellissimo, mettere qualcosa di mio nella storia di un personaggio con un background così è stata una vera sfida ma ho amato farlo. Così come ritornare con Brian Michael Bendis per le cover de Gli ultimi giorni. Di recente ho realizzato la cover di primo numero della nuova serie ma sì, mi piacerebbe affrontare nuovamente il personaggio, magari scrivere e sperimentare qualcosa di nuovo. Lo spero proprio, ho quzlche delle idea in mente.



Everyeye.it: Di nuovo grazie mille per il tuo tempo e buona fortuna per i progetti futuri.

David Mack: È stato un piacere! Grazie a voi!