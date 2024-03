L'importanza del cast giapponese in Shogun

È arrivata su Disney+ un serie destinata a sorprendere, pronta ad attrarre su di sé gli elogi della critica e il favore del pubblico. Vi dicevamo infatti che Shogun è la serie definitiva sui samurai. Un'opera maestosa e stratificata, una serie sui samurai che non si affida unicamente ai fendenti delle katana, che sviscera dall'interno un sistema di tradizioni controverse, che narra due culture che collidono e si spogliano credendosi incompatibili ma riscoprendosi uguali in amore e in ambizione. Shogun, nuovo prodotto targato FX, è il frutto di uno stupefacente lavoro di ricerca e di cura dei dettagli, di una feconda collaborazione tra i componenti della crew che hanno partecipato al progetto, di un'opera di adattamento che è riuscita a trovare la propria unicità nonostante il precedente illustre.



Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a una roundtable dedicata a Shogun e di scambiare qualche parola con gli showrunner della serie Rachel Kondo e Justin Marks, e le loro dichiarazioni ci hanno confermato quanto Shogun sia il risultato di di una speciale alchimia e di una forte volontà di creare qualcosa di inedito.



L'importanza di arrivare secondi

Per far ciò, gli ideatori hanno dovuto inevitabilmente confrontarsi con l'ingombrante versione televisiva del 1980, primo adattamento del romanzo di James Clavell a cui Kondo e Marks hanno guardato per cercare di creare qualcosa di differente.

"Ci sono due differenze principali: una di queste è che oggi non possiamo contare sul fattore novità, oggi tutti nel mondo familiarizzano e conoscono la cultura giapponese, viviamo in una cultura molto più internazionale rispetto ad allora. L'altra grande differenza è che la nostra serie è stata prodotta e recitata in giapponese. E che la possibilità di sottotitolare ciò che i personaggi dicono e di poter raccontare la storia da una varietà di punti di vista ci ha permesso di dar vita ad una serie che può dire qualcosa in più rispetto a ciò che eravamo capaci di raccontare cinquant'anni fa".



E ancora, riflettendo sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi metodi di produzione, gli showrunner hanno trovato un ulteriore senso, un'ulteriore motivazione al nuovo adattamento in quello che è il punto forte dell'aspetto visivo di Shogun, l'accuratezza nella ricostruzione del periodo storico. "La chance di avvicinarci ancor di più, di restituire un senso di autenticità, è stata la ragione primaria per cui abbiamo prodotto la serie. Pensavamo a cosa avremmo potuto fare oggi portando una crew giapponese a lavorare con noi, a cosa avremmo realizzato lavorando con quel tipo di consulenti con cui non eravamo mai riusciti a collaborare. Consulenti sui movimenti, veri e propri maestri dei gesti. Nonostante gli attori della serie abbiano lavorato per tanto tempo nel cinema giapponese, c'era comunque bisogno di qualcuno che li guidasse sulla maniera corretta di muoversi nel 1600. Consulenti di trucco e parrucco specializzati nel costruire un sistema di parrucche che potesse essere indossato in fretta. Figure fondamentali, dato che noi non possedevamo la conoscenza adatta per riuscirci da soli". Figure che gli showrunner dicono richieste esplicitamente da Hiroyuki Sanada, che oltre ad essere una delle star della serie è anche uno dei produttori, vero e proprio collante tra due dimensioni cinematografiche, decisivo nella scelta dei consulenti, conosciuti nel circuito produttivo giapponese. E infatti proprio Hiroyuki Sanada ha dettato molte condizioni per partecipare a Shogun.



In merito all'eredità e al peso del libro nelle loro scelte Rachel Kondo e Justin Marks hanno fatto trasparire tutta la loro volontà di rispettare il materiale d'origine. "Nel romanzo tutto ti viene mostrato non solo attraverso la prospettiva occidentale di John Blackthorne, ma anche da quelle di Mariko e di Lord Toranaga, tutte rappresentate in egual misura. Quindi è diventata per noi una responsabilità quella di ritornare e di rifarci al libro, di essergli fedeli".



Adattare e rinnovare

Una fedeltà come obbiettivo prioritario che è comunque stata accompagnata dalla forte volontà di creare qualcosa di peculiare, dalla visione unica.



"Siamo arrivati di fronte a questa serie con la volontà, da parte di tutti, di fare qualcosa di differente, ma anche con la semplice idea di raccontare una buona storia. Come audience, quello che cerchiamo, quello che vogliamo è che ci mostrino qualcosa che non abbiamo mai visto prima. Come spettatori siamo abbastanza intelligenti da capire quando qualcuno ci sta proponendo qualcosa che è solo una versione riciclata di ciò che abbiamo visto in precedenza. Con Shogun noi stavamo dando vita al secondo adattamento di un libro molto popolare, quindi penso che molto del nostro lavoro si è concentrato sul tentativo di fare qualcosa che, nonostante fosse un adattamento, sviluppasse una serie di principi diversi".



Nell'attingere al lavoro di James Clavell gli autori hanno presto dovuto fare i conti con un ostacolo non da poco che una trasposizione che si propone di ambire alla massima autenticità non può aggirare: la lingua. Nel corso dell'intervista è Rachel Kondo ad esporre le sfide che la scrittura della serie ha dovuto affrontare. "Inizialmente, durante la produzione, abbiamo pensato che sarebbe stato veramente difficile includere così tante scene che si prendevano il tempo e l'impegno di tradurre più e più volte, ma Justin ha avuto la saggezza di appoggiarsi e spingere forte su questo elemento e di capire che questo è ciò di cui l'intera storia parla. Non solo l'atto di tradurre le lingue, ma anche di tradurre la cultura, tradurre il passato al presente, il maschile al femminile... è complesso".



Justin Marks ha continuato spiegando il processo che ha portato i due autori a visualizzare il nucleo portante di Shogun. "Volevamo chiedere a noi stessi se fosse possibile drammatizzare questo elemento (il problema della traduzione) e volevamo capire come farlo. La risposta è arrivata dal punto di vista, dal vedere in scena un traduttore di cui non ci si può fidare ciecamente, che si tratti di Padre Martin Alvito, nella seconda puntata, o di Mariko in quanto traduttrice in conflitto. Quello che riguarda cosa Mariko decide di tradurre è tanto importante quanto ciò che l'altra parte ha intenzione di comunicare. Eravamo veramente molto eccitati all'idea di sfruttare queste potenzialità drammaturgiche".



Interrogati poi sui motivi che li hanno portati a prendere parte ad una produzione tanto ambiziosa, a considerare l'idea di sviluppare un nuovo adattamento del libro di Clavell, gli showrunner hanno ancora una volta evidenziato la centralità della cultura nel loro discorso, dei loro legami con essa, dei diversi modi di approcciarsi a Shogun in base al loro patrimonio identitario. È stata Rachel Kondo ad intervenire per prima. "Personalmente, avevo un interesse naturale verso questa storia perché ho origini giapponesi. È stata più una chiamata, un campanello per me perché ho pensato che sarei stata la persona perfetta per aiutare a raccontare questa storia, ma in realtà essere nippo-americana è un'esperienza completamente differente dall'essere giapponese. Ma a prescindere credo che, al di là della mia storia personale, il libro e la serie siano iconici ed è eccitante, anche a livello umano, rivisitare, conoscere in profondità questa cultura attraverso la serie".



Un aspetto che Justin Marks ha commentato a conclusione della roundtable facendo riferimento alle loro speranze circa l'accoglienza e gli effetti di Shogun su chi può sentirsi maggiormente coinvolto e riscoprire il proprio legame con le culture rappresentate. "Spero che l'impatto della serie sugli spettatori, che si tratti di un'audience nippo-americana, americana, europea, possa portarli ad alimentare, dentro di loro, la medesima curiosità e a condividere la voglia di avvicinarsi a una parte fondamentale della loro identità, perché penso che sia divertente celebrare questi dettagli e siamo davvero orgogliosi che lo show sia riuscito a farlo".