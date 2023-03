The Last of Us: Ashley Johnson, da Ellie nel videogioco alla serie HBO

The Last of Us si è congedata da noi con un finale indimenticabile, come scrivevamo nella nostra recensione di The Last of Us 01X09. Il cammino di Joel ed Ellie è segnato e punta dritto a quel capolavoro videoludico che vi abbiamo descritto nella recensione di The Last of Us Parte 2, e che non vediamo l'ora diventi la seconda stagione del miglior adattamento da un videogioco realizzato finora. Una delle sorprese che Craig Mazin e Neil Druckmann hanno regalato ai fan nell'ultimo episodio è stato il flashback iniziale che apre la puntata e che ci mostra nientemeno che la nascita di Ellie e - molto probabilmente - il motivo della sua immunità. Ad interpretare la madre del personaggio incarnato nello show da una fenomenale Bella Ramsey è l'indimenticata Ashley Johnson, la Ellie che tutti noi abbiamo conosciuto e amato nelle due opere firmate Naughty Dog. Un cameo azzeccatissimo del quale abbiamo avuto il piacere di parlare proprio con la diretta interessata.



Un'occasione imperdibile

"Non riesco a credere di essere riuscita a farlo." Sono queste le prime parole di Ashley Johnson sulla sua presenza nello show HBO. "È stata una sorpresa per tutti noi che eravamo nel gioco ai quali è stato chiesto di far parte di questo progetto, perché la maggior parte delle volte, con un adattamento di un videogioco, i doppiatori e gli artisti del motion capture non vengono chiamati e non ne fanno parte.".

Emerge fin da subito tutto l'amore di Ashley per il progetto che ha contribuito a plasmare: "Amo così tanto questa storia, questi personaggi e questo progetto, ancora oggi. È la cosa migliore su cui abbia mai lavorato, e gran parte di questo è perché i giochi richiedono molto tempo. Mi sembra che Parte 2 abbia richiesto più di quattro anni di lavoro. Quindi viviamo con questi personaggi per tanto tempo e conosciamo la famiglia di Naughty Dog, la troupe sul set, e siamo tutti diventati molto, molto vicini e ci siamo preoccupati tanto di questi personaggi. Abbiamo lavorato con Neil e Troy, e noi tre discutevamo costantemente o affinavamo le scene per assicurarci che fossero genuine e vere." Sull'adattamento Ashley non ha dubbi: "Penso che fosse il momento giusto e mi sembra anche che Bella ora sia dell'età giusta; sento che nessun altro avrebbe potuto fare questa parte. Dopo aver finalmente visto l'ultimo episodio ieri sera, devo dire che è bravissima. Lei è assolutamente sbalorditiva e sono così orgogliosa di Bella. Sento una connessione con lei, penso perché entrambi amiamo questo personaggio e credo che ci sia già tanto di Ellie in lei. Sono così colpita da ciò che ha fatto. Penso che sia un'attrice incredibile.".



Il destino di Ellie

Come si sente Ashley Johnson ad aver lasciato andare qualcosa di così importante per lei e vedere che qualcun altro ha preso il suo posto? È presto detto: "È strano. Penso che abbia cercato davvero di trovare le parole per descrivere questa sensazione ed è così surreale, e credo che tutti noi, soprattutto parlando di Troy e di me, siamo molto legati a questi personaggi, perché li amiamo così tanto, perché siamo stati in grado di contribuire a crearli. È difficile lasciarli andare in un certo senso, ma Bella è la persona giusta per questo ruolo. Lei è Ellie, o almeno ha l'essenza di Ellie.

C'è così tanto di Ellie in Bella, e questo è l'unico modo in cui avrei potuto lasciarla andare, sapendo che lei lo avrebbe preso e messo il suo timbro su di esso, lo avrebbe fatto suo, e spero che abbia avuto lo spazio per farlo. Mi sono sentita a mio agio nel lasciarlo andare e questo non sarebbe stato facile con chiunque, ma a causa della profondità e del talento che Bella ha, penso che abbia elevato questo personaggio.".



E Ashley rincara ancora la dose, nel mostrare tutto l'apprezzamento per la sua collega: "Penso che Bella abbia aggiunto così tanto ad Ellie, più di quanto non fossimo stati in grado di fare nel gioco, e credo che la storia abbia avuto modo di esplorare ancora di più i momenti emotivi di questi personaggi. Ci sono stati così tanti frangenti in cui Ellie ha potuto dire cose che sentivo di non aver potuto dire. Lei ha potuto difendersi e contrapporsi a Joel o a chiunque altro intorno a lei, ed è catartico, mi rende così felice vedere questo personaggio crescere ancora di più e avere più voce in capitolo nella sua vita. Sì, è un'esperienza strana, selvaggia, ma sì, ho assolutamente amato lo show finora.".



Ritorno alle origini

Ma come è successo che l'interprete originale di Ellie si sia ritrovata a vestire i panni della madre del suo personaggio? "Neil mi ha mandato un messaggio dopo che avevano annunciato che avrebbero trasformato il gioco in una serie. Io e Troy ne eravamo già al corrente dietro le quinte, perché siamo ancora amici, siamo tutti molto vicini.

E mi ha semplicemente scritto dicendo: "Craig ed io abbiamo parlato e ci piacerebbe che tu interpretassi la madre di Ellie.". Io ho iniziato a piangere di gioia. È incredibile anche il fatto di poter interpretare la madre di Ellie e di essere in grado di portare metaforicamente in vita questo personaggio, di essere la prima persona a lottare per tenerla in vita e farla entrare in questo mondo e di dire: "No, no, no. Questa è la mia bambina. E voglio che viva, che sia al sicuro, felice e che possa vivere una vita". È straordinario per me. Sono molto grata e felice, e mi sono divertita moltissimo a girarlo.". L'occasione è buon anche per fare un tuffo nel passato: "Penso di aver fatto il provino per la prima volta nel 2010, quindi ho interpretato questo personaggio per oltre un decennio prima che lo show fosse realizzato. È uno dei miei personaggi preferiti tra quelli che ho avuto la possibilità di interpretare. E gran parte di questo è anche perché non sapevamo che cosa avrebbe rappresentato il primo gioco. Non sapevamo se le persone l'avrebbero apprezzato. Era una storia abbastanza intima. Neil, Troy e io avevamo solo i nostri momenti durante le riprese, che erano così intimi e intensi e collaborativi, emotivamente e creativamente appaganti. È una cosa rara.



Come attore, puoi lavorare su molti progetti divertenti o a volte difficili, ma in generale, non sono collaborativi come questo, o non sarai sempre appagato creativamente da ogni progetto su cui lavorerai. Quindi mi importa di The Last of Us perché tengo alle persone che ne fanno parte, a Naughty Dog. Mi importa di Neil, di Troy e di tutti gli altri attori che erano nel gioco. C'è un legame perché siamo una famiglia. Ecco, questa è la mia connessione con The Last of Us.".

Ma Ashley Johnson preferisce The Last of Us Parte 1 o Parte 2? "Ci sono momenti speciali in entrambi. Amo davvero molte cose della Parte 2. Quando Joel porta Ellie al museo per farle provare l'esperienza di essere un astronauta e riproduce quel nastro, quello è un istante così commovente e bello perché è un altro modo per lui di cercare di riallacciare i rapporti con lei ed è agrodolce. E penso che quei piccoli momenti di tenerezza che si vedono in questo mondo mi colpiscano molto perché sono difficili da trovare. Non vedo l'ora di vedere quel momento nella seconda stagione perché penso che Bella sia in grado di esprimere tanto solo attraverso i suoi occhi. È così brava. Entrambi, lei e Pedro, mio Dio, sono così strazianti. Mi stanno uccidendo. Mi viene voglia di dirgli "Andate via voi due e non fate la seconda parte, così potrete essere felici insieme, perché voglio che voi due stiate bene". Ma non succederà."