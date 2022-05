The Dropout: Naveen Andrews racconta la serie Disney+ con Amanda Seyfried

The Dropout è il nuovo show originale Disney+ che vede come sua protagonista la nota attrice Amanda Seyfried - non perdete il trailer ufficiale di The Dropout e nemmeno le serie Disney+ di maggio 2022. L'operazione seriale si basa sul podcast di Rebecca Jarvis e ripercorre la vicenda non ancora conclusasi di Elizabeth Holmes, truffatrice che ha sottratto contratti e investimenti a importanti aziende farmaceutiche per riuscire a finanziare la sua rivoluzionaria invenzione che vedeva una sola goccia di sangue riuscire a decretare una diagnosi e una conseguente cura a coloro che vi si sottoponevano. Un tentativo reale di fare del bene tramutatosi in un inganno su scala impressionante, che ha visto la donna abbandonare ambizioni e buona volontà per riuscire a raggiungere il successo a cui aspirava.



Nel corso delle puntate di The Dropout la storia di Elizabeth Holmes viene arricchita dal lato personale e romantico del personaggio, a cui viene affiancato il Sunny dell'interprete Naveen Andrews. Un uomo più grande che intraprende una relazione amorosa con la protagonista. In occasione dell'uscita della serie ideata da Elizabeth Meriwether abbiamo intervistato l'attore che ci ha raccontato del lavoro svolto all'interno dello show, dal rapporto tra Sunny e Elizabeth al significato della loro unione.



La nostra intervista a Naveen Andrews

Everyeye.it: Sunny, il tuo personaggio, ha un legame davvero stretto con la protagonista. Come hai lavorato assieme alla tua collega Amanda Seyfried su questa relazione?

Naveen Andrews: La cosa più preziosa di questo lavoro svolto insieme è che abbiamo deciso fin dal primo giorno di riprese di fare in modo di riportare la forza dell'unione tra i personaggi. Quello che ci siamo domandati da subito è perciò che tipo di rapporto c'era tra i due e come volevamo riportarne tale profondità e intensità. È di certo una sfida, perché non puoi sapere dall'inizio se quella che scegli è la maniera migliore con cui approcciarti a questo tipo di relazione. Ma basandoci sulla sceneggiatura di Elizabethe Meriwether e vedendo come è stata poi riportata tra i testi dei processi e le conversazioni tra Elizabeth e Sunny, mi sono sentito sollevato, perché credo che quella intrapresa sia stata la strada giusta.

Everyeye.it: Una delle caratteristiche del tuo personaggio è l'essere molto protettivo nei confronti di Elizabeth. Cosa pensi di questo lato di Sunny?

Naveen Andrews: Ci sono diverse maniere di vedere Sunny, c'è il modo in cui lui si presenta in superficie, ma quello che per me era più interessante è cosa accadeva al suo interno. Dietro a quello che lui mostrava agli altri. E credo che nel profondo nascondesse una grande insicurezza che nessuno si aspetta, forse nemmeno lui stesso, e che è davvero intrigante da poter interpretare.



Everyeye.it: Pensi che questo suo aspetto interiore sia dovuto anche al retaggio e alle origini del personaggio?

Naveen Andrews: Certamente. Io sono nato in Europa, quindi a livello di pensiero mi sento vicino a quello europeo. E questo non può che essere differente da chi è nato in un altro continente. Per questo ciò su cui dovevo lavorare era cosa motivava il Sunny e che in questa maniera gli permetteva di esprimersi.



Dagli affari, ai processi fino all'amore

Everyeye.it: The Droupout è una storia di successo e fallimenti. Cosa pensi affascini il pubblico di queste storie che vedono l'ascesa e la caduta dei loro protagonisti?

Naveen Andrews: È una domanda che prende da antecedenti storici. Questi imprenditori, per mancanza di un termine migliore, dovrebbero avere un potere illimitato, una ricchezza e un'influenza sul modo in cui viviamo senza avere alcuna responsabilità? È giusto? Penso che sia una domanda legittima.

Everyeye.it: Alla fine con la serie vediamo il solito tema dell'amore e cosa siamo disposti a fare per quest'ultimo. Qual è il tuo pensiero al riguardo?

Naveen Andrews: Questo è l'aspetto romantico della storia tra Elizabeth e Sunny. Trovo che il mio personaggio sia irrimediabilmente infatuato della donna. E questa è la mia personale opinione, ma sono convinto che sia ancora innamorato di lei nonostante il processo. Per questo la domanda è proprio: cosa faresti per amore? Cosa sei pronto a fare per la persona che ami? Quanto sei disposto a spingerti lontano, anche quando l'asticella è molto alta?