La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni su Disney+: Tony Hale si racconta

Chi ha familiarità con La misteriosa accademia per giovani geni di Trenton Lee Stewart sa quanto possa essere complicato interpretare un doppio ruolo bizzarro come quello di Mr. Benedict e il suo fratello gemello Mr. Curtain: è complesso dare vita a personaggi così sfaccettati, ricchi di motivazioni e una curiosa backstory, nonché ricolmi di tratti particolari e incarnanti perfettamente delle follie in un certo senso opposte. Ed è proprio per questo che la scelta di Disney di affidare un'interpretazione talmente delicata ad uno straordinario veterano come Tony Hale ci è sempre parsa a dir poco geniale.



Da Arrested Development fino a Veep, passando per Forky fino ad Archibald su Netflix nel campo del doppiaggio; insomma, quando si tratta di ruoli eccentrici o prodotti dedicati ad un pubblico più giovane, Tony Hale è una certezza ed è stato un piacere immenso poter parlare di questo e tanto altro con lui. Prima di proseguire nella lettura, non dimenticate la nostra recensione de La misteriosa accademia dei giovani geni e non perdete le uscite Disney+ di ottobre 2022, tra le quali potete anche trovare la seconda stagione dello .



Personaggi da scoprire

In effetti il primissimo argomento toccato - la nostra curiosità era davvero impellente - è stato proprio il come un professionista del suo calibro si approccia a ruoli simili e se la sua carriera è stata persino in un certo senso d'aiuto. "Diciamo che come per Buster o Gary - i personaggi da lui interpretati rispettivamente in Arrested Development e Veep - ho bisogno di trovare qualcosa, un aspetto, un dettaglio dentro di me che risuoni con questi personaggi. In sostanza ho bisogno di trovare un terreno comune tra me e loro, altrimenti sto solo recitando l'idea di quel personaggio. O perlomeno per me funziona così, è il mio processo e la parte più entusiasmante è proprio scoprire parti di me in ognuno di loro, nonostante in questo casi si tratti di due fratelli molto diversi", ha risposto Hale.

Un processo, come lui stesso lo ha definito, estremamente affascinante e ormai riconosciuto in pieno dall'attore proprio grazie alla sua distinta carriera, costellata di tanti personaggi singolari. Su questo argomento, però, ci teniamo ad aggiungere una curiosità: quando gli è stato chiesto quale tra i due fratelli ha preferito interpretare, Hale non si è sbilanciato è ha sottolineato che, ai suoi occhi, l'unicità sia sia di Mr. Benedict che di Mr. Curtain. Ma noi possiamo giurare di aver sentito nella sua voce e nelle sue genuine risate una leggera preferenza verso il gemello sarcastico e manipolatore, e e.



L'altro grande tema che ha dominato l'intervista è stata invece l'esperienza di lavorare con un cast particolarmente giovane: "Sul set siamo riusciti a trovare un'alchimia tanto insperata vista la situazione quanto elettrizzante. D'altronde per questi ragazzi non provo altro che il massimo rispetto. Ogni tanto dopo 25 anni di carriera ci sono momenti in cui la magia che è al centro della recitazione sembra svanire un po' e vederli entusiasti scena dopo scena è stato un promemoria emozionante, sono stati fantastici". Anche queste sono belle storie da sentire e raccontare e, come La misteriosa accademia dei giovani geni, incentrate sulle persone e la loro forza interiore, senza superpoteri o altro.