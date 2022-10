She-Hulk: quattro chiacchiere con Tatiana Maslany, She-Hulk in persona!

Dopo nove intense e contrastanti settimane, aggettivi ormai fin troppo comuni quando si parla delle serie targate Marvel Studios, anche She-Hulk ha terminato la propria corsa in un clima sospeso tra gioia e accese polemiche - qui potete recuperare la nostra recensione del finale folle e inaspettato di She-Hulk. Di cose da discutere dunque ce ne sono in realtà ancora diverse, ma probabilmente la più entusiasmante anche per noi è stata la meravigliosa possibilità di parlarne con Tatiana Maslany, ovvero Jennifer Walters in persona. Un'intervista svolta in un mood in realtà deliziosamente disteso, con ad esempio la Maslany che dopo tanta attesa ha finalmente potuto vedere su schermo la resa di un certo personaggio nel finale realizzato in CGI.



Insomma, un entusiasmo che ci è parso quanto più sincero possibile, ennesima dimostrazione di quanto a volte sia facile dimenticarsi che dietro ogni produzione si nascondono centinaia se non migliaia di persone che hanno provato a dare il loro meglio, a prescindere da quale sia il risultato complessivo alla fine. Un piccolo memento ogni tanto servirebbe sempre, giunto nel contesto di una chiacchierata molto ricca di argomenti e paragoni inusuali.



Sentirsi un po' fuori posto

Innanzitutto eliminiamo subito l'elefante nella stanza: neanche Tatiana conosce il futuro di She-Hulk, nonostante lei in primis sarebbe elettrizzata alla prospettiva di un piccolo cameo in un film o di una scena con Florence Pugh (interprete di Yelena Belova). Quindi da dove si inizia? Ovviamente da come lei stessa si è sentita ad entrare a far parte di un universo gigantesco come il Marvel Cinematic Universe: "Devo ammettere che la mia reazione è stata molto simile a quella di Jen quando ha scoperto di essere suo malgrado diventata She-Hulk. Mi sono sentita un po'una truffatrice, come se questo non fosse esattamente il mio mondo e, qualora l'avessi dovuto abbracciare, avrei dovuto renderlo mio quanto più possibile.

L'aspetto che più mi ha convinta ad accettare il ruolo è stato il suo conflitto interiore sull'essere o meno una supereroina, che trovo molto comprensibile, quasi una versione comicamente umana di una tipica origin story". In sostanza è stata allora la natura piuttosto differente di She-Hulk: Attorney at Law a persuaderla, quell'approccio da legal comedy che, almeno per metà stagione, ha effettivamente rappresentato una ventata d'aria fresca ben lontana dal canovaccio tipico in cui l'MCU si è troppo spesso incuneato. Eppure anche un dato così positivo non l'ha fermata dall'avere enormi dubbi, sempre per tornare al discorso di sentirsi un po' fuori posto.



Nuove ed inaspettate esperienze

E ciò perché si è trattato della sua prima vera esperienza in ruolo principalmente comico e fino alla fine non sapeva se ci sarebbe riuscita. Ecco, possiamo dire tranquillamente che sia sul piano dell'interpretazione che soprattutto dei tempi comici anche in She-Hulk la Maslany ha mostrato il suo puro talento. Nel frattempo si è spalancato un altro mondo inedito per lei, quello della motion capture: "L'ho amato, anche se all'inizio è stata una dura sfida fisica e mentale. Voglio dire che quando indossavo la tuta non mi sentivo esattamente She-Hulk, non mi sentivo una splendida creatura verde di circa 2 metri; ero più che altro una piccola ragazzina in pigiama. Una volta superato questo impasse si è rivelata in realtà un'esperienza molto libera, un po' come il teatro perché stai creando e immaginando da te il tuo aspetto e lo scenario. Ed è un processo che innesca la parte infantile e giocosa dell'immaginazione, un posto che io ritengo parecchio divertente per un attore".



Come concludere una piacevole intervista con una piccola lezione di vita, ovvero lanciarsi in nuove esperienze anche quando non sembrano tagliate per voi poiché in fondo provare e dare possibilità ad uno sport, un hobby o una cucina esotica che sia non costa nulla. Unica nota agrodolce: Maslany avrebbe voluto molte più scene tra Nikki (Ginger Gonzaga) e Pug (Josh Segarra), lodando le loro disavventure con gli Avengers. Ecco, magari pure per il futuro limitiamoli a graziosi personaggi secondari e poco più.