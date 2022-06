Prime Time: la miniserie Xiaomi con Vincenzo de Caro e Miriam Galanti

È sempre affascinante quando il cinema o la serialità trovano nuovi linguaggi, metodi inediti di raccontare le proprie storie, anche se i cambiamenti assumono forme bizzarre o in fondo pongono solo variazioni marginali. Non importa la casistica, rimane a prescindere un momento unico e osservarne le ramificazioni o le possibili conseguenze è imprescindibile. Certo, creare contenuti con uno smartphone non è qualcosa di radicalmente mai visto, già Soderbergh anni fa ha girato interi film con un iPhone - l'inquietante Unsane con Claire Foy in primis.



Xiaomi Studios, però, sembra averne fatto la propria missione, per abbattere qualunque pregiudizio sulla dignità di un mezzo del genere, e la miniserie Prime Time, disponibile interamente sui canali YouTube del colosso cinese, ne è la prova. Girata infatti esclusivamente con l'ultima famiglia di smartphone Xiaomi (a tal proposito vi rimandiamo alla nostra recensione di Xiaomi 12), Prime Time racchiude storie autonome collegate dal fil rouge del messaggio in bottiglia, quasi un pretesto per farci riflettere su come impieghiamo il nostro tempo e a cosa diamo il giusto valore o meno. Una miniserie in cui vi è anche una porzione di Italia, poiché il terzo episodio - intitolato Cinema Aurora - è ambientato nel nostro Bel Paese e abbiamo avuto la gradita opportunità di parlarne con il regista Vincenzo De Caro e la protagonista Miriam Galanti.



Che cos'è Prime Time?

Everyeye,it: Innanzitutto come state, visti anche gli ultimi due anni non proprio facilissimi?

Vincenzo: Domanda difficile. Diciamo che, almeno in relazione al nostro settore lavorativo, posso dire bene, perché rimane un periodo di ripresa per tantissime attività. Perlomeno da questo punto di vista posso dire con ottimismo che va bene.

Miriam: Io invece parlo di cose meno profonde e mi limito a dire che ho ancora dei postumi non piacevolissimi dal mio ultimo viaggio (ride fragorosamente ndr.). Ma per il resto fortunatamente bene!

Everyeye.it: Con vostre parole, che cos'è Prime Time?

Vincenzo: Io l'ho trovato un progetto dal grande tempismo. Mai come in questi anni ci si tormenta un po' sulla valorizzazione del proprio tempo, su come spenderlo e la pandemia ci ha fatto riflettere su questa cosa in maniera ossessiva, oserei dire. Quindi grande tempismo ed anche importanza, secondo me, perché siamo passati forse con l'epoca dei social ad un momento di forte egoismo, che da un lato può anche essere sano ma malsano dall'altro. È importante concentrarsi su sé stessi ed il tempo di valore diventa automaticamente il tempo che dedichiamo solo ed esclusivamente a noi.



Il nostro episodio invece ci insegna che bisogna al contempo ricominciare a guardarsi intorno e, in questo caso specifico, a ricollegarsi con la famiglia, serve trovare il giusto equilibrio. E allora Prime Time può essere tante cose, come il percorso della nostra protagonista che passa dalla sua carriera lavorativa - perché lei è convinta che sia quello il suo tempo di valore - fino a comprendere tramite un evento drammatico che in realtà la soluzione era un po' più in là. Non credo proprio sia un caso che una storia e un progetto del genere siano stati partoriti in questo momento.

Miriam: Come non essere d'accordo col regista! Cioè è vero che siamo in una società che porta a focalizzarti su te stesso in un modo diverso da prima, in una maniera ego-riferita con la centralità del sé sopra ogni cosa. Ed è qualcosa di paradossalmente disgregante con te stesso, che non ti consente di avere una vera connessione con te e con il mondo che ti circonda. Prime Time è un ritorno alle origini che ognuno di noi dovrebbe compiere, per poi capire se è quello che vogliamo o se è solo un passaggio intermedio per andare oltre. Se non conosci le reali alternative, se non conosci te stesso o le tue radici, non puoi sapere cosa vuoi davvero.



La sfida di girare con uno smartphone

Everyeye.it: Com'è stata l'esperienza di girare e di riflesso anche recitare con uno smartphone?

Vincenzo: È stata una sfida intrigante, anche se ammetto che per me non è stata un'esperienza nuova, è da un paio d'anni che con Xiaomi ci lanciamo in avventure del genere, ma il corto è stata sicuramente la più importante e ambiziosa. Noi lo troviamo divertentissimo perché sì, ci si adatta al mezzo, eppure dopo un po' non ci pensi neanche più di tanto. Cioè magari già solo 5-6 anni fa il discorso poteva essere diverso e ci si sentiva molto limitati, ma ora si hanno in pratica 200 grammi di macchina da presa in mano che si può posizionare ovunque, la possiamo far muovere come ci pare e piace ed è a tutti gli effetti divertente sperimentare nuove soluzioni.

A parità di mezzi, con uno smartphone possiamo realizzare cose che non potremmo con una macchina da presa. È diventata anche una sfida personale dimostrare che con un telefono di oggi si possono realizzare delle riprese di alta qualità.

Miriam: Io invece non ho minimamente avvertito la differenza e il merito non può che essere di Vincenzo e di tutta la crew. Nel momento in cui recito ed intorno e davanti a me ho una troupe assolutamente cinematografica per me non cambia nulla, mi sento a mio agio. Hanno fatto un lavoro di fino maniacale su qualsiasi inquadratura, luce e tempistica, quindi neanche ci pensavo di star recitando davanti ad uno smartphone e non una macchina da presa.



Everyeye.it: Quali sono state le ispirazioni principali per il corto?

Vincenzo: Sicuramente l'ispirazione è stata una in particolare: Nuovo Cinema Paradiso, in termini di un punto di riferimento per cercare di far trapelare un po' di quella magia di cui ovviamente Tornatore era un maestro totale. Mi viene un certo timore anche solo a menzionarlo, perché il paragone è gigantesco e irraggiungibile, quindi un'ispirazione da prendere con le pinze, ecco.



L'arte del cortometraggio

Everyeye.it: Nel girare un corto, come si fa a decidere cosa tagliare e cosa no? Come si condensa così tanto in così poco?

Vincenzo: Accademicamente ti rispondo che la chiave è la preparazione, racchiudere certi concetti non è semplice. Se posso fare una riflessione, credo che oggi siamo molto fortunati perché lo spettatore, cui va data a prescindere molta fiducia, è abituato alla velocità e a comprendere messaggi in maniera rapida - a tratti forse un po' troppo rapida. Di base ci sono delle rinunce, uno si concentra tantissimo sui personaggi e di conseguenza il racconto prende forma e passa al 100% da loro.



Vengono omesse altre cose, seppur a malincuore, seppur arricchirebbero il racconto da molti punti di vista - dal contesto ai personaggi secondari. Si fa un lavoro di concentrazione su cosa effettivamente serve a far sì che la storia si capisca, in maniera purtroppo molto cinica. È un riassumere senza omettere i passaggi fondamentali, poi la palla passa inevitabilmente alla bravura degli attori.

Miriam: C'è sempre una componente di magia. La mia paura più grande era di essere in overacting, proprio per una questione di tempistiche, di tempi ristretti. Avevo molto timore di andare in quella direzione, chiaramente sbagliata, che non mi trasmette mai un senso di verità o empatia. Allo stesso tempo non volevo neanche essere piatta, proprio perché nel giro di due inquadrature devi raccontare una storia intera. Sono quelle piccole cose che se non vengono descritte nel modo giusto possono risultare dissonanti. Personalmente mi sono tanto fidata di Vincenzo, che non è qualcosa di scontato perché si tratta di fiducia, di un'alchimia che si può creare come può non sorgere mai. Per fortuna abbiamo parlato molto prima di iniziare, un aspetto fondamentale, ma anche sul set mi ha molto stupita in positivo per attenzione ai dettagli e sensibilità.



Vincenzo: Inoltre mi piacerebbe aggiungere che raccontare quanto sia meraviglioso il cinema come luogo fisico è stata presa come una responsabilità enorme da parte di tutta la troupe. La missione della protagonista era la missione di tutti noi, tra l'altro il cinema in cui abbiamo girato sta vivendo la stessa ed identica storia del corto.

Everyeye.it: Speriamo allora che la conclusione sia la medesima di Cinema Aurora. Vi ringrazio per l'opportunità e la disponibilità, è stata una chiacchierata veramente piacevole.