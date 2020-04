Star Wars: The Mandalorian, abbiamo intervistato Pedro Pascal

Sotto l'elmo dell'imperscrutabile Mandaloriano diJon Favreau e Dave Filoni c'è Pedro Pascal, che con la sua voce ha contribuito a plasmare un anti-eroe solitario e silenzioso, ma anche più espressivo ed intenso che mai. Il successo di The Mandalorian passa, oltre che da un grande esercizio di scrittura da parte dei suoi autori nell'economia della continuity di Star Wars, anche e soprattutto dalla caratterizzazione fisica, psicologica e attoriale del suo protagonista. In questi giorni, grazie al supporto di Disney+, abbiamo avuto l'occasione di scambiare qualche chiacchiera proprio con Pedro Pascal: la star di Game of Thrones e Narcos ci ha parlato del suo personaggio, del rapporto con il fandom di Star Wars e dell'importanza di far parte di un progetto così ambizioso.



I volti del Mandaloriano

È vero, dietro il casco del Mandaloriano non c'era sempre Pedro. L'attore ha avuto il supporto di alcuni stuntmen, che hanno sostenuto per lui le scene fisicamente più impegnative. Non un limite, questo, perché Pascal rimane soddisfatto del lavoro svolto dai suoi colleghi nonostante sia entrato nel cast di The Mandalorian a riprese iniziate:



"Una delle migliori collaborazioni della mia carriera. Gli stunt erano circa 4, questo mi ha permesso di focalizzarmi tantissimo sulle recitazioni più impegnative in ogni singola scena e, ovviamente, soprattutto sui dialoghi. Ho scoperto, grazie a questo ruolo, quanto è importante l'utilizzo della voce, come il suono può diventare espressione della mia performance".

Anche perché, del Mandaloriano, nel vissuto di Pascal c'è molto. Di origini cilene, l'attore naturalizzato statunitense è figlio di rifugiati: i suoi genitori,sostenitori del governo socialista e oppositori della giunta molitare del generale Pinochet, fuggirono dal Cile poco dopo il golpe del 1973, trovando asile dapprima in Danimarca e successivamente in California. Un passato in cui l'interprete del Mandaloriano quasi scorge un'allegoria non tanto del suo personaggio, ma dell'ordito classico starwarsiano:



"Sì, è una cosa di cui mi sono reso conto sempre di più, man mano che il progetto andava avanti. È stato piuttosto facile collegare il vissuto del Mandaloriano a ciò che ho vissuto in prima persona durante la mia infanzia. Volendo paragonare la vicenda che ha vissuto la mia famiglia a quello che accade in Star Wars, io immagino ora mia madre come una sorta di Principessa Leia. Non credo di poter collegare davvero il mio vissuto a quello del Mandaloriano adulto, ma mi sono sentito molto vicino alla storia del bambino orfano che viene salvato e adottato dal popolo mandaloriano, e sono sicuro sarà così per molti".



Un fandom esigente

Due le grandi verità con cui si è confrontato Pedro nell'entrare nel cast della prima serie live-action di Star Wars: l'attaccamento del fandom e l'iconicità di certe maschere. In The Mandalorian la figura di Baby Yoda ha conquistato sin da subito gli appassionati, che l'hanno eletto a vera e propria mascotte del prodotto. Abbiamo chiesto scherzosamente a Pascal cosa farebbe se il piccolo e misterioso utilizzatore della Forza passasse improvvisamente al Lato Oscuro, e poi cosa significa per lui far parte di un progetto così ambizioso e apprezzato dal pubblico: "Beh, credo che se i creatori della serie vogliano essere linciati dal pubblico, potrebbero anche pensare di rendere Baby Yoda un villain! Ma non si sa mai, tutto è possibile! La Forza, in fondo, ha sia luci che ombre. Io sono solo un piccolo tassello di un mosaico molto, molto più grande. Jon Favreau, Dave Filoni e Disney sono stati capaci di spianare la strada ad un prodotto mai visto nel panorama narrativo dell'offerta streaming. Devo fare i miei complimenti a tutto lo staff produttivo, dai costumisti agli stuntmen, rispetto ai quali considero il mio ruolo al pari se non addirittura inferiore. Per quanto riguarda Star Wars mi sono sentito come se fossi stato invitato in un enorme club in cui, se ne fai parte, ti senti supportato e protetto, e hai l'opportunità di incontrare i fan sia in massa sia singolarmente. È un'emozione davvero speciale. Sai, ci sono tante voci sulla presunta aggressività del fandom di Star Wars, ma devo dire che io mi sono sentito molto supportato".



Nel comporre il suo Mandalorian, Jon Favreau ha intriso la serie di Disney+ di una spessa patina dal sapore western. Ma non solo. Il rapporto tra The Mandalorian e il cinema western appare davvero palese sin dai primissimi minuti della serie, e in effetti Pedro Pascal ha confessato di aver ricevuto dallo sceneggiatora delle precise disposizioni.

"In origine, parlando con Jon Favreau, gli ho chiesto su quale elementi dovessi concentrarmi maggiormente. Mi ha detto di tenere ben a mente il cinema di Sergio Leone e i film con Clint Eastwood, i samurai di Akira Kurosawa. Anche se il mio personaggio non pratica arti marziali, dovevo comunque immaginare un punto di incontro tra le linee e i paesaggi del cinema western e la figura di un guerriero solitario tipica del cinema giapponese, sperando ne uscisse, sai, qualcosa di decente! Tutto ciò è stato infine possibile grazie all'incredibile direzione dei registi di The Mandalorian".